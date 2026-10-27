FPT Play và VTV 'bắt tay', cùng phát sóng giải giao hữu của U23 Việt Nam

Người hâm mộ xem U23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam thi đấu giao hữu trong tháng 11 trên FPT Play và VTV - Ảnh: AFC

Chiều 27-10, FPT Play công bố quyền sở hữu, phát sóng và sản xuất các chương trình thể thao liên quan đến hai giải giao hữu của U23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam trong tháng 11.

"Với vai trò đối tác duy nhất và chính thức của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) về thương quyền truyền hình, sản xuất và phát sóng các giải đấu của các đội tuyển quốc gia từ năm 2023, FPT Play tiếp tục sở hữu bản quyền, sản xuất và phát sóng các trận đấu giao hữu quốc tế của đội tuyển U23 quốc gia Việt Nam tại sân vận động Pleiku, Gia Lai và các trận đấu giao hữu quốc tế của đội tuyển quốc gia Việt Nam tại sân vận động Thiên Trường, Ninh Bình", FPT Play thông báo.

Trong tháng 11, U23 Việt Nam thi đấu Giải giao hữu U23 Gia Lai - VTV Cup 2026, với các đối thủ khách mời là U23 Thái Lan, U23 Singapore và U23 Qatar.

Giải do VFF phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, CLB Hoàng Anh Gia Lai tổ chức. Đài truyền hình Việt Nam (VTV) là đơn vị phối hợp, tuyên truyền quảng bá giải đấu trên các kênh sóng và nền tảng số.

Là đơn vị sở hữu bản quyền, FPT Play xác nhận đã đạt thỏa thuận hợp tác với VTV về việc chia sẻ bản quyền. Các trận đấu của Giải U23 Gia Lai - VTV Cup 2026 ngoài việc được phát sóng trên các nền tảng của FPT Play, cũng sẽ được phát sóng trên các kênh truyền hình của VTV.

U23 Việt Nam gặp Thái Lan (ngày 10-11), U23 Việt Nam gặp U23 Singapore (ngày 12-11) và U23 Việt Nam gặp U23 Qatar (ngày 14-11).

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam thi đấu Giải giao hữu Casper Cup 2026 với các đối thủ Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan trên sân Thiên Trường, lần lượt vào ngày 11-11 và 17-11 tại sân Thiên Trường (Ninh Bình).

Các trận đấu của đoàn quân HLV Kim Sang Sik sẽ được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng của FPT Play. Đây là cữ dượt quan trọng để đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho Asian Cup 2027.