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VTV Bình Điền Long An thành cựu vô địch bóng chuyền nữ Việt Nam

tác giả
ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

Thất bại 0-3 trước Binh chủng Thông tin tối 24-10 khiến VTV Bình Điền Long An mất chuỗi vô địch liên tiếp.

VTV Bình Điền Long An thành cựu vô địch bóng chuyền nữ Việt Nam - Ảnh 1.

Binh chủng Thông tin thể hiện bản lĩnh và đẳng cấp để tiến vào chung kết - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Tại Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia, VTV Bình Điền Long An đang sở hữu thành tích vô địch 2 lần liên tiếp các năm 2024, 2025. Tuy nhiên năm nay họ không còn giữ được phong độ cao.

Trong khi đó, Binh chủng Thông tin càng chơi càng hay. Họ là đội có được tấm vé vào bán kết trễ nhất, nhưng lại có những màn thể hiện gây ấn tượng. 

Tại bán kết tối 24-10, đội bóng "áo lính" tiếp tục cho thấy sự thăng hoa, đi kèm với chiến thuật hợp lý, hiệu quả từ HLV Phạm Văn Long.

VTV Bình Điền Long An thành cựu vô địch bóng chuyền nữ Việt Nam - Ảnh 2.

Ngoại binh người Mỹ Thomas-Ailara liên tục ghi điểm cho Binh chủng Thông tin - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

VTV Bình Điền Long An thành cựu vô địch bóng chuyền nữ Việt Nam - Ảnh 3.

VTV Bình Điền Long An trở thành cựu vô địch quốc gia - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Ngay từ set 1, Binh chủng Thông tin đã thể hiện sự vượt trội trong khả năng tấn công lẫn phòng thủ. Ngoại binh người Mỹ Thomas-Ailara liên tục làm khổ hàng chắn thiếu kín kẽ của VTV Bình Điền Long An. Ở set này, Binh chủng Thông tin giành chiến thắng 25-19.

Sang set 2, đội bóng miền Tây chơi tốt hơn, có thời điểm còn vượt lên dẫn trước. Nhưng rồi họ vẫn thiếu đi sự tỉnh táo ở thời điểm quyết định. Binh chủng Thông tin giành thêm chiến thắng 25-23, dù có lúc bị bỏ lại.

Đầu set 3, một lần nữa VTV Bình Điền Long An tự bỏ lỡ cơ hội của chính mình. Lần này, họ tạo ra cách biệt lớn tới 6-2 rồi kéo tới 15-13. Nhưng rồi Binh chủng Thông tin vẫn "lì lợm", bản lĩnh để thắng ngược với tỉ số 25-23, kết thúc trận bán kết với chiến thắng 3-0.

Kết quả này khiến VTV Bình Điền Long An thành cựu vô địch. Trong khi đó, Binh chủng Thông tin sẽ đối đầu với Hà Nội trong trận tranh chức vô địch.

VTV Bình Điền Long An thành cựu vô địch bóng chuyền nữ Việt Nam - Ảnh 4.Bóng chuyền nữ: Tân binh Hà Nội vào chung kết quốc gia sau trận thắng áp đảo

Trận bán kết 1 Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 chứng kiến trận đấu một chiều của tân binh Hà Nội.

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ĐỨC KHUÊ
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    Chủ đề: bóng chuyền VTV Bình Điền Long An Bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin

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