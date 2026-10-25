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Video: Bàn thắng đầy cảm xúc ở phút cuối trận đấu của Công An TP.HCM

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ANH HÀO
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ANH HÀO
ANH HÀO
TUẤN LONG
TUẤN LONG

Tiền đạo ngoại binh Cummings ghi bàn ở phút 90+5, giúp Công An TP.HCM đánh bại đội chủ nhà Ninh Bình vào tối 25-10.

Tiền đạo Cummings ghi bàn phút 90+5, giúp Công An TP.HCM đánh bại  Ninh Bình - Nguồn: FPT PLAY

Tại trận cầu tâm điểm vòng 5 V-League 2026-2027, Công An TP.HCM tạo nên chiến thắng đầy cảm xúc trước Ninh Bình nhờ bàn thắng ở những giây cuối cùng. Khi trận đấu tưởng chừng khép lại với tỉ số hòa 0-0, tiền đạo Jason Cummings bất ngờ tỏa sáng bằng pha lập công quyết định.

Phút 90+5, từ một pha phản công nhanh, Olaha Mạnh Đức đi bóng từ giữa sân rồi tung đường chuyền thuận lợi cho Cummings băng xuống bên cánh phải. Tiền đạo mang áo số 9 thoát khỏi sự truy cản của hậu vệ chủ nhà, tiến sát đáy biên rồi đối mặt thủ môn Đặng Văn Lâm.

Ở góc sút hẹp, Cummings vẫn giữ được sự bình tĩnh để tung cú dứt điểm hiểm hóc, đưa bóng vượt qua tầm cản phá của Văn Lâm. Bàn thắng khiến các cầu thủ Công An TP.HCM vỡ òa trong niềm vui, đồng thời để lại sự tiếc nuối cho đội chủ nhà sau nỗ lực phòng ngự suốt trận.

Pha lập công cho thấy khả năng tăng tốc và chọn vị trí tốt của Cummings trong thời điểm quyết định. Tiền đạo Công An TP.HCM cũng xử lý đầy quyết đoán khi không tìm cách chuyền bóng mà chủ động dứt điểm, tận dụng tối đa cơ hội hiếm hoi để tạo ra khác biệt.

Trước đó, trận đấu diễn ra khá thận trọng khi hai đội chủ yếu tranh chấp ở khu vực giữa sân. Ninh Bình dần kiểm soát bóng tốt hơn và chủ động đẩy cao đội hình, trong khi Công An TP.HCM duy trì hệ thống phòng ngự kỷ luật, chờ thời cơ phản công.

Sang hiệp 2, đội chủ nhà gia tăng sức ép với những điều chỉnh trên hàng công, trong đó có sự xuất hiện của Ngọc Mỹ, Văn Thuận và Tài Lộc. Tuy nhiên, các chân sút Ninh Bình vẫn không thể chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng trước hàng thủ kiên cường của đội khách.

Thất bại 0-1 khiến Ninh Bình bỏ lỡ cơ hội chiếm ngôi đầu bảng V-League 2026-2027. Trong khi đó, Công An TP.HCM giành trọn ba điểm nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Cummings ở phút bù giờ cuối cùng.

Video: Bàn thắng phút cuối giàu cảm xúc của Công An TP.HCM - Ảnh 2.Bất ngờ thất bại trước Công An TP.HCM, Ninh Bình bỏ lỡ cơ hội đoạt ngôi đầu bảng

Ninh Bình đã bất ngờ thất bại 0-1 trước Công An TP.HCM trên sân nhà, với bàn thắng duy nhất được ghi do công của Jason Cummings ở phút 90+5. Thất bại này khiến Ninh Bình bỏ lỡ cơ hội đoạt ngôi đầu bảng V-League 2026-2027.

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ANH HÀO - TUẤN LONG
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    Chủ đề: bàn thắng Cummings V-League Ninh Bình Công an TP. HCM

    Dòng sự kiện: V-League 2026-2027

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