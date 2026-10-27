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Mbappe và La Liga công khai xin lỗi Trung Quốc vì hành động 'thiếu suy nghĩ'

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QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

Ngôi sao người Pháp Kylian Mbappe đã chính thức xin lỗi bình luận 'thiếu suy nghĩ' của mình.

Mbappe và La Liga công khai xin lỗi Trung Quốc vì hành động 'thiếu suy nghĩ' - Ảnh 1.

Mbappe công khai xin lỗi Trung Quốc vì hành động thiếu suy nghĩ của mình - Ảnh: WireImage

Sau những phản ứng mạnh mẽ từ phía Trung Quốc, Mbappe đã phải chính thức xin lỗi về những bình luận gây tranh cãi của mình. 

Trong tuyên bố mới đây, ngôi sao Real Madrid cho biết: "Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, tôi đã bình luận về một bức ảnh của chính mình, nhưng bình luận của tôi không phù hợp và giờ tôi nhận ra rằng nó đã làm tổn thương tình cảm của nhiều người ở Trung Quốc và cộng đồng người Hoa trên toàn thế giới. 

Tôi xin lỗi tất cả những người mà lời nói của tôi đã làm tổn thương họ. Tôi vô cùng tôn trọng người dân Trung Quốc và lịch sử của họ. Tôi bày tỏ sự hối tiếc chân thành". 

Javier Tebas, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha, cũng gửi lời xin lỗi tới người dân Trung Quốc sau những phát ngôn của Mbappe. 

Ông nói: "Chúng tôi nhận thức được những tổn hại mà vấn đề này đã gây ra. Thay mặt Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha, tôi gửi lời xin lỗi chân thành tới người dân Trung Quốc". 

Trước đó các thương hiệu ở Trung Quốc đã tuyên bố tẩy chay, chấm dứt hợp tác với Mbappe. Công ty đồ uống Dongpeng tuyên bố: "Chúng tôi sẽ chấm dứt mọi hợp tác với Kylian Mbappe ngay lập tức. Công ty chúng tôi kiên quyết phản đối và có chính sách không khoan dung đối với bất kỳ hành vi nào xúc phạm đến tình cảm dân tộc". 

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    Chủ đề: Real madrid La LIga Mbappe Trung Quốc

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