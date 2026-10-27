Lịch trực tiếp AFC Champions League Elite: Công An Hà Nội đấu CLB Trung Quốc

Lịch trực tiếp AFC Champions League Elite: Công An Hà Nội đấu Shanghai Port - Đồ họa: THANH ĐỊNH

Trận đấu giữa Công An Hà Nội và Shanghai Port diễn ra lúc 17h ngày 27-10 (giờ Việt Nam) trên sân Pudong, trực tiếp trên TV360 và VTV. Đây là thử thách đáng kể với thầy trò HLV Alexandre Polking trong bối cảnh đội bóng chưa có kết quả thuận lợi ở đấu trường châu lục.

Qua hai lượt trận, Công An Hà Nội lần lượt thua Gamba Osaka 1-4 trên sân khách và Kashima Antlers 0-1 tại sân nhà. Đại diện Việt Nam chưa có điểm nào, mới ghi 1 bàn và nhận 5 bàn thua. Áp lực vì thế gia tăng trước chuyến hành quân tới Trung Quốc.

Phong độ gần đây của Công An Hà Nội cũng chưa tốt. Sau thất bại trước Kashima Antlers, đội bóng thua Hà Nội 1-2 rồi hòa Thanh Hóa 1-1 tại V-League, kéo dài chuỗi không thắng lên ba trận liên tiếp trên mọi đấu trường.

Ở chiều ngược lại, Shanghai Port có 4 điểm sau chiến thắng 6-4 trước Ratchaburi và trận hòa Daejeon Hana Citizen 1-1. Bảy bàn thắng cho thấy khả năng tấn công đáng chú ý của đội chủ nhà. Tuy nhiên, việc thủng lưới 5 lần cũng mở ra hy vọng tìm kiếm cơ hội cho Công An Hà Nội.

Đáng chú ý, Nguyễn Đình Bắc không cùng đội sang Trung Quốc, khiến Công An Hà Nội thiếu một phương án tạo đột biến trên hàng công. Trong hoàn cảnh đó, đại diện Việt Nam cần tận dụng tốt cơ hội và hạn chế sai sót phòng ngự để hướng tới kết quả tích cực.