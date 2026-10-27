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Đánh bại đội bóng Trung Quốc, Công An Hà Nội có chiến thắng đầu tiên ở AFC Champions League Elite

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HOÀI DƯ
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HOÀI DƯ
HOÀI DƯ
ANH HÀO
ANH HÀO

Chiều 27-10, Công An Hà Nội đã đánh bại Shanghai Port 3-2 trên sân khách ở lượt trận thứ 3 vòng phân hạng AFC Champions League Elite.

Đánh bại đội bóng Trung Quốc, Công An Hà Nội có chiến thắng đầu tiên ở AFC Champions League Elite - Ảnh 1.

Công An Hà Nội đánh bại Shanghai Port với tỉ số 3-2 để giành 3 điểm đầu tiên - Ảnh: AFC

Công An Hà Nội nhập cuộc tự tin dù phải làm khách trên sân của Shanghai Port. Dù đội chủ nhà liên tục pressing tầm cao, các học trò HLV Polking vẫn kiểm soát bóng tốt, phối hợp nhịp nhàng và triển khai tấn công ở cả trung lộ lẫn hai biên. 

Tuy nhiên, sau khoảng thời gian đầu chơi lấn lướt, đội khách dần giảm nhịp độ, tạo điều kiện để Shanghai Port đẩy cao đội hình và gia tăng sức ép. Phút 35, Công An Hà Nội tận dụng tốt một pha thoát pressing để tổ chức phản công nhanh. Sau đường chọc khe của Stefan Mauk, Leo Artur chuyền ngược vào trong để Brayan Perea đệm bóng vào lưới trống, mở tỉ số cho đội khách. 

Dù vậy, lợi thế của Công An Hà Nội không được duy trì lâu. Đến phút 44, cú sút từ ngoài vòng cấm của Ampem chạm chân Frans Putros, đổi hướng khiến thủ môn Nguyễn Filip không thể cản phá.

Hiệp 1 khép lại với tỉ số hòa 1-1. Công An Hà Nội có khởi đầu tốt và tạo được nhiều sức ép, nhưng Shanghai Port dần lấy lại thế trận trong nửa sau hiệp đấu, trước khi tìm được bàn gỡ hòa ngay sát giờ nghỉ.

Đánh bại đội bóng Trung Quốc, Công An Hà Nội có chiến thắng đầu tiên ở AFC Champions League Elite - Ảnh 2.

Công An Hà Nội cho thấy sức mạnh ở tình huống chuyển đổi trạng thái - Ảnh: AFC

Công An Hà Nội tiếp tục phát huy hiệu quả trong các pha phản công sau giờ nghỉ. Đội khách nhanh chóng vượt lên dẫn trước ở phút 49 khi Leo Artur xử lý khéo léo rồi dứt điểm vào góc gần, sau đường chuyền của Brayan Perea. Tuy nhiên, Shanghai Port không mất nhiều thời gian để đáp trả. Phút 60, Campos thực hiện cú đá phạt đẳng cấp từ khoảng cách 25m, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 2-2.

Thế trận trở nên căng thẳng khi hai đội liên tục tổ chức tấn công. Phút 69, Leo Artur bứt tốc bên cánh trái rồi căng ngang để Perea đệm bóng vào lưới trống, giúp Công An Hà Nội lần thứ ba vượt lên dẫn trước. Sau bàn thắng này, Shanghai Port gia tăng sức ép và có cơ hội gỡ hòa trên chấm phạt đền ở phút 75. 

Dù Nguyễn Filip cản phá thành công cú sút đầu tiên của Leonardo, VAR yêu cầu thực hiện lại vì thủ môn Công An Hà Nội bị cho là đã bước lên trước khi đối thủ dứt điểm. Ở lần thực hiện thứ hai, Mateus Vital sút bóng trúng cột dọc.

Trong những phút cuối, Shanghai Port dồn lực tấn công nhằm tìm bàn gỡ, nhưng hàng thủ Công An Hà Nội vẫn đứng vững trước sức ép liên tục của đối thủ. Đội khách bảo toàn chiến thắng 3-2, qua đó giành 3 điểm đầu tiên tại AFC Champions League Elite 2026-2027.

Đội hình ra sân

Công An Hà Nội: Nguyễn Filip, Văn Hậu, Stefan Mauk, Quang Vinh, Leo Artur, Damia Sabater, Adou Minh, Frans Putros, Alan, Văn Đô, Brayan Perea.

Shanghai Port: Yan Junling; Jiang Guangtai, Umidjan Yusup, Miguel Campos; Jaume Grau, Oscar Melendo, Yang Xi, Li Shuai; Wu Lei, Ampem, Kuai Jiwen.

HOÀI DƯ - ANH HÀO
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    Chủ đề: công an Hà Nội AFC Champions League Elite Đình Bắc AFC Alexandre Polking

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