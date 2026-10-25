Bảng xếp hạng V-League sau vòng 5: Sông Lam Nghệ An lên đứng đầu - Đồ họa: THANH ĐỊNH

Chiến thắng 2-0 trên sân Hoàng Anh Gia Lai nhờ các bàn thắng của Jairo và Trần Đức Vinh giúp Sông Lam Nghệ An đạt 11 điểm. Họ cũng là đội duy nhất còn bất bại, với 3 thắng, 2 hòa, ghi 10 bàn và thủng lưới 4 lần.

Đội bóng xứ Nghệ có được ngôi đầu khi Ninh Bình thua Công An TP.HCM 0-1 tối 25-10. Cummings ghi bàn quyết định ở phút 90+5 sau đường chuyền của Olaha Mạnh Đức, khiến chủ nhà nhận thất bại đầu tiên mùa này.

CLB Ninh Bình tụt xuống thứ tư, còn Công An TP.HCM đứng thứ năm cùng 10 điểm.

Cuộc đua phía sau Sông Lam Nghệ An rất sít sao khi 5 đội cùng có 10 điểm. Thép Xanh Nam Định đứng thứ hai với hiệu số +7 sau chiến thắng 4-0 trước Thành Phố Đồng Nai. Công An Hà Nội xếp thứ ba sau trận hòa Thanh Hóa 1-1, bỏ lỡ cơ hội giành lại ngôi đầu.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hoàn tất nhóm sáu đội dẫn đầu nhờ thắng Hải Phòng 2-1. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng hạ Hà Nội 1-0, vươn lên thứ chín và đẩy đối thủ xuống thứ mười, cùng 6 điểm.

Ở nhóm cuối, Thể Công - Viettel hòa Bắc Ninh 2-2, kéo dài chuỗi không thắng lên 4 trận và đứng thứ 12 với 4 điểm. Hoàng Anh Gia Lai xếp áp chót, có 3 điểm.

Thành Phố Đồng Nai tiếp tục cuối bảng với 1 điểm, chưa ghi bàn và đã thủng lưới 10 lần sau 5 trận.