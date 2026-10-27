Công bố giá vé xem đội tuyển Việt Nam thi đấu trong tháng 11

Vé xem tuyển Việt Nam đá ở Thiên Trường có giá vừa phải - Ảnh: VFF

Chiều 27-10, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) công bố giá vé xem Giải giao hữu quốc tế - Casper Cup 2026, nơi đội tuyển Việt Nam thi đấu với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan tại sân Thiên Trường (Ninh Bình).

Giá vé xem các trận có 3 mệnh giá gồm: 200.000 đồng, 300.000 đồng và 400.000 đồng/vé. Vé được bán theo hình thức trực tuyến, độc quyền trên ứng dụng Techcombank OneU.

Vé bắt đầu bán từ 10h ngày 29-10 đến 23h59 ngày 6-11 hoặc đến khi hết vé. Vé được trả về địa chỉ đăng ký của người mua theo hình thức chuyển phát nhanh từ ngày 5-11.

Tại Giải giao hữu Casper Cup 2026, đội tuyển Việt Nam thi đấu với Đài Bắc Trung Hoa lúc 19h ngày 11-11, sau đó thi đấu với Kyrgyzstan lúc 19h ngày 17-11. Đài Bắc Trung Hoa đấu Kyrgyzstan lúc 19h ngày 14-11.

HLV Kim Sang Sik cùng học trò hội quân đội tuyển Việt Nam dự kiến sau vòng 7 LPBank V-League 2026 - 2027, vào đầu tháng 11, để chuẩn bị cho dịp FIFA Days này.

2 trận đấu với các đối thủ vừa sức này là dịp quan trọng để đội tuyển Việt Nam củng cố sức mạnh, rà soát phong độ và thử nghiệm nhân sự mới, hướng đến VCK Asian Cup 2027 vào đầu năm sau.