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Đánh bại Hà Nội, Binh chủng Thông tin lần thứ 13 vô địch bóng chuyền nữ quốc gia

tác giả
ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

Tối 25-10, trong trận chung kết Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026, Binh chủng Thông tin giành chiến thắng thuyết phục trước tân binh Hà Nội để lên ngôi vô địch.

Đánh bại Hà Nội, Binh chủng Thông tin lần thứ 13 vô địch bóng chuyền nữ quốc gia - Ảnh 1.

Sức tấn công mạnh mẽ của Thomas-Ailara giúp Binh chủng Thông tin có được thế trận thuận lợi - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Đầu trận, Binh chủng Thông tin nhập cuộc với sự tự tin, hưng phấn. Họ tạo ra được hàng chắn hiệu quả để hóa giải tay đập nguy hiểm Brankica Mihajlovic.

Ngược lại, các VĐV Hà Nội có phần tâm lý khi hay xử lý lỗi. Ngay cả Mihajlovic còn tự đánh hỏng trước hàng chắn của đối phương. 

Sau vài lần mất điểm, đội bóng thủ đô mới thật sự bắt nhịp với trận chung kết. Từ đó, đôi bên tạo ra một màn rượt đuổi điểm số giằng co.

Có thời điểm Binh chủng Thông tin dẫn trước 16-14 rồi bị dẫn ngược 20-22. Ở thời điểm cuối set, họ vẫn là đội bản lĩnh hơn để giành chiến thắng nghẹt thở 27-25.

Sang set 2, đội bóng "áo lính" thậm chí áp đảo so với đối thủ. Đoàn quân của HLV Phạm Văn Long phối hợp hiệu quả, tạo ra nhiều cơ hội dứt điểm. Chủ công người Mỹ Thomas-Ailara nhiều lần hưởng lợi từ những đường chuyền thuận lợi của Lâm Oanh để gia tăng cách biệt.

Đánh bại Hà Nội, Binh chủng Thông tin lần thứ 13 vô địch bóng chuyền nữ quốc gia - Ảnh 2.

Niềm vui vỡ òa của Binh chủng Thông tin khi giành chức vô địch lần thứ 13 trong lịch sử - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Đánh bại Hà Nội, Binh chủng Thông tin lần thứ 13 vô địch bóng chuyền nữ quốc gia - Ảnh 3.

Hà Nội không thể lên ngôi dù có sự đầu tư mạnh mẽ - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Khi khoảng cách đã là quá lớn, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt của đội Hà Nội quyết định cho Mihajlovic ra nghỉ. Ở set này, Binh chủng Thông tin giành chiến thắng 25-17.

Nhưng sang set 3, họ lại có phần chùng xuống. Còn Hà Nội ở vào thế đường cùng đã tấn công mãnh liệt và sớm tạo ra cách biệt lên đến 8-1. Những sự điều chỉnh của HLV Phạm Văn Long không thể giúp khoảng cách nhỏ lại.

Hà Nội nhờ vậy thắng lại ở set này 25-16. Nhưng họ phải đánh đổi bằng việc thể lực bị bào mòn đáng kể. Mihajlovic không còn giữ được khả năng tấn công và bước một chính xác, khi năm nay cô đã 35 tuổi.

Còn Binh chủng Thông tin thì không hề suy sụp tinh thần sau set thua có phần cách biệt. Sức tấn công mạnh mẽ giúp họ lấy lại thế chủ động và giành chiến thắng quyết định 25-19, qua đó có chiến thắng chung cuộc 3-1.

Đây là lần đầu sau 5 năm Binh chủng Thông tin mới lại vô địch quốc gia. Họ cũng nối dài kỷ lục về số lần lên ngôi lên con số 13, thành tích mà gần như không đội bóng chuyền nữ nào trong nước có thể phá được.

Đánh bại Hà Nội, Binh chủng Thông tin lần thứ 13 vô địch bóng chuyền nữ quốc gia - Ảnh 4.VTV Bình Điền Long An thành cựu vô địch bóng chuyền nữ Việt Nam

Thất bại 0-3 trước Binh chủng Thông tin tối 24-10 khiến VTV Bình Điền Long An mất chuỗi vô địch liên tiếp.

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ĐỨC KHUÊ
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    Chủ đề: Binh chủng Thông tin Bóng chuyền nữ Bóng chuyền

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