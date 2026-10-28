Truyền thông Trung Quốc tức giận vì Real Madrid không muốn xin lỗi vụ Mbappe

Phía Real Madrid vẫn chưa chính thức xin lỗi Trung Quốc - Ảnh: GETTY IMAGES

Dù Kylian Mbappe và ban tổ chức La Liga đã lên tiếng xin lỗi về phát ngôn gây tranh cãi, Real Madrid vẫn chưa có lời xin lỗi riêng. Cách giải thích của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha còn khiến phía Trung Quốc công khai phản đối ngày 28-10.

Ngày 28-10, Tập đoàn Truyền thông trung ương Trung Quốc (CMG), đơn vị quản lý Đài truyền hình CCTV, tuyên bố "không chấp nhận lập trường được cho là của Real Madrid trong vụ bê bối liên quan đến Mbappé" - báo Tân Kinh dẫn lại.

Trước đó tối 27-10, tờ OKDiario (Tây Ban Nha) đăng bài viết tiết lộ quan điểm của Real Madrid. Theo đó, đội bóng Hoàng gia xem những lời nói gây tranh cãi của Mbappé là phát biểu mang tính cá nhân, không nhằm xúc phạm bất kỳ ai.

Phía Real Madrid cho rằng tiền đạo người Pháp đã công khai giải thích sự việc, đồng thời bảo vệ quyền được bày tỏ quan điểm cá nhân của cầu thủ.

Đáng chú ý, theo OKDiario, Real Madrid khẳng định "Các nhà tài trợ Trung Quốc của CLB hiểu rõ bối cảnh phát ngôn và không có ý định chấm dứt hợp tác. Những thỏa thuận thương mại hiện tại vẫn được duy trì bình thường".

Tờ báo cũng phân biệt các hợp đồng tài trợ cá nhân của Mbappé với những thỏa thuận thương mại của Real Madrid. Việc các doanh nghiệp Trung Quốc chấm dứt hợp tác với tiền đạo người Pháp không đồng nghĩa CLB cũng mất nhà tài trợ.

Đây là lập trường khác biệt với cách xử lý của La Liga. Trong thông cáo chính thức ngày 27-10, ban tổ chức giải đấu gửi lời xin lỗi người hâm mộ Trung Quốc, nhân danh La Liga và toàn bộ các CLB thành viên.

Chủ tịch La Liga Javier Tebas còn gặp Đại sứ Trung Quốc tại Tây Ban Nha, ông Yao Jing, nhằm tìm cách tháo gỡ căng thẳng.

Tuy nhiên cần lưu ý rằng thông tin trên OKDiario chỉ là thông tin mà họ có, được cho là từ phía hậu trường Real Madrid, chứ không phải tuyên bố chính thức của đội. Hãng Reuters cho biết Real Madrid đã từ chối bình luận khi được đề nghị phản hồi.

Trung Quốc phản ứng gay gắt

Theo Tân Kinh Báo, ngày 28-10, người phát ngôn Trung tâm Thể thao và Thanh thiếu niên thuộc CMG tuyên bố không chấp nhận việc Real Madrid giữ im lặng.

Phía CMG cho rằng Mbappe là cầu thủ Real Madrid, nên CLB không thể đứng ngoài trách nhiệm.

"Chúng tôi không công nhận lời giải thích rằng Mbappe không có ý định xúc phạm và cầu thủ có quyền bày tỏ quan điểm cá nhân. Chúng tôi không chấp nhận thái độ như vậy của Real Madrid", người phát ngôn cho biết.

Mbappe bị cắt nhiều hợp đồng tài trợ vì phát ngôn tranh cãi liên quan Trung Quốc - Ảnh: 4ANNET

Cơ quan này cũng phản bác sự lạc quan của Real Madrid về tình hình tài trợ. Dù không xác minh đúng sai thông tin các hợp đồng thương mại vẫn được duy trì, phía CMG cảnh báo đội bóng Tây Ban Nha không nên chủ quan.

"Trước khi Real Madrid có lời xin lỗi thỏa đáng, mọi chuyện đều không cần bàn tiếp", người phát ngôn nhấn mạnh.

Trước đó ngày 27-10, Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc thông báo đã trực tiếp phản đối Real Madrid, yêu cầu cả CLB lẫn Mbappe chính thức xin lỗi công khai.

CMG cũng thông báo đình chỉ phát sóng các trận La Liga và những nội dung liên quan Mbappé trên hệ thống của mình từ ngày 26-10, đồng thời gỡ quảng cáo có hình ảnh tiền đạo người Pháp.

Nguồn cơn vụ việc xuất phát từ đoạn video trong chương trình The Bridge, khi Mbappe nói đùa về một tấm ảnh ghép mặt anh trên mạng xã hội là "từ Trung Quốc". Ngày 27-10, Mbappe đã công khai xin lỗi, thừa nhận phát ngôn thiếu cân nhắc và khẳng định tôn trọng người dân cùng lịch sử Trung Quốc. Tuy nhiên phản ứng mới nhất từ CMG cho thấy tranh cãi chưa khép lại. Dù La Liga đã gửi lời xin lỗi thay mặt các CLB, phía Trung Quốc vẫn yêu cầu một lời xin lỗi thỏa đáng từ chính Real Madrid.