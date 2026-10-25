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Lịch trực tiếp chung kết Giải bóng chuyền nữ quốc gia 2026 ngày 25-10

tác giả
ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

Ngày 25-10, Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 sẽ khép lại với 4 trận đấu hấp dẫn. Trong đó, tâm điểm là trận chung kết giữa Binh chủng Thông tin và Hà Nội để xác định chủ nhân của chức vô địch.

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Lịch trực tiếp Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 ngày 25-10 - Đồ họa: ĐỨC KHUÊ

Tâm điểm của bóng chuyền nữ Việt Nam trong ngày 25-10 là cuộc đối đầu giữa Binh chủng Thông tin và Hà Nội lúc 19h30. Đây là trận đấu được người hâm mộ chờ đợi khi cả hai đội đều đang đứng trước cơ hội giành danh hiệu cao quý nhất của mùa giải.

Binh chủng Thông tin là đội bóng giàu truyền thống, sở hữu nhiều kinh nghiệm ở những trận đấu quan trọng. Trong khi đó, Hà Nội đang trở thành hiện tượng thú vị của mùa giải năm nay.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, đội bóng thủ đô có những bước tiến mạnh mẽ và bất ngờ tiến đến trận chung kết. Nếu tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng, Hà Nội hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ trước đối thủ giàu kinh nghiệm.

Trước trận chung kết, lúc 17h, HCĐG Lào Cai sẽ chạm trán đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An trong trận tranh hạng ba. Đây được dự báo là cuộc đối đầu hấp dẫn bởi cả hai đều sở hữu lực lượng chất lượng và từng được đánh giá cao trong cuộc đua vô địch.

Việc phải tranh huy chương đồng là kết quả không như kỳ vọng của cả hai đội. Vì vậy, một chiến thắng sẽ mang ý nghĩa quan trọng, giúp họ khép lại mùa giải với vị trí trong tốp 3.

Ở trận phân hạng 5-6 diễn ra lúc 12h, LPBank Ninh Bình gặp XMLS Thanh Hóa. Dù không còn cơ hội tranh huy chương, hai đội vẫn quyết tâm giành chiến thắng để có thứ hạng tốt hơn.

Đáng chú ý, trận đấu lúc 14h30 giữa Geleximco Hưng Yên và VietinBank mang tính chất sống còn. Đội thất bại sẽ phải đối mặt với kết cục xuống hạng, khiến cuộc đối đầu này được dự báo vô cùng căng thẳng.

Cả 4 trận đấu trong ngày 25-10 đều được phát sóng trực tiếp trên ON Sports và VTV Prime, khép lại mùa Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026.

- Ảnh 2.Sao bóng chuyền nữ Thái Lan lại gây thất vọng nặng nề tại Việt Nam

XMLS Thanh Hóa chính thức trụ hạng tại Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026, nhưng ngôi sao tuyển Thái Lan Sasipaporn lại gây thất vọng lớn.

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ĐỨC KHUÊ
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    Chủ đề: chung kết Bóng chuyền lịch trực tiếp bóng chuyền nữ lịch thi đấu

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