HLV Kim Sang Sik đang 'chia quân' cho U23 Việt Nam và tuyển Việt Nam

HLV Kim Sang Sik sẵn sàng đôn cầu thủ U23 Việt Nam đá tốt lên đội tuyển Việt Nam - Ảnh: AFC

Sáng 27-10 tại Hà Nội, Đài truyền hình Việt Nam (VTV) phối hợp Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức họp báo ra mắt Giải giao hữu U23 - Gia Lai VTV Cup 2026.

Giải diễn ra từ ngày 10 đến 14-11 tại sân Pleiku (Gia Lai), có sự tham dự của 4 đội tuyển gồm: U23 Thái Lan, U23 Singapore, U23 Qatar và chủ nhà U23 Việt Nam. Cùng khoảng thời gian này, đội tuyển Việt Nam cũng tập trung và thi đấu giao hữu ở Ninh Bình với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan để chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2027.

HLV Kim Sang Sik sẽ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, còn U23 Việt Nam sẽ do HLV khác phụ trách, tương tự các đợt tập trung trước.

Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú cho biết HLV Kim Sang Sik đang làm việc với các cộng sự để phân bổ cầu thủ cho 2 đội tuyển.

"Chúng ta đang đồng nhất kế hoạch lựa chọn nhân sự cho đội tuyển quốc gia thông qua 2 giải giao hữu trong tháng 11 dành cho U23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam. Việc chuẩn bị cho 2 đội tuyển được tiến hành song song để chọn ra cầu thủ tốt nhất để thi đấu Asian Cup", Tổng thư ký VFF chia sẻ tại họp báo.

Lãnh đạo VFF tiếp tục: "HLV Kim Sang Sik cũng đã trở lại Việt Nam và bắt tay ngay vào công việc từ hôm qua. Ông cùng ban huấn luyện đang định hình những nhân sự tốt nhất để phục vụ cho 2 đội tuyển tại 2 giải đấu.

Với U23 Việt Nam, việc thi đấu với các đội mạnh của khu vực và châu Á sẽ giúp ban huấn luyện đánh giá lực lượng, hoàn thiện chuyên môn, hướng tới vòng loại U23 châu Á 2028".

Tại Giải U23 - Gia Lai VTV Cup 2026, U23 Việt Nam gặp Thái Lan, Singapore và Qatar lần lượt vào ngày 10-11, 12-11 và 14-11.

Đội vô địch giải được nhận 100.000 USD tiền thưởng. Vé xem các trận đấu có 3 mức giá gồm 200.000 đồng, 300.000 đồng và 400.000 đồng.

Giải giao hữu U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 do VFF phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, CLB Hoàng Anh Gia Lai tổ chức. VTV là đơn vị phối hợp tổ chức, tuyên truyền quảng bá giải đấu trên các kênh sóng và nền tảng số. Trong khi đó, FPT Play là đối tác chính thức của VFF về bản quyền truyền hình và phát sóng các trận đấu của các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. FPT Play sẽ tiếp tục phối hợp với VFF, VTV để nâng cao hiệu quả truyền thông, quảng bá Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026.