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Mbappe bị tẩy chay, mất nhiều hợp đồng tài trợ vì 1 câu nói đùa liên quan Trung Quốc

tác giả
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Chỉ một phát biểu về bức ảnh chế trên mạng xã hội, Kylian Mbappe đã khiến dư luận Trung Quốc phản ứng mạnh mẽ. Ít nhất ba doanh nghiệp nước này tuyên bố chấm dứt hợp tác với ngôi sao Real Madrid trong ngày 27-10.

Mbappe mất hàng loạt hợp đồng tài trợ vì 1 câu nói đùa liên quan Trung Quốc - Ảnh 1.

Mbappe bị tẩy chay nặng nề ở Trung Quốc - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AP, ba doanh nghiệp Trung Quốc gồm Tập đoàn nước giải khát Dongpeng, Tập đoàn sữa Mengniu và Nhà sản xuất phô mai Milkground đã đồng loạt thông báo ngừng hợp tác thương mại với Mbappe ngày 27-10.

Các thông báo được đưa ra sau khi đoạn video ghi lại phát biểu của tiền đạo 27 tuổi trong chương trình trò chuyện trực tuyến The Bridge lan truyền trên mạng xã hội vào ngày 26-10, với 1 câu nói đùa đụng chạm Trung Quốc.

Trong đoạn video, Mbappe được hỏi về bức ảnh chế (meme) có hình mình khiến anh cảm thấy buồn cười nhất.

Ngôi sao người Pháp kể rằng anh đặc biệt thích một hình ảnh được chỉnh sửa bằng cách ghép khuôn mặt mình vào một nhân vật mà anh nhớ là "từ Trung Quốc". Mbappe còn cho biết thường sử dụng hình ảnh này khi chơi trò chơi điện tử trực tuyến với bạn bè.

Mbappe không trực tiếp nhắc tên bất kỳ ai trong phát biểu. Dù vậy, cách diễn đạt mang tính đùa cợt của Mbappe, cộng với một số hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội đã gây động chạm đến người hâm mộ Trung Quốc.

Trên mạng xã hội, xuất hiện làn sóng phản đối Mbappe ở Trung Quốc. Và các thương hiệu từ đại lục cũng bắt đầu chiến dịch tẩy chay siêu sao người Pháp.

Ngày 27-10, Dongpeng tuyên bố kiên quyết phản đối những hành vi gây tổn thương tình cảm dân tộc, đồng thời áp dụng chính sách không khoan nhượng đối với những hành vi như vậy. Doanh nghiệp này thông báo chấm dứt toàn bộ hợp tác với Mbappe, có hiệu lực ngay lập tức.

Mengniu, một trong những tập đoàn sữa hàng đầu Trung Quốc, cũng đưa ra thông báo tương tự. Hãng khẳng định không chấp nhận những phát ngôn hoặc hành động làm tổn thương tình cảm người dân Trung Quốc.

Nhà sản xuất phô mai Milkground trở thành doanh nghiệp thứ ba được AP xác nhận đã chấm dứt thỏa thuận thương mại với tiền đạo người Pháp.

Trước sự việc, Mbappe là gương mặt quảng cáo quen thuộc tại Trung Quốc. Hình ảnh anh xuất hiện trên nhiều sản phẩm, phương tiện công cộng và các chiến dịch tiếp thị. Trong một quảng cáo của Mengniu, Mbappe còn xuất hiện cùng Lionel Messi.

Cả ba doanh nghiệp chưa công bố giá trị các hợp đồng bị chấm dứt, vì vậy chưa thể xác định tổn thất tài chính của cầu thủ này.

Không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động quảng cáo, vụ việc còn tác động đến việc phát sóng bóng đá tại Trung Quốc.

Theo Hãng tin EFE của Tây Ban Nha, dẫn nguồn từ báo The Paper, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đã đình chỉ phát sóng các trận đấu La Liga và những trận có liên quan đến Mbappe từ tối 26-10. Các quảng cáo và video có hình ảnh cầu thủ này cũng bị gỡ bỏ.

Trong khi đó nền tảng Xiaohongshu (RedNote) thông báo rà soát, gỡ các nội dung quảng bá liên quan đến Mbappe. Tuy nhiên nền tảng khẳng định thỏa thuận hợp tác với anh đã hết hạn từ ngày 31-12-2024, chứ không phải mới bị hủy bỏ.

Theo báo Jiemian ngày 27-10, tài khoản của Mbappe trên Xiaohongshu và Weibo cũng đã bị hạn chế đăng bài.

Đến chiều 27-10, phía Mbappe chưa có phản hồi chính thức được AP xác nhận. Real Madrid cũng chưa công bố biện pháp xử lý nào đối với tiền đạo người Pháp.

Mbappe bị tẩy chay, mất nhiều hợp đồng tài trợ vì 1 câu nói đùa liên quan Trung Quốc - Ảnh 3.Xuất hiện đoạn video 'minh oan' cho Mbappe vụ thiếu lịch sự với Kane

Kylian Mbappe gây tranh cãi với phản ứng có phần lạnh nhạt khi Harry Kane được công bố giành Quả bóng vàng 2026. Đáng chú ý, tiền đạo người Pháp vẫn ngồi tại chỗ khi Kane tiến đến ôm anh.

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    Chủ đề: Quả bóng vàng Real Madrid Mbappe La Liga Trung Quốc

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