Đô vật quật chết trọng tài 2 tuần trước, lại 'ra tay' với trọng tài khác

Đô vật Fishman (phải) trong vụ việc mới đây - Ảnh: E.F

Theo báo El Financiero của Mexico, đô vật El Hijo de Fishman đã trở lại thi đấu tại nhà thi đấu Arena San Juan Pantitlán, thuộc thành phố Nezahualcóyotl (Mexico) vào cuối tuần rồi, bất chấp những tranh cãi liên quan đến cái chết của trọng tài Gerardo German Pineda trước đó.

Đô vật gây tranh cãi

Hơn nửa tháng trước, Fishman gây ra vụ việc chấn động khi quật trọng tài Pineda tử vong trong một màn biểu diễn. Anh được tạm thả sau khi làm việc với cảnh sát, cũng như thỏa thuận bồi thường với gia đình nạn nhân.

Trong lúc vụ việc thương đau trước đó chưa lắng xuống, Fishman đã trở lại võ đài. Trong trận đấu mới đây, El Hijo de Fishman cùng Fresero Jr. đối đầu Rokambole Jr. và Macuarro. Cuộc so tài diễn ra quyết liệt, với những màn sử dụng ghế và cả cửa ô tô làm đạo cụ tấn công.

Đến một tình huống cao trào, El Hijo de Fishman bất ngờ khống chế trọng tài Robert Chacón, chuẩn bị thực hiện đòn quật nguy hiểm mang tên package piledriver.

Đây là biến thể của kỹ thuật martinete, trong đó người thực hiện khống chế đối phương ở tư thế đầu hướng xuống dưới trước khi tung đòn quật. Nếu thực hiện sai, động tác có thể gây chấn thương nghiêm trọng ở đầu và cổ.

Chứng kiến tình huống này, nhiều khán giả lập tức la ó, yêu cầu võ sĩ dừng lại. Cuối cùng, El Hijo de Fishman buông trọng tài và ra hiệu sẽ không thực hiện cú quật.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu võ sĩ này có hành động tương tự sau khi được trả tự do.

Trước đó tại một sự kiện đô vật ở Tecámac, El Hijo de Fishman cũng bị ghi hình khi có động tác đe dọa sử dụng đòn quật với trọng tài. Người này kịp thoát ra và chạy khỏi võ đài.

Chuỗi hành động "hung hăng, ngựa quen đường cũ" của Fishman đã gây tranh cãi dữ dội. Trên mạng xã hội, nhiều CĐV cũng như các đô vật khác không thể tin nổi vì sao Fishman lại tiếp tục được biểu diễn khi mà vụ việc anh làm chết người còn chưa sáng tỏ.

Quật chết trọng tài, được thả sau hai ngày

Bi kịch của trọng tài Pineda xảy ra đêm 6-10 tại Trung tâm thể thao và văn hóa 11 de Julio, bang Hidalgo (Mexico).

Trong trận đấu với Mascara Sagrada NG, El Hijo de Fishman xảy ra va chạm với trọng tài Gerardo German Pineda, thường được biết đến với biệt danh El Buho.

Võ sĩ này sau đó nhấc bổng trọng tài và thực hiện một đòn quật mạnh xuống sàn. Nạn nhân nằm bất động, không thể đứng dậy.

Ban đầu, nhiều khán giả tưởng đây chỉ là một tình huống được dàn dựng trong chương trình đô vật biểu diễn. Tuy nhiên sự việc nhanh chóng biến thành thảm kịch, khi trọng tài không còn phản ứng.

Video vụ Fishman quật tử vong trọng tài Pineda - Nguồn: TWITTER

Nhân viên y tế được gọi đến nhưng không thể cứu sống ông. El Hijo de Fishman bị cảnh sát bắt giữ rạng sáng 7-10 để điều tra hành vi vô ý gây chết người.

Kết quả khám nghiệm tử thi được báo chí Mexico công bố ngày 13-10 cho thấy nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não, kèm phù não và xuất huyết dưới nhện.

Tuy nhiên chỉ hai ngày sau khi bị bắt, võ sĩ này đã được trả tự do đầy bất ngờ. Theo El País, luật sư của El Hijo de Fishman xác nhận hai bên đạt được thỏa thuận bồi thường với gia đình nạn nhân, qua đó chấm dứt thủ tục tố tụng hình sự.

Báo chí Mexico đưa tin khoản bồi thường khoảng 585.000 peso (hơn 30.000 USD), nhưng chi tiết tài chính chưa được các bên công bố đầy đủ.

Tại cuộc họp báo ngày 14-10, El Hijo de Fishman khẳng định không cố ý làm trọng tài bị thương. Anh cũng cho rằng kỹ thuật mình sử dụng là package backdriver, khác với đòn martinete thường bị cấm vì mức độ nguy hiểm.

Fishman khiến cộng đồng đô vật phẫn nộ - Ảnh: MEXICO AS

Việc El Hijo de Fishman tiếp tục đưa trọng tài vào các tình huống đe dọa sau tai nạn chết người đã khiến nhiều đồng nghiệp chỉ trích.

Theo TV Azteca ngày 20-10, võ sĩ Angel Garza phản đối gay gắt, cho rằng cái chết của một trọng tài không thể bị lợi dụng để tạo phản ứng từ khán giả, kiếm tiếng vỗ tay hoặc quảng bá hình ảnh.

Trong khi đó võ sĩ Arez đặt câu hỏi liệu El Hijo de Fishman đang cố biến vụ tai nạn thành một phần hình tượng biểu diễn của mình.

Trước đó El Fantasma, người đứng đầu Ủy ban Lucha Libre Mexico City, cũng yêu cầu các võ sĩ tôn trọng trọng tài, không đưa họ vào những tình huống vật lộn nguy hiểm.

Đô vật biểu diễn Mexico vốn nổi tiếng với các màn đối đầu kịch tính, nhiều tình huống được dàn dựng để phục vụ khán giả. Tuy nhiên cái chết của El Buho cùng những hành động tiếp theo của El Hijo de Fishman đang làm dấy lên tranh luận về giới hạn an toàn và trách nhiệm của những người tham gia. Đến ngày 26-10, chưa có thông báo chính thức về một án phạt mới đối với El Hijo de Fishman liên quan đến hai tình huống gây tranh cãi nói trên.