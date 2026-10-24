CLB TP.HCM giành 1 điểm quý giá trên sân Tự Do

Jermie Lynch ăn mừng bàn thắng vào lưới Huế cho CLB TP.HCM - Ảnh: HCMFC

Chiều 24-10, CLB TP.HCM gặp chủ nhà Huế ở vòng 4 Giải hạng nhất 2026-2027. Chỉ kiếm được 1 điểm sau 3 trận nên CLB Huế rất muốn đánh bại CLB TP.HCM để có chiến thắng đầu tiên của mùa giải.

Không có ngoại binh trong đội hình như CLB TP.HCM. nhưng đội chủ nhà cũng chơi "ăn miếng trả miếng" trước đối thủ trong hiệp 1.

CLB TP.HCM có 4 cơ hội có thể ghi bàn, trong đó có 2 pha dứt điểm nguy hiểm của chân sút Jermie Lynch bị thủ môn Võ Đức Bảo đẩy ra ở phút 39 và đi chệch cột trong gang tấc ở phút 45+1.

CLB Huế có 3 cơ hội có thể ghi bàn và tận dụng thành công cơ hội ở phút 35. Bá Đức nhanh hơn hậu vệ Hồng Quang thoát xuống lấy bóng rồi ghi bàn mở tỉ số cho đội chủ nhà. Trước đó, Công Hậu có 2 pha dứt điểm không thành công khi đối mặt với thủ môn Thanh Thắng ở phút 24 và 29.

Sang hiệp 2, CLB Huế tiếp tục có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 67. Công Hậu vượt qua hậu vệ Hồng Quang rồi sút hạ thủ môn Thanh Thắng.

A Sân (trái) ăn mừng bàn gỡ hòa 2-2 cho CLB TP.HCM sau pha sút phạt đẹp mắt - Ảnh: HCMFC

Bị dẫn 0-2, những tưởng CLB TP.HCM sẽ sụp đổ thì thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương đã ngược dòng ngoạn mục.

Hai phút sau bàn thua thứ 2, Quang Trường cướp bóng trong chân hậu vệ Tuấn Khải từ biên phải rồi căng ngang cho Jermie Lynch đệm bóng cận thành gỡ 1-2.

Bàn thua đã khiến đội chủ nhà bắt đầu lúng túng, dẫn đến pha phạm lỗi ngay trước vòng cấm của Lâm Sơn ở phút 75. Từ pha đá phạt trực tiếp này, A Sân sút phạt đẹp mắt gỡ hòa 2-2 cho CLB TP.HCM.

Phút 79, HLV Lê Chí Nguyện thay liền 3 cầu thủ nhằm hy vọng giúp CLB Huế có thể ghi bàn và có chiến thắng đầu tiên nhưng CLB TP.HCM đã phòng ngự tốt trong những phút còn lại để bảo toàn tỉ số 2-2.

Kết quả này khiến CLB Huế chỉ có 2 điểm sau 4 trận, xếp thứ 12/14 đội, hơn có 1 điểm so với 2 đội cuối bảng là Long An và Xuân Thiện Phú Thọ. Còn CLB TP.HCM đứng hạng 10 với 4 điểm.