Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Đô vật quật chết trọng tài 2 tuần trước, lại 'ra tay' với trọng tài khác

tác giả
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Chỉ ít ngày sau khi được trả tự do trong vụ quật ngã khiến một trọng tài tử vong, đô vật nổi tiếng El Hijo de Fishman lại gây phẫn nộ khi có hành động đe dọa hai trọng tài khác tại Mexico.

- Ảnh 1.

Đô vật Fishman (phải) trong vụ việc mới đây - Ảnh: E.F

Theo báo El Financiero của Mexico, đô vật El Hijo de Fishman đã trở lại thi đấu tại nhà thi đấu Arena San Juan Pantitlán, thuộc thành phố Nezahualcóyotl (Mexico) vào cuối tuần rồi, bất chấp những tranh cãi liên quan đến cái chết của trọng tài Gerardo German Pineda trước đó.

Đô vật gây tranh cãi

Hơn nửa tháng trước, Fishman gây ra vụ việc chấn động khi quật trọng tài Pineda tử vong trong một màn biểu diễn. Anh được tạm thả sau khi làm việc với cảnh sát, cũng như thỏa thuận bồi thường với gia đình nạn nhân.

Trong lúc vụ việc thương đau trước đó chưa lắng xuống, Fishman đã trở lại võ đài. Trong trận đấu mới đây, El Hijo de Fishman cùng Fresero Jr. đối đầu Rokambole Jr. và Macuarro. Cuộc so tài diễn ra quyết liệt, với những màn sử dụng ghế và cả cửa ô tô làm đạo cụ tấn công.

Đến một tình huống cao trào, El Hijo de Fishman bất ngờ khống chế trọng tài Robert Chacón, chuẩn bị thực hiện đòn quật nguy hiểm mang tên package piledriver.

Đây là biến thể của kỹ thuật martinete, trong đó người thực hiện khống chế đối phương ở tư thế đầu hướng xuống dưới trước khi tung đòn quật. Nếu thực hiện sai, động tác có thể gây chấn thương nghiêm trọng ở đầu và cổ.

Chứng kiến tình huống này, nhiều khán giả lập tức la ó, yêu cầu võ sĩ dừng lại. Cuối cùng, El Hijo de Fishman buông trọng tài và ra hiệu sẽ không thực hiện cú quật.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu võ sĩ này có hành động tương tự sau khi được trả tự do.

Trước đó tại một sự kiện đô vật ở Tecámac, El Hijo de Fishman cũng bị ghi hình khi có động tác đe dọa sử dụng đòn quật với trọng tài. Người này kịp thoát ra và chạy khỏi võ đài.

Chuỗi hành động "hung hăng, ngựa quen đường cũ" của Fishman đã gây tranh cãi dữ dội. Trên mạng xã hội, nhiều CĐV cũng như các đô vật khác không thể tin nổi vì sao Fishman lại tiếp tục được biểu diễn khi mà vụ việc anh làm chết người còn chưa sáng tỏ.

Quật chết trọng tài, được thả sau hai ngày

Bi kịch của trọng tài Pineda xảy ra đêm 6-10 tại Trung tâm thể thao và văn hóa 11 de Julio, bang Hidalgo (Mexico).

Trong trận đấu với Mascara Sagrada NG, El Hijo de Fishman xảy ra va chạm với trọng tài Gerardo German Pineda, thường được biết đến với biệt danh El Buho.

Võ sĩ này sau đó nhấc bổng trọng tài và thực hiện một đòn quật mạnh xuống sàn. Nạn nhân nằm bất động, không thể đứng dậy.

Ban đầu, nhiều khán giả tưởng đây chỉ là một tình huống được dàn dựng trong chương trình đô vật biểu diễn. Tuy nhiên sự việc nhanh chóng biến thành thảm kịch, khi trọng tài không còn phản ứng.

Video vụ Fishman quật tử vong trọng tài Pineda - Nguồn: TWITTER

Nhân viên y tế được gọi đến nhưng không thể cứu sống ông. El Hijo de Fishman bị cảnh sát bắt giữ rạng sáng 7-10 để điều tra hành vi vô ý gây chết người.

Kết quả khám nghiệm tử thi được báo chí Mexico công bố ngày 13-10 cho thấy nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não, kèm phù não và xuất huyết dưới nhện.

Tuy nhiên chỉ hai ngày sau khi bị bắt, võ sĩ này đã được trả tự do đầy bất ngờ. Theo El País, luật sư của El Hijo de Fishman xác nhận hai bên đạt được thỏa thuận bồi thường với gia đình nạn nhân, qua đó chấm dứt thủ tục tố tụng hình sự.

Báo chí Mexico đưa tin khoản bồi thường khoảng 585.000 peso (hơn 30.000 USD), nhưng chi tiết tài chính chưa được các bên công bố đầy đủ.

Tại cuộc họp báo ngày 14-10, El Hijo de Fishman khẳng định không cố ý làm trọng tài bị thương. Anh cũng cho rằng kỹ thuật mình sử dụng là package backdriver, khác với đòn martinete thường bị cấm vì mức độ nguy hiểm.

Đô vật quật tử vong trọng tài 2 tuần trước, lại 'ra tay' với trọng tài khác - Ảnh 1.

Fishman khiến cộng đồng đô vật phẫn nộ - Ảnh: MEXICO AS

Việc El Hijo de Fishman tiếp tục đưa trọng tài vào các tình huống đe dọa sau tai nạn chết người đã khiến nhiều đồng nghiệp chỉ trích.

Theo TV Azteca ngày 20-10, võ sĩ Angel Garza phản đối gay gắt, cho rằng cái chết của một trọng tài không thể bị lợi dụng để tạo phản ứng từ khán giả, kiếm tiếng vỗ tay hoặc quảng bá hình ảnh.

Trong khi đó võ sĩ Arez đặt câu hỏi liệu El Hijo de Fishman đang cố biến vụ tai nạn thành một phần hình tượng biểu diễn của mình.

Trước đó El Fantasma, người đứng đầu Ủy ban Lucha Libre Mexico City, cũng yêu cầu các võ sĩ tôn trọng trọng tài, không đưa họ vào những tình huống vật lộn nguy hiểm.

Đô vật biểu diễn Mexico vốn nổi tiếng với các màn đối đầu kịch tính, nhiều tình huống được dàn dựng để phục vụ khán giả. Tuy nhiên cái chết của El Buho cùng những hành động tiếp theo của El Hijo de Fishman đang làm dấy lên tranh luận về giới hạn an toàn và trách nhiệm của những người tham gia.

Đến ngày 26-10, chưa có thông báo chính thức về một án phạt mới đối với El Hijo de Fishman liên quan đến hai tình huống gây tranh cãi nói trên.

Đô vật quật tử vong trọng tài 2 tuần trước, lại 'ra tay' với trọng tài khác - Ảnh 4.Xuất hiện tình tiết gây đảo chiều vụ đô vật dùng 'đòn cấm' quật trọng tài thiệt mạng

Thông tin khám nghiệm tử thi cho thấy trọng tài 'El Buho' German Pineda tử vong vì chấn thương sọ não, làm dấy lên câu hỏi về đòn quật mà đô vật El Hijo de Fishman thực hiện với ông trên sàn đấu tại Mexico, trong vụ việc gây chấn động làng thể thao ngày 6-10.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: thiệt mạng Mexico đô vật tử vong trọng tài

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất