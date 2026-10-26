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Vé xem U23 Việt Nam đấu U23 Thái Lan cao nhất 400.000 đồng

tác giả
NGỌC LÊ
NGỌC LÊ
NGỌC LÊ

VFF công bố giá vé xem U23 Việt Nam thi đấu giải giao hữu ở Gia Lai với các mức giá từ 200.000 - 400.000 đồng.

Vé xem U23 Việt Nam đấu Thái Lan cao nhất 400.000 đồng - Ảnh 1.

Vé xem U23 Việt Nam đá giao hữu tại Gia Lai có giá cao nhất 400.000 đồng - Ảnh: VFF

Chiều 26-10, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) công bố kế hoạch bán vé xem Giải bóng đá giao hữu U23 quốc tế - Gia Lai VTV Cup 2026. Vé được bán theo hình thức trực tuyến độc quyền trên ứng dụng Techcombank OneU, với 3 mức giá là: 200.000 đồng, 300.000 đồng và 400.000 đồng/vé. 

Vé được mở bán từ 15h ngày 28-10 đến 23h59 ngày 4-11 hoặc đến khi hết vé. Vé sẽ được chuyển phát về địa chỉ người mua đăng ký từ ngày 5-11. Những vé không chuyển đến được người mua sẽ được trả tại Bưu cục Pleiku. 

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam gặp Thái Lan (ngày 10-11), U23 Việt Nam gặp U23 Singapore (ngày 12-11) và U23 Việt Nam gặp U23 Qatar (ngày 14-11). 

Các trận đấu diễn ra trên sân Pleiku (Gia Lai). Bốn đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc.

Dự kiến, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập trung vào ngày 8-11, cùng khung hoạt động của đội tuyển quốc gia. Danh sách tập trung sẽ được công bố trước hoặc sau khi vòng 7 V-League 2026 - 2027 khép lại. 

Vé xem U23 Việt Nam đấu Thái Lan cao nhất 400.000 đồng - Ảnh 2.Dư luận Thái Lan bất mãn trước thềm cuộc tái đấu Việt Nam

Truyền thông Thái Lan bày tỏ lo ngại về lịch thi đấu dày đặc của đội U23 nước này tại Giải giao hữu quốc tế Gia Lai - VTV Cup 2026, nơi họ sẽ chạm trán U23 Việt Nam ngay trận mở màn.

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NGỌC LÊ
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    Chủ đề: gia lai vff U23 VIỆT NAM U23 Thái Lan Hoàng Anh Gia Lai

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