Chàng trai mang dòng máu Việt Nam vào top 50 cầu thủ hay nhất thế giới

Ibrahim Maza mang dòng máu Việt Nam - Ảnh: REUTERS

Ibrahim Maza từ lâu đã là cái tên gần gũi với fan bóng đá Việt Nam khi được thừa hưởng dòng máu Việt từ bên ngoại. Và sau khi góp mặt ở lễ trao giải Quả bóng vàng 2026, anh tiếp tục nhận thêm vinh dự.

Ngày 27-10, tổ chức bóng đá uy tín nhất thế giới - CIES Football Observatory (Thụy Sĩ) công bố bảng xếp hạng 50 cầu thủ xuất sắc nhất theo mô hình đánh giá dữ liệu của tổ chức này.

Ibrahim Maza, tiền vệ 20 tuổi đang khoác áo Bayer Leverkusen tại Bundesliga, góp mặt ở vị trí thứ 49 với 83,7 điểm trên thang 100.

Maza đứng ngay trên Gabriel Magalhhes, trung vệ của Arsenal, người xếp thứ 50 và cũng đạt 83,7 điểm sau khi làm tròn. Trong danh sách, anh chỉ kém những tiền vệ nổi tiếng như Jude Bellingham (hạng 39, 84,4 điểm), Declan Rice (hạng 45, 83,8 điểm) hay Martin Odegaard (hạng 46, 83,8 điểm).

CIES xếp Maza vào nhóm tiền vệ thiên về tạo ra mối đe dọa tấn công. Anh cũng là cầu thủ duy nhất thuộc biên chế Bayer Leverkusen hiện nay xuất hiện trong top 50.

Đứng đầu bảng là tài năng Barcelona Lamine Yamal với 95,8 điểm. Theo sau lần lượt là Michael Olise (93,9), Harry Kane (90,5) và Lionel Messi (90,4). Những ngôi sao như Kylian Mbappé, Erling Haaland cũng góp mặt trong top 10.

Theo CIES, bảng xếp hạng được tổng hợp từ các trận đấu trong 365 ngày gần nhất, dựa trên ba yếu tố: hiệu suất ở tám lĩnh vực chuyên môn, trình độ cạnh tranh của các trận đấu và kết quả thi đấu. Danh sách chỉ xét cầu thủ ngoài thủ môn.

Đây là bảng đánh giá độc lập bằng dữ liệu, không phải kết quả bầu chọn Quả bóng vàng do France Football tổ chức.

Sự ghi nhận này tiếp nối một năm thăng tiến của Maza. Trong mùa 2025-2026, anh chơi 44 trận trên mọi đấu trường cho Leverkusen, ghi 7 bàn và có 5 kiến tạo. Người hâm mộ CLB còn bầu anh là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa với 39,1% số phiếu, vượt qua Álex Grimaldo và Patrik Schick.

Đặc biệt, ngay tại lễ trao giải Quả bóng vàng ngày 26-10, Maza đã đứng thứ 9 trong cuộc bầu chọn Kopa Trophy dành cho cầu thủ trẻ. Việc tiếp tục có tên trong top 50 của CIES càng cho thấy tiền vệ này đang được chú ý ở cả các cuộc bình chọn lẫn hệ thống thống kê chuyên môn.

Maza sinh năm 2005 tại Berlin, có cha là người Algeria và mẹ là người Việt Nam. Trưởng thành từ bóng đá Đức, anh hiện khoác áo đội tuyển Algeria.