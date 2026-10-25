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Sau 2 trận toàn thắng, CLB Hà Nội thua SHB Đà Nẵng

tác giả
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

CLB Hà Nội đã để thua chủ nhà SHB Đà Nẵng ở vòng 5 V-League 2026-2027 dù vừa thắng 2 trận liên tiếp, trong đó có chiến thắng trước đương kim vô địch Công An Hà Nội.

Sau 2 trận toàn thắng, CLB Hà Nội thua SHB Đà Nẵng - Ảnh 1.

Văn Quyết (áo vàng) cùng CLB Hà Nội thất bại trước SHB Đà Nẵng - Ảnh: VPF

Tối 25-10, CLB SHB Đà Nẵng tiếp Hà Nội trên sân Chi Lăng ở vòng 5 V-League 2026-2027. 

Trước trận đấu này, CLB SHB Đà Nẵng đã thua liền 2 trận, trong đó có thất bại nặng nề 1-5 ngay trên sân nhà trước Hải Phòng ở vòng 4. 

Còn CLB Hà Nội hành quân đến Đà Nẵng với sự tự tin lớn sau 2 chiến thắng liên tiếp. Đặc biệt là trận thắng 2-1 trước đương kim vô địch Công An Hà Nội ở vòng đấu trước. 

Chơi trên sân khách, CLB Hà Nội lại mất người sớm ngay phút 18. Trọng tài Nguyễn Văn Phúc rút thẻ đỏ cho trung vệ Nguyễn Anh Tiệp sau tình huống phạm lỗi với Võ Nguyên Hoàng ngay sát vạch 16m50. Dù vậy, Quế Ngọc Hải đá phạt trực tiếp không qua được hàng rào CLB Hà Nội.

Chỉ còn 10 người trên sân nhưng CLB Hà Nội vẫn tấn công khá nguy hiểm, tiếc là các chân sút của họ dứt điểm quá tệ. Như phút 44, Văn Quyết chuyền dọn cỗ từ cánh trái, tiền đạo Việt kiều Pháp Aymeric không bị ai kèm, khống chế chân phải rồi sút chân trái vọt xà ngang đầy khó tin.

Sau 2 trận toàn thắng, CLB Hà Nội thua SHB Đà Nẵng - Ảnh 2.

Tiền đạo Ivan Saponjic ăn mừng bàn thắng cho CLB SHB Đà Nẵng - Ảnh: VPF

Không thể ghi bàn, hàng thủ CLB Hà Nội lại mắc sai lầm dẫn đến bàn thua ở phút 45+3. Sau pha khống chế bóng hỏng của trung vệ Thành Chung ở giữa sân, Ivan Saponjic bứt tốc thoát xuống vòng cấm rồi sút hạ thủ môn Quan Văn Chuẩn mở tỉ số cho CLB SHB Đà Nẵng.

VAR đã can thiệp rất nhiều tình huống trong hiệp 1 lẫn đầu hiệp 2, nhưng lại bỏ qua pha đánh nguội của tiền đạo Nguyễn Văn Tùng với cầu thủ SHB Đà Nẵng trong pha đá phạt góc ở phút 50.

Phút 63, HLV Harry Kewell quyết định tung Hai Long vào sân thay Văn Quyết nhằm tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, CLB Hà Nội vẫn tỏ ra bất lực trong việc ghi bàn, dù kiểm soát bóng gần 60% và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. 

Phút 76, Võ Huy Toàn bị trọng tài Nguyễn Văn Phúc rút thẻ đỏ vì đá từ phía sau vào chân Phạm Xuân Mạnh. Tuy nhiên, VAR đã can thiệp. Sau khi xem lại tình huống qua màn hình, trọng tài đã xóa thẻ đỏ và chỉ rút thẻ vàng.

Chính Huy Toàn sau đó đã chuyền thuận lợi cho Ivan Saponjic trong vòng cấm ở phút 90+5. Tuy nhiên, chân sút Serbia này dù không có ai kèm trong vòng cấm lại đệm bóng chệch cột dọc, lỡ cơ hội nâng tỉ số cho đội nhà.

Thắng 1-0, CLB SHB Đà Nẵng đã từ vị trí áp chót vươn lên hạng 9 trên bảng xếp hạng với 6 điểm sau 5 trận. Còn CLB Hà Nội thì tụt một hạng xuống thứ 10 dù cũng có cùng 6 điểm.

- Ảnh 1.Vì sao CLB Thành phố Đồng Nai xếp cuối V-League?

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NGUYÊN KHÔI
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    Chủ đề: sân Chi Lăng CLB SHB Đà Nẵng Võ Huy Toàn CLB Hà Nội Ivan Saponjic

    Dòng sự kiện: V-League 2026-2027

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