Vì sao CLB Thành phố Đồng Nai xếp cuối V-League?

Đội trưởng Hữu Tuấn (trái, 34 tuổi) trong trận gặp Nam Định - Ảnh: ANH KHOA

CLB Thành phố Đồng Nai đã tụt xuống cuối bảng V-League 2026-2027 sau khi thua đậm Nam Định 0-4 ngay trên sân Bình Phước ở vòng 5, diễn ra tối 24-10.

Không chỉ chưa biết mùi chiến thắng, CLB Thành phố Đồng Nai còn không biết ghi bàn và để thủng lưới đến 10 bàn.

Đây là kết quả đáng thất vọng của thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng nếu so với CLB Bắc Ninh, tân binh cùng thăng hạng V-League. Đội bóng xứ Kinh Bắc xếp hạng 10/14 đội với 1 chiến thắng, 2 hòa và 2 thua, ghi 3 bàn và để thủng lưới có 4 bàn.

Đội hình già nua

Trên thực tế, lực lượng của CLB Thành phố Đồng Nai không hẳn là quá yếu khi có nhiều cựu tuyển thủ quốc gia lẫn U23 trong đội hình, hoặc giàu kinh nghiệm thi đấu ở V-League.

Vấn đề là họ đã "già". Trung vệ đội trưởng Hữu Tuấn, tiền vệ Sầm Ngọc Đức (cùng 34 tuổi) khó có thể đá tốt suốt trận. Công Phượng, Xuân Trường, Lê Thanh Bình... (cùng 31 tuổi) cũng gần như đã qua thời đỉnh cao của mình.

Đáng chú ý, CLB Thành phố Đồng Nai có đến 16 cầu thủ đã 30 tuổi trở lên, và đều đóng vai trò trụ cột, trong tổng số 29 cầu thủ đăng ký (4 ngoại binh) cho lượt đi V-League 2026-2027.

Với lực lượng già nua như thế, đội hình xuất phát của CLB Thành phố Đồng Nai đều có độ tuổi trung bình rất cao. Cao nhất là trận thua CLB Công An Hà Nội 0-3 trên sân nhà ở vòng 3, đội ra sân với độ tuổi trung bình 30,5.

Một đội bóng có thể có vài trụ cột lớn tuổi để làm chỗ dựa cho các cầu thủ trẻ, chứ không thể dựa hết vào dàn lão tướng vốn đã 1-2 mùa không thi đấu ở sân chơi khắc nghiệt như V-League như CLB Thành phố Đồng Nai hiện tại.

Bởi đội bóng sẽ gặp bất lợi về tốc độ, khả năng pressing và cường độ vận động khi phải đối đầu với những đội bóng có nền tảng thể lực tốt. Chưa kể, mức độ hồi phục của cầu thủ lớn tuổi không nhanh, lại dễ chấn thương.

Đây cũng là vấn đề mà HLV Việt Thắng đã chia sẻ sau trận thua Nam Định ở vòng 5. "Một số anh em lớn tuổi rất cố gắng nhưng mà không thể bù đắp được về mặt thể lực . Chúng tôi cần một nguồn năng lượng trẻ trung hơn", ông nói.

HLV Việt Thắng của CLB Thành phố Đồng Nai thất vọng sau trận thua Nam Định - Ảnh: ANH KHOA

Lỗi của HLV Việt Thắng?

Với lực lượng hạn chế và già nua, thật khó để HLV Việt Thắng có thể đưa CLB Thành phố Đồng Nai chơi tốt. Nhưng nhà cầm quân 45 tuổi này cũng không thể "vô can" khi chịu trách nhiệm chính về lựa chọn nhân sự cho đội bóng suốt 2 năm qua.

Những cầu thủ mà CLB Thành phố Đồng Nai đem về đều đa phần lớn tuổi và gần như chỉ phục vụ cho mục tiêu ngắn hạn - giành quyền thăng hạng thay vì những cầu thủ trẻ hơn để làm chỗ dựa lâu dài.

Đặc biệt là việc chuyển nhượng cho mùa giải quan trọng V-League 2026-2027. Ngoài 4 ngoại binh, HLV Việt Thắng chỉ đem về đúng 5 nội binh - quá ít để lấp đầy chiều sâu đội hình chứ chưa nói đến chất lượng cầu thủ.

Chưa kể, 2 trong số 5 nội binh mới là thủ môn Phạm Văn Phong (33 tuổi), hậu vệ Nguyễn Văn Đức (30 tuổi) cũng không "trẻ" hơn những người cũ là bao.

Việc chọn lựa ngoại binh cũng cho thấy sự hạn chế. Bỏ chân sút Alex Sandro (Brazil) đã ghi 10 bàn ở Giải hạng nhất 2025-2026, HLV Việt Thắng đã đem về 4 ngoại binh mới toanh đến từ châu Âu.

Kết quả là cả 4 đều không thể hiện tốt như kỳ vọng. Trung vệ Jovic Filip không thể giúp hàng thủ chắc chắn hơn. Còn ở phía trên, Vulic Milos, Ivan Andrei và Majdevac Andrija cũng không giúp hàng công có thể ghi bàn.

Bên cạnh đó, kinh nghiệm cũng là hạn chế của HLV Việt Thắng khi mới lần đầu cầm quân ở V-League.

"Tôi nghĩ tôi làm chưa đủ tốt dù cũng đã nỗ lực tột cùng với đội bóng rồi . Tôi nghĩ cũng đến lúc tôi phải bàn bạc thật kỹ với lãnh đạo . Tôi nghĩ là tôi nên dừng lại . Có thể ai đó đến sẽ làm tốt hơn hay giỏi hơn thì tôi không biết. Nhưng tôi nghĩ cần một sự đổi mới và giúp đội bóng đi lên", ông thừa nhận.

Nhưng thay HLV Việt Thắng liệu CLB Thành phố Đồng Nai có chơi tốt hơn không thì cũng không dễ trả lời. Bởi với những con người già nua như hiện có, cũng rất khó để vực dậy đội bóng. Nhưng biết đâu, một nhà cầm quân giàu kinh nghiệm hơn có thể làm thay đổi tình thế!

CLB Thành phố Đồng Nai tiếp tục chuỗi trận không thắng và không biết ghi bàn CLB Thành phố Đồng Nai đã để thua đậm CLB Nam Định ngay trên sân nhà ở vòng 5 V-League 2026-2027, tiếp tục kéo dài chuỗi trận không thắng và không biết ghi bàn suốt từ đầu giải.



