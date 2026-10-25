VĐV bóng chuyền 17 tuổi Thái Lan khóc nức nở khi rớt hạng tại Việt Nam

Natchaya Tahae bật khóc ngay sau khi Geleximco Hưng Yên phải xuống hạng - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Chiều 25-10, tại Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026, Geleximco Hưng Yên bước vào trận đấu sinh tử với VietinBank. Đội nào thua sẽ phải nhận tấm vé duy nhất xuống hạng.

Dù rất cố gắng và có những thời điểm dẫn với tỉ số cách biệt, Geleximco Hưng Yên vẫn không thể tạo ra chiến thắng. VietinBank sở hữu dàn VĐV đồng đều, chất lượng đã thắng chóng vánh với tỉ số 3-0 (25-13; 27-25; 25-19).

Kết quả này khiến Geleximco Hưng Yên trở thành đội phải xuống hạng ở mùa giải năm nay. Thậm chí trong suốt cả mùa giải, họ chỉ giành được duy nhất 1 trận thắng.

Ở giai đoạn 2 của Giải vô địch quốc gia, Geleximco Hưng Yên quyết định chiêu mộ ngôi sao của tuyển U18 Thái Lan là Natchaya Tahae (17 tuổi). Điều đó cho thấy quyết tâm trụ hạng của họ.

Natchaya chơi cực hay trong màu áo Geleximco Hưng Yên - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Dù còn trẻ tuổi, Natchaya cho thấy sự chững chạc với khả năng vào đà chuẩn. Nhờ đó, cô nhanh chóng trở thành nhân tố nổi bật trong lối chơi của toàn đội.

Trong trận đấu quyết định trước VietinBank chiều 25-10, Natchaya chơi xông xáo, tạo ra rất nhiều điểm cho đội nhà. Đáng tiếc rằng nỗ lực này của cô vẫn không thể giúp Geleximco Hưng Yên trụ hạng.

Ngay sau trận, Natchaya đã bật khóc nức nở ngay giữa Nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Long. Nhiều đồng đội của cô cũng không kìm được nước mắt.

Đây là kết quả đáng tiếc với một trong những đội giàu truyền thống của bóng chuyền nữ Việt Nam. Trước sáp nhập, họ mang tên cũ là Thái Bình và từng 2 lần vô địch quốc gia vào các năm 2007 và 2022.

Nhưng sang năm nay, Geleximco Hưng Yên rơi vào cảnh thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng. Không chỉ chia tay với ngôi sao Nguyễn Thị Uyên, họ còn không đăng ký ngoại binh nào cho giai đoạn 1 của Giải vô địch quốc gia. Natchaya chỉ xuất hiện từ giai đoạn 2, nhưng sự bổ sung này đến tương đối muộn màng.

Natchaya cười gượng sau khi được các VĐV của VTV Bình Điền Long An an ủi - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Sau đó cô lui vào một góc khán đài và khóc tiếp - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Đỗ Lại Yến Nhi cũng bật khóc. Đây là mùa giải mà cô cũng đã thi đấu ấn tượng, có nhiều đóng góp cho đội nhà - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Nhiều VĐV khác của Geleximco Hưng Yên cũng không thể kìm được nước mắt - Ảnh: ĐỨC KHUÊ