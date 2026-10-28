Mbappe sẽ phải đền bù số tiền khó tin vì gây mất lòng Trung Quốc?

Mbappe có rất nhiều hợp đồng quảng cáo với phía Trung Quốc - Ảnh: 4ANET

Trong kịch bản xấu nhất, những tổn thất thương mại liên quan đến Kylian Mbappe có thể lên đến hàng trăm triệu USD, sau khi mối quan hệ giữa anh cũng như Real Madrid - La Liga với phía Trung Quốc đổ bể.

Ngày 27-10, ba doanh nghiệp Trung Quốc gồm tập đoàn nước giải khát Dongpeng, hãng sữa Mengniu và nhà sản xuất phô mai Milkground đồng loạt tuyên bố chấm dứt hợp tác với Mbappe.

Động thái này xuất hiện sau khi đoạn video ghi lại cảnh ngôi sao Real Madrid nói đùa về những tấm ảnh chế liên quan đến anh trên mạng xã hội. Mbappe nói rằng anh thích một bức ảnh, và cho rằng nguồn gốc bức ảnh là ở Trung Quốc. Lời nói đùa này có thể dẫn đến hàm ý thiếu tôn trọng trong bối cảnh chính trị.

Sự việc nhanh chóng vượt khỏi phạm vi những hợp đồng quảng cáo. Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) ngừng phát sóng các trận đấu La Liga, trong khi chủ tịch giải đấu Javier Tebas phải công khai xin lỗi người hâm mộ Trung Quốc.

Mbappe cũng lên tiếng xin lỗi, thừa nhận phát ngôn thiếu cân nhắc và khẳng định tôn trọng người dân, lịch sử Trung Quốc.

Nguy cơ Mbappe bồi thường hàng triệu USD cho các nhà tài trợ

Theo bảng xếp hạng thu nhập cầu thủ công bố ngày 17-10 của Forbes, Mbappe kiếm khoảng 100 triệu USD/năm, trong đó 30 triệu USD đến từ quảng cáo, tài trợ và các hoạt động ngoài sân cỏ.

Riêng hợp đồng tài trợ trước đây với Nike được Forbes ước tính mang lại hơn 20 triệu USD mỗi năm. Đây là một trong những cơ sở tham chiếu để hình dung quy mô thương mại của ngôi sao người Pháp.

Giá trị ba hợp đồng vừa bị hủy tại Trung Quốc chưa được công bố. Tuy nhiên, nếu giả định mỗi hợp đồng có phí tài trợ thường niên tương đương 5-10% mức Nike từng trả Mbappe, ba thương vụ có thể mang lại tổng cộng khoảng 3-6 triệu USD/năm.

Đây chỉ là phép tính minh họa dựa trên một hợp đồng đã có ước tính giá trị, không phải số tiền thực tế của ba thương vụ Trung Quốc.

Đáng chú ý, Mbappe có thể không chỉ mất phần thù lao chưa nhận. Anh còn đứng trước nguy cơ phải hoàn trả tiền đã được thanh toán, chịu khoản phạt vi phạm hợp đồng hoặc bồi thường những chi phí mà doanh nghiệp chứng minh được là phát sinh từ vụ việc.

Trả lời báo Cực Mục tân văn ngày 27-10, luật sư Chu Tuyết, đối tác của hãng luật Beijing Strategy (Nam Kinh), phân tích rằng những hợp đồng quảng cáo thường có điều khoản bảo vệ hình ảnh thương hiệu. Nếu bên đại diện vi phạm nghĩa vụ đã cam kết, doanh nghiệp có thể có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu bồi thường.

Luật sư Phó Kiến, Giám đốc hãng luật Henan Zejin, còn chỉ ra ba khoản doanh nghiệp có thể yêu cầu: hoàn trả phí đại diện đã thanh toán, tiền phạt vi phạm hợp đồng và chi phí quảng cáo bị thiệt hại.

Chẳng hạn, hình ảnh Mbappe đã xuất hiện trên bao bì sản phẩm, xe buýt và nhiều chiến dịch quảng bá tại Trung Quốc. Nếu các doanh nghiệp phải thu hồi, thay thế những tài liệu này, chi phí phát sinh có thể trở thành một phần yêu cầu bồi thường, với điều kiện có căn cứ pháp lý và chứng cứ phù hợp.

Tuy nhiên, luật sư Phó Kiến nhấn mạnh số tiền được chấp nhận còn phụ thuộc nội dung hợp đồng và chứng cứ thiệt hại.

Theo điều 584 và 585 Bộ luật Dân sự Trung Quốc, mức bồi thường còn chịu những giới hạn pháp lý, trong đó có nguyên tắc về tổn thất có thể dự liệu. Tòa án hoặc cơ quan trọng tài cũng có thể điều chỉnh khoản phạt hợp đồng quá cao.

Hợp đồng 10 năm có thể khiến Mbappe mất 200 triệu USD?

Một nguy cơ tài chính dài hạn đáng chú ý khác liên quan đến On, thương hiệu đồ thể thao Thụy Sĩ mà Mbappe vừa ký hợp đồng đại diện toàn cầu hồi tháng 9-2026.

Theo L'Équipe, thỏa thuận kéo dài 10 năm, bao gồm khoản thù lao bằng tiền và cổ phần doanh nghiệp. Giá trị hợp đồng chưa được tiết lộ.

Forbes dẫn nhận định của những người am hiểu thị trường rằng khoản tiền mặt từ On có thể không chênh lệch nhiều so với mức Nike từng trả Mbappe, tức hơn 20 triệu USD/năm.

Mbappe có nhiều hoạt động liên quan đến Trung Quốc - Ảnh: L'EQUIPE

Nếu lấy 20 triệu USD/năm làm giả định, tổng dòng tiền trong 10 năm sẽ tương đương 200 triệu USD, chưa kể giá trị cổ phần.

Đây là quy mô thu nhập dài hạn Mbappe có thể đứng trước nguy cơ đánh mất nếu thỏa thuận đổ vỡ hoàn toàn. Tuy nhiên, 200 triệu USD không phải khoản bồi thường mà anh đang bị yêu cầu thanh toán, cũng không phải giá trị hợp đồng On đã được xác nhận.

Trong ngày 27-10, truyền thông Trung Quốc ghi nhận tài khoản Weibo của On đã xóa những nội dung liên quan Mbappe. Dù vậy, chưa có thông báo chính thức cho thấy hãng này muốn chấm dứt hợp đồng toàn cầu.