Thắng Cảng Thượng Hải, HLV Polking nhắc lại chuyện bị sa thải khỏi tuyển Thái Lan

HLV Polking từng 2 lần làm việc ở đội tuyển quốc gia Thái Lan ở các cương vị trợ lý và HLV trưởng - Ảnh: MINH ĐỖ

Tối 27-10, CLB Công An Hà Nội dưới sự dẫn dắt của HLV Alexandre Polking thắng Cảng Thượng Hải (Shanghai Port) 3-2, thuộc lượt 3 vòng bảng AFC Champions League Elite 2026 - 2027.

HLV Polking hạnh phúc chia sẻ sau trận: "Đây là trận đấu kinh điển. 3 điểm giành được trước đội mạnh như Cảng Thượng Hải rất quan trọng với CLB Công An Hà Nội. Tôi tự hào khi là một phần của chiến thắng này".

Chiến thắng trước CLB Trung Quốc lần này cũng mang ý nghĩa đặc biệt với cá nhân HLV Polking. Gần 3 năm trước, ngày 16-11-2023, ông Polking từng thua đội tuyển Trung Quốc 1-2 trên tư cách HLV trưởng đội tuyển Thái Lan tại vòng loại World Cup 2026.

Trận thua này là giọt nước tràn ly, khiến ông bị Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) sa thải sau trận thắng Singapore, diễn ra ngày 21-11-2023, dù trước đó từng giúp đội bóng xứ chùa vàng trở lại đỉnh cao vô địch Đông Nam Á.

"Tôi luôn ghi nhớ trận thua đội tuyển Trung Quốc, vì ngay sau trận đấu đó, tôi đã bị sa thải. Hôm nay, tôi vui khi kết quả đã khác đi. Tôi đã thắng một đội bóng có nhiều tuyển thủ quốc gia Trung Quốc.

Tôi nhận ra rằng trong bóng đá, luôn có những lúc thất bại, nhưng cũng có khi giành chiến thắng. Điều cần làm là tiếp tục làm việc chăm chỉ và tin tưởng vào những gì mình đang theo đuổi", HLV Polking bồi hồi.

Cảng Thượng Hải là một trong số CLB giàu truyền thống và tiềm lực của bóng đá Trung Quốc. Dù vui khi thắng trên sân khách, HLV Polking cũng giữ sự khiêm nhường.

"Chúng tôi còn nhiều điều phải học hỏi từ Cảng Thượng Hải. Hy vọng một ngày nào đó đội bóng của chúng tôi được tổ chức tốt như thế, có lượng người hâm mộ đông như thế. Chúng tôi đang tiến những bước nhỏ", thuyền trưởng CLB Công An Hà Nội cho hay.

Với 3 điểm đầu tiên tại cúp C1 châu Á, CLB Công An Hà Nội tạm vươn lên vị trí thứ 11/16 trên bảng xếp hạng vòng bảng khu vực phía Đông.