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CLB Hưng Yên bám đuổi quyết liệt Thái Nguyên trong nhóm đầu

tác giả
NGỌC LÊ
NGỌC LÊ
NGỌC LÊ

Tối 24-10, CLB Hưng Yên thắng Long An 3-1 ở vòng 4 Giải hạng nhất quốc gia 2026 - 2027.

CLB Hưng Yên bám đuổi quyết liệt Thái Nguyên trong nhóm đầu - Ảnh 1.

CLB Hưng Yên (áo đỏ) đang cùng Thái Nguyên ganh đua trong nhóm đầu bảng Giải hạng nhất - Ảnh: HYFC

Tiếp đón đội nhóm cuối bảng xếp hạng là Long An trên sân PVF, CLB Hưng Yên hướng đến trận thắng để duy trì cơ hội cạnh tranh đua vé lên hạng.

Đoàn quân HLV Bùi Đoàn Quang Huy chủ động dồn ép đối phương và nhanh chóng có bàn dẫn trước vào phút 28. Từ quả tạt của Nguyễn Trọng Đức Vũ bên cánh phải (theo hướng tấn công của Hưng Yên), Nguyễn Ngọc Toàn xâm nhập vòng cấm đánh đầu khi không ai kèm, mở tỉ số 1-0.

Long An cố gắng đáp trả, ghi được bàn gỡ 1-1 từ một tình huống mang đậm dấu ấn cá nhân. Phút 50, Hà Vũ Em sút phạt đẹp mắt từ khoảng cách gần 20 m, đưa bóng đi vào góc xa, hạ gục thủ thành Huỳnh Tuấn Linh.

Nhưng đó cũng là tất cả những gì đại diện miền Nam làm được. Bởi trong thời gian còn lại, họ không thể tận dụng các cơ hội vốn ít ỏi để ghi bàn.

Phút 52, Trịnh Đức Lợi tạt từ cánh phải (theo hướng tấn công của Hưng Yên), Joseph Khalio bật cao đánh đầu trong vòng cấm, ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1.

Phút 61, trung vệ U23 Việt Nam Nguyễn Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phi chân vào người cầu thủ Long An. Dù đá thiếu người, CLB Hưng Yên vẫn có thế trận dễ dàng và ghi thêm bàn thắng.

Phút 67, Joseph khép lại ngày thi đấu xuất sắc, với cú đánh đầu bồi sau tình huống lộn xộn, đưa Hưng Yên thắng chung cuộc 3-1.

Chiến thắng này giúp CLB Hưng Yên nối dài chuỗi bất bại với 3 thắng, 1 hòa sau 4 vòng. Đoàn quân HLV Quang Huy hiện đứng nhì bảng, kém đội đầu bảng Thái Nguyên 1 trận thắng. Long An đứng áp chót bảng với vỏn vẹn 1 điểm sau 4 vòng. 

Vòng 5, Hưng Yên có cơ hội kiếm thêm 3 điểm khi tiếp đón Huế trên sân nhà.

CLB Hưng Yên bám đuổi quyết liệt Thái Nguyên trong nhóm đầu - Ảnh 2.CLB Hưng Yên đang bất bại ở Giải hạng nhất

Trận hòa trước đội Công An Nhân Dân tối 17-10 giúp CLB Hưng Yên giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng Giải hạng nhất quốc gia 2026 - 2027 sau 3 trận bất bại.

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NGỌC LÊ
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    Chủ đề: CLB Long An CLB Hưng Yên Giải hạng Nhất

    Dòng sự kiện: V-League 2026-2027

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