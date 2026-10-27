CLB Công An Hà Nội đấu Shanghai Port: Phong tỏa Wu Lei

CLB Công An Hà Nội (áo đỏ) chuẩn bị đấu Shanghai Port - Ảnh: MINH ĐỖ

17h ngày 27-10 theo giờ Việt Nam, CLB Công An Hà Nội đấu Shanghai Port tại Thượng Hải, Trung Quốc, thuộc lượt trận thứ ba vòng bảng khu vực phía Đông, AFC Champions League Elite 2026 - 2027.

2 trận trước, CLB Công An Hà Nội toàn thua trước 2 đại diện Nhật Bản là Gamba Osaka và Kashima Antlers. Vì vậy trước một Shanghai được đánh giá cao hơn, mục tiêu hướng đến điểm số đầu tiên vẫn là phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của đội bóng ngành công an.

Shanghai Port là đội bóng giàu có cả về thành tích lẫn tiền bạc. Họ là một trong số CLB giàu truyền thống của Trung Quốc với 4 lần vô địch Chinese Super League, 1 lần đoạt Cúp và Siêu cúp quốc gia. Ở cúp C1 châu Á, họ từng vào tới bán kết mùa giải 2017, chỉ chịu dừng bước trước nhà vô địch Urawa Red Diamonds với tổng tỉ số 1-2.

Tổng giá trị đội hình Shanghai Port hiện tại là 14,35 triệu euro theo Transfermarkt. Họ có nhiều cầu thủ ngôi sao của đội tuyển quốc gia Trung Quốc. Trong đó đình đám nhất phải kể đến thủ môn Yan Junling, trung vệ Tyias Browning, hay tiền đạo Wu Lei.

Đó đều là những cầu thủ nhiều kinh nghiệm, từng thắng đội tuyển Việt Nam tại các giải đấu chính thức. Riêng Wu Lei từng ghi 3 bàn, 2 kiến tạo sau 2 trận đấu với đội tuyển Việt Nam.

Tiền đạo Wu Lei từng ghi 3 bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam - Ảnh: CFA

Năm nay, Wu Lei 34 tuổi, thể lực dù sa sút nhưng đẳng cấp vẫn nguyên vẹn với nền tảng nhiều năm chinh chiến La Liga (Tây Ban Nha). Anh đang được tín nhiệm làm đội trưởng Shanghai Port, thi đấu vị trí tiền đạo cánh. Ngay trận đầu AFC Champions League Elite, Wu Lei cũng đã ghi 1 bàn.

Đội hình Shanghai Port còn có những nhân tố đáng chú ý khác là tiền đạo Matthew Orr của Hong Kong, người cũng từng đối đầu với đội tuyển Việt Nam, hay tiền đạo trẻ Alex Yang, cầu thủ sinh ra ở Barcelona, từng đá cho Espanyol.

Đây chắc chắn là những mũi nhọn tấn công nguy hiểm mà CLB Công An Hà Nội phải dè chừng, đề ra phương án ngăn chặn.

Không chỉ mạnh trên lý thuyết, Shanghai Port còn đang có phong độ cao. Họ hiện đứng thứ 5 bảng xếp hạng Giải Ngoại hạng Trung Quốc và thứ 5 bảng xếp hạng cúp C1 châu Á khu vực phía Đông.

2 trận trước, Shanghai Port thắng Ratchaburi (Thái Lan) 6-4, hòa Daejeon Hana Citizen (Hàn Quốc) 1-1, có 4 điểm.

Đoàn quân HLV Alexandre Polking đã có mặt tại Trung Quốc cách đây 2 ngày để chuẩn bị cho trận đấu. Chiến lược gia người Brazil gây bất ngờ khi để ngôi sao Nguyễn Đình Bắc ở lại Việt Nam, không đăng ký thi đấu trận này.

Điều đó chắc chắn sẽ khiến sức mạnh hàng công Công An Hà Nội suy giảm phần nào. HLV Polking hẳn đã tính đến các giải pháp thay thế, ít nhất về mặt chiến thuật, bởi Shanghai Port có phong cách chơi rất khác các đại diện Nhật Bản, khi thiên về khả năng đột biến của các cá nhân thay vì dùng sức mạnh tập thể.

CLB Công An Hà Nội dưới sự dẫn dắt của HLV Polking từng gặp Beijing Guoan ở cúp C2 châu Á, bất bại 2 trận (1 thắng, 1 hòa). Đó sẽ là nền tảng tiếp thêm chút tự tin để họ đối đầu Shanghai Port.