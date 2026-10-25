Bất ngờ thất bại trước Công An TP.HCM, Ninh Bình bỏ lỡ cơ hội đoạt ngôi đầu bảng

Pha tranh bóng giữa Gia Bảo (Công An TP.HCM, áo trắng) với cầu thủ Ninh Bình -Ảnh: NBFC

Màn so tài tâm điểm giữa Ninh Bình và Công An TP.HCM tại vòng 5 V-League 2026-2027 diễn ra tương đối thận trọng. Cả 2 đội đều không vội vàng đẩy cao đội hình mà chủ động thăm dò, thiết lập thế trận giằng co chặt chẽ ở khu vực trung tuyến.

Phải sau hơn nửa giờ thi đấu đầu tiên, tốc độ trận đấu mới bắt đầu được đẩy lên cao khi những toan tính chiến thuật dần lộ diện. Với lợi thế sân nhà, Ninh Bình là bên nắm tỷ lệ kiểm soát bóng nhỉnh hơn, liên tục tổ chức các mảng miếng phối hợp nhằm kéo giãn hệ thống phòng ngự của đối phương.

Ở chiều ngược lại, Công An TP.HCM cho thấy sự lỳ lợm đáng gờm khi duy trì cự ly đội hình kỷ luật và chực chờ cơ hội từ các pha phản công nhanh lẫn tình huống cố định. Trong 45 phút đầu tiên, tiền đạo của đôi bên đều gặp khó trước sự áp sát quyết liệt của hàng thủ đối phương, khiến các cơ hội thực sự rõ rệt chưa thể xuất hiện. Hiệp 1 tạm khép lại với tỉ số 0-0 trên sân Ninh Bình Arena.

Bước sang hiệp hai, đôi bên đẩy cao tốc độ nhằm tìm kiếm bàn khai thông bế tắc. Nắm lợi thế sân nhà, Ninh Bình là đội chủ động tăng tốc mạnh mẽ nhất. Nhận thấy sự bế tắc trong khâu dứt điểm, HLV Chu Đình Nghiêm lập tức tung ra những quân bài tẩy trên mặt trận tấn công nhằm gia tăng hỏa lực với sự xuất hiện của Ngọc Mỹ, Văn Thuận hay Tài Lộc.

Những điều chỉnh chiến thuật này giúp đội chủ sân Ninh Bình Arena liên tục dồn ép đối thủ, tạo ra hàng loạt pha hãm thành về phía khung thành Lê Giang Patrik. Dẫu vậy, trước bức tường phòng ngự kiên cố của đội bóng áo trắng, các chân sút áo đỏ vẫn bất lực trong việc chuyển hóa ưu thế thành bàn mở tỉ số.

Ở chiều ngược lại, Công An TP.HCM tiếp tục phô diễn bản lĩnh lì lợm khi đứng vững trước sức ép của đối phương. Không chỉ chắc chắn ở tuyến dưới, đội khách còn khiến khán đài sân Ninh Bình phải thót tim bằng các tình huống phản công sắc lẹm. Và khi trận đấu trôi về những phút bù giờ và khán giả đều nghĩ trận đấu sẽ kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi, bước ngoặt đã xuất hiện.

Từ 1 quả phản công cuối trận Olaha Mạnh Đức đi bóng từ giữa sân rồi tung đường chuyền thuận lợi cho Cummings xuống sát đáy biên phải để đối mặt với thủ môn Văn Lâm. Chân sút mang áo số 9 bình tĩnh dứt điểm để đánh bại thủ thành đội chủ nhà ở phút 90+5, mở tỉ số cho Công An TPHCM. Đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu.