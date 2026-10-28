Indonesia, Malaysia có hàng loạt cầu thủ bị FIFA cấm đăng ký

Malaysia và Indonesia dẫn đầu Đông Nam Á về số cầu thủ bị FIFA cấm đăng ký - Ảnh: FAM

Ngày 28-10, báo Scoop (Malaysia) công bố kết quả rà soát cơ sở dữ liệu của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), cho thấy bóng đá Malaysia đang đứng đầu Đông Nam Á với 33 trường hợp cấm đăng ký cầu thủ, liên quan 11 CLB.

Đứng thứ hai là Indonesia với 21 trường hợp, tiếp theo lần lượt là Thái Lan (9), Philippines (6), Việt Nam (2) và Myanmar (1). Các quốc gia Đông Nam Á còn lại không ghi nhận trường hợp nào trong đợt thống kê.

Tại Malaysia, Kelantan Red Warrior dẫn đầu với 9 trường hợp, tiếp đến là Kedah Darul Aman (6), Kelantan The Real Warriors (4), Kelantan FC và PDRM FC (cùng 3), Perlis FA và Gombak FC (cùng 2). Bốn CLB còn lại, gồm Perak FC, Terengganu FC, Kuala Lumpur City và PT Athletic, mỗi đội có 1 trường hợp.

Đáng chú ý, những án cấm liên quan Kelantan Red Warrior được cho là xuất phát từ tranh chấp tiền lương của Kelantan FC, đội bóng đã ngừng tham dự giải Malaysia. Hai CLB bị cáo buộc có mối liên hệ về pháp nhân, dẫn đến tranh cãi về trách nhiệm thanh toán các khoản nợ.

Lệnh cấm khiến Kelantan Red Warrior gặp khó trong việc tăng cường lực lượng. Đội đang đứng cuối bảng Giải vô địch Malaysia, chưa giành điểm nào sau 6 trận.

Trong khi đó Indonesia có 21 trường hợp nhưng chỉ liên quan 6 CLB. Riêng PSBS Biak chiếm tới 15 trường hợp, Semen Padang có 2; bốn đội Kalteng Putra, Sriwijaya FC, Persiba Balikpapan và Persiwa Wamena mỗi đội 1 trường hợp.

Vì sao FIFA cấm đăng ký cầu thủ? Theo quy định FIFA, đây là biện pháp kỷ luật ngăn CLB đăng ký cầu thủ mới, cả trong nước lẫn quốc tế. Những cầu thủ đã đăng ký hợp lệ vẫn có thể tiếp tục thi đấu.

Án cấm thường liên quan việc CLB không thực hiện nghĩa vụ tài chính, như nợ lương, chậm thanh toán phí chuyển nhượng hoặc không thực hiện phán quyết bồi thường hợp đồng.

Điển hình, Kuala Lumpur City vừa trở lại danh sách cấm từ ngày 15-10 vì tranh chấp khoản tiền lãi phát sinh từ việc trả lương chậm cho cựu ngoại binh Patrick Reichelt năm 2024.

Tùy quyết định, án cấm có thể kéo dài đến ba kỳ chuyển nhượng liên tiếp. Tuy nhiên CLB có thể được FIFA gỡ lệnh sớm nếu hoàn thành các nghĩa vụ liên quan.

Cần lưu ý những con số trên phản ánh số trường hợp trong danh sách FIFA tại thời điểm rà soát, không phải số cầu thủ bị đình chỉ hay số án phạt mới ban hành trong năm 2026.