Sông Lam Nghệ An gây 'bão' ở V-League 2026 - 2027

Sông Lam Nghệ An đang "chót vót" trên đỉnh bảng V-League 2026 - 2027 - Ảnh: MINH ĐỖ

Thất bại của Ninh Bình trên sân nhà trước Công An TP.HCM tối 25-10 khiến đoàn quân HLV Chu Đình Nghiêm không thể trở lại ngôi đầu bảng xếp hạng V-League. Sông Lam Nghệ An đã đứng ở đó từ sau trận thắng Hoàng Anh Gia Lai hôm 23-10, và giờ chính thức chễm chệ ở đỉnh bảng sau khi vòng 5 khép lại.

Đó là điều hiếm khi xảy ra ở V-League, đảo lộn mọi dự đoán của giới chuyên môn về các ứng viên đua vô địch.

Đội bóng "nhà nghèo" làm mưa làm gió

Sau 5 vòng, Sông Lam Nghệ An là đội duy nhất chưa thua trận nào ở V-League 2026 - 2027. 5 trận đã đấu, họ lần lượt thắng Bắc Ninh, CLB Hà Nội, hòa Công An TP.HCM, Hà Tĩnh, trước khi thắng Hoàng Anh Gia Lai. Trong số này có những đối thủ giàu tiềm lực tài chính hoặc sở hữu bề dày truyền thống vô địch quốc nội.

Điều đó cho thấy là thành tích bất bại của Sông Lam Nghệ An, dù may mắn hay không, cũng rất xứng đáng được ghi nhận. Ấn tượng nhất chính là chiến thắng hủy diệt thế lực CLB Hà Nội tới 4-1 ngay tại "thánh địa" Hàng Đẫy.

Sông Lam Nghệ An khiến tất cả ngạc nhiên bởi tiềm lực tài chính có hạn, mua sắm khiêm tốn ở các kỳ chuyển nhượng. Lực lượng thì cầu thủ trẻ chiếm đa số, trụ cột rời đi mỗi năm, nhưng lại đang sở hữu thành tích mà nhiều đại gia phải ngước nhìn.

Tổng giá trị đội hình của Sông Lam Nghệ An mùa này (theo Transfermarkt) là 2,23 triệu euro, thuộc nhóm 5 đội rẻ nhất V-League. Năm nào họ cũng đôn phần lớn cầu thủ cây nhà lá vườn, tự đào tạo lên đội một thay vì mua ngôi sao nội. Quân số thường xuyên thuộc nhóm có độ tuổi trung bình trẻ nhất giải.

Sông Lam Nghệ An hiện cũng không có ngoại binh quá đình đám. Họ tin dùng trung vệ 34 tuổi Jairo Rodrigues, tiền đạo 32 tuổi Bruno Paraiba trong đội hình chính. Hàng công giờ không còn cây săn bàn chất lượng nhất là Olaha Mạnh Đức, vẫn đủ sức gây sóng gió cho các đại gia.

Với số đông cầu thủ 19-22 tuổi trong đội hình, Sông Lam Nghệ An năm nào cũng đặt mục tiêu ưu tiên là trụ hạng. Việc tạo ra cơn địa chấn sau 5 vòng mùa này chắc chắn sẽ tạo ra cú hích lớn về tinh thần cho đoàn quân HLV Văn Sỹ Sơn.

"Tôi luôn hướng đến việc nâng cao tinh thần chiến đấu và khát khao cống hiến cho học trò qua từng trận. Tôi mong các em U21 phải nỗ lực trau dồi kinh nghiệm, sẵn sàng khắc phục điểm yếu, thể hiện hết những gì họ có.

Với khí thế đang hừng hực thế này, tôi tin Sông Lam Nghệ An có thể tiếp tục giành điểm trong những trận tới", HLV Văn Sỹ Sơn chia sẻ.

Abdel-Amine Trần Đức Vinh đủ tuổi lên U23 Việt Nam dự SEA Games 2027 - Ảnh: MINH ĐỖ

Hiện tượng Việt kiều của Sông Lam Nghệ An

Trong số tân binh Việt kiều về V-League mùa này, Abdel-Amine Trần Đức Vinh của Sông Lam Nghệ An là bất ngờ lớn nhất bởi lối chơi khó đoán với các đối thủ và cảm xúc anh mang lại cho người hâm mộ.

Abdel-Amine Trần Đức Vinh sinh năm 2005 tại Pháp, có bố người Việt Nam, mẹ người Pháp. Anh có xuất phát điểm đào tạo ở sân bóng 7 người chứ không phải 11, nên có điểm mạnh ở khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp.

Anh chưa ghi nhiều bàn (mới có 1 bàn), nhưng có nhiều pha rê dắt thoát pressing, phát triển bóng và tạo cơ hội có khả năng ghi bàn cao cho đồng đội.

Đức Vinh được HLV Văn Sỹ Sơn trao cơ hội đá gần như trọn vẹn cả 5 trận, nghĩa là anh đang thể hiện được tố chất và tạo dựng được sự tin tưởng từ ban huấn luyện. Ngôi đỉnh bảng là thành quả chung của cả tập thể Sông Lam Nghệ An, nhưng cá nhân Trần Đức Vinh cũng có đóng góp đáng khen ngợi.

Tất nhiên chặng đường phía trước của Trần Đức Vinh còn dài, nhưng với ấn tượng ban đầu anh để lại, cầu thủ này chắc chắn còn có thể phát triển tiềm năng.