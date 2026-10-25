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CLB Ninh Bình thua đau phút bù giờ, HLV Chu Đình Nghiêm nói gì?

tác giả
NGỌC LÊ
NGỌC LÊ
NGỌC LÊ

HLV trưởng Chu Đình Nghiêm nói CLB Ninh Bình không gặp may khi thua Công An TP.HCM phút bù giờ.


HLV Chu Đình Nghiêm: 'Đội tôi không may mắn' - Ảnh 1.

CLB Ninh Bình (áo đen) thua 0-1 trước Công An TP.HCM - Ảnh: NBFC

Tối 25-10, CLB Ninh Bình thua Công An TP.HCM 0-1 trên sân nhà, thuộc vòng 5 LPBank V-League 2026 - 2027. Bàn thua của Ninh Bình đến ở phút 90+5, xuất phát từ tình huống phản công của đội khách, ấn định bởi tiền đạo Jason Cummings.

HLV Chu Đình Nghiêm của Ninh Bình chia sẻ sau trận: "Hôm nay đội tôi không may mắn. Chúng tôi có tình huống ghi bàn rõ rệt ngay trước bàn thua nhưng do đường chuyền cuối không tốt nên bị phản công".

Đánh giá về Công An TP.HCM, ông Nghiêm nói: "Họ đá rất chặt chẽ, có thể không cần ồ ạt tấn công nhưng chuyển đổi trạng thái rất tốt, mạnh ở các tình huống cố định. Để ghi được bàn vào lưới đội bạn là rất khó".

Đây là trận thua đầu tiên của CLB Ninh Bình từ đầu mùa. Thất bại trước Công An TP.HCM khiến đoàn quân HLV Chu Đình Nghiêm lỡ cơ hội trở lại ngôi đầu bảng xếp hạng, thậm chí tụt xuống vị trí thứ 5.

"Không có vấn đề gì lớn, vì chặng đường phía trước còn dài. Một trận chưa giải quyết được vấn đề gì, quan trọng là đội bóng phải luôn đoàn kết và giữ niềm tin", HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ.

Vòng 6, Ninh Bình gặp CLB Hà Nội, là nơi HLV Chu Đình Nghiêm tái ngộ đội bóng cũ, nơi ông có những năm tháng rực rỡ với số danh hiệu vô địch kỷ lục (8 chức vô địch các giải V-League, Cúp quốc gia, Siêu cúp quốc gia).

"CLB Hà Nội là đối thủ mạnh, với sự đoàn kết, tinh thần lên cao, họ có thể thắng bất cứ đội mạnh nào. Vừa rồi, dù đang ở hoàn cảnh khó khăn, họ vẫn thắng được Công An Hà Nội", ông Nghiêm cho hay.

Bên phía Công An TP.HCM, HLV trưởng Arthur Diles vui sướng vì thắng phút bù giờ.

"Cảm xúc khác hẳn những trận thắng bình thường. Từ trước trận, tôi đã nói với học trò rằng chúng tôi có thể thắng Ninh Bình. Chúng tôi cần tiếp tục duy trì sự chuẩn bị tốt cho từng trận", HLV Diles nói.

HLV Chu Đình Nghiêm: 'Đội tôi không may mắn' - Ảnh 2.Video: Bàn thắng đầy cảm xúc ở phút cuối trận đấu của Công An TP.HCM

Tiền đạo ngoại binh Cummings ghi bàn ở phút 90+5, giúp Công An TP.HCM đánh bại đội chủ nhà Ninh Bình vào tối 25-10.

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NGỌC LÊ
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    Chủ đề: CLB Ninh Bình Công an Tp.HCM Chu Đình Nghiêm

    Dòng sự kiện: V-League 2026-2027

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