Cầu thủ mang dòng máu Việt Nam được xướng tên ở gala Quả bóng vàng

Ibrahim Maza là cầu thủ mang dòng máu Việt Nam - Ảnh: GETTY IMAGES

Tối 26-10 (giờ địa phương), cầu thủ mang dòng máu Việt Nam Ibrahim Maza xuất hiện trên thảm đỏ nhà hát London Palladium (Anh), nơi diễn ra gala Quả bóng vàng 2026.

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Diện bộ tuxedo đen lịch lãm, tiền vệ 20 tuổi sánh vai cùng những tên tuổi hàng đầu bóng đá thế giới tại lễ trao giải danh giá nhất của môn thể thao vua.

Đây là lần đầu tiên Maza được đề cử tại gala Quả bóng vàng. Anh đến London cùng Fernando Carro, giám đốc điều hành Bayer Leverkusen, trong tư cách một trong 10 ứng viên cho danh hiệu Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất năm 2026 (Men's Young Talent of the Year).

Theo bảng xếp hạng chính thức được ban tổ chức công bố, Maza đứng thứ 9, xếp trên tiền vệ Johan Manzambi của Aston Villa. Người chiến thắng là Lamine Yamal (Barcelona), trong khi những tài năng nổi bật như Pau Cubarsi, Warren Zaire-Emery hay Lennart Karl cũng góp mặt trong danh sách.

Dù chưa thể cạnh tranh với những ngôi sao hàng đầu, việc lọt vào top 10 đã là thành tựu đáng kể với Maza. Đặc biệt, cầu thủ mang hai dòng máu Algeria - Việt Nam mới trải qua mùa giải đầu tiên thi đấu trọn vẹn tại Bundesliga.

Giám đốc thể thao Bayer Leverkusen Simon Rolfes nhận định việc Maza được đề cử bên cạnh những tài năng như Lamine Yamal cho thấy đẳng cấp mà các cầu thủ của đội bóng Đức đã đạt tới.

Sinh ngày 24-11-2005 tại Berlin (Đức), Maza trưởng thành từ lò đào tạo Hertha Berlin. Anh ra mắt Bundesliga năm 2023 khi mới 17 tuổi, trở thành cầu thủ trẻ thứ hai trong lịch sử CLB được thi đấu tại giải vô địch quốc gia Đức.

Chỉ một tháng sau, Maza ghi bàn thắng đầu tiên ở Bundesliga khi mới 17 tuổi, 6 tháng và 3 ngày, lọt nhóm những cầu thủ trẻ nhất từng lập công tại giải đấu.

Ibrahim Maza (trái) trong màu áo Leverkusen - Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên, bước ngoặt thực sự đến vào mùa hè 2025, khi Bayer Leverkusen chiêu mộ Maza và ký hợp đồng đến tháng 6-2030.

Tại đội bóng mới, tiền vệ mang dòng máu Việt Nam nhanh chóng khẳng định tài năng. Mùa 2025-2026, anh ra sân 44 trận trên mọi đấu trường, ghi 5 bàn và thực hiện 7 pha kiến tạo, theo thống kê được Leverkusen công bố trước gala Quả bóng vàng.

Maza đặc biệt gây ấn tượng tại Champions League. Trong chiến thắng 1-0 trước Benfica vào tháng 11-2025, anh được UEFA bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Sau đó, tiền vệ trẻ tiếp tục ghi dấu ấn với pha kiến tạo cho Patrik Schick trong chiến thắng 2-0 ngay trên sân Manchester City.

Những màn trình diễn nổi bật giúp Maza hai lần giành danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tháng của Bundesliga, vào tháng 11-2025 và tháng 4-2026.

Đáng chú ý, khi mùa giải khép lại, anh còn vượt qua nhiều đàn anh tên tuổi để được người hâm mộ bầu chọn là Cầu thủ nam xuất sắc nhất Bayer Leverkusen mùa 2025-2026, với 39,1% số phiếu. Alejandro Grimaldo và Patrik Schick lần lượt đứng sau với 22,1% và 14,2%.

Đó là sự ghi nhận đặc biệt dành cho một cầu thủ mới chân ướt chân ráo gia nhập Leverkusen.

Cầu thủ vươn tầm cùng tuyển Algeria tại World Cup

Song song với bước tiến ở cấp CLB, Maza cũng trải qua năm 2026 đáng nhớ trong màu áo đội tuyển Algeria.

Từng khoác áo các đội trẻ Đức, anh quyết định chuyển sang đại diện cho quê hương của cha từ năm 2024.

Tại Cúp bóng đá châu Phi 2025, diễn ra từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026, Maza ghi 2 bàn và có một pha kiến tạo. Anh còn trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử Algeria ghi bàn tại giải đấu.

Phong độ ấn tượng giúp Maza được triệu tập dự World Cup 2026 ở Bắc Mỹ. Tại đây, anh đá chính cả bốn trận của Algeria, lần lượt trước Argentina, Jordan, Áo và Thụy Sĩ.

Maza nhận giải Cầu thủ xuất sắc một trận đấu ở World Cup - Ảnh: FIFA

Algeria vượt qua vòng bảng với chiến thắng 2-1 trước Jordan, trận hòa 3-3 với Áo và thất bại 0-3 trước Argentina. Đội bóng Bắc Phi dừng bước ở vòng 32 đội sau trận thua Thụy Sĩ 0-2. Riêng Maza thi đấu tổng cộng 351 phút, tích lũy kinh nghiệm quý giá tại sân chơi lớn nhất hành tinh.

Sau World Cup, anh tiếp tục thăng hoa tại Bundesliga 2026-2027. Qua sáu lần ra sân đầu tiên, Maza đã ghi 2 bàn và kiến tạo 2 lần. Màn trình diễn trước Freiburg, khi anh vừa ghi bàn vừa kiến tạo giúp Leverkusen thắng 2-1, thậm chí khiến truyền thông Đức liên tưởng đến cựu ngôi sao Florian Wirtz.

Từ một tài năng trẻ ít tên tuổi ngoài nước Đức, Maza đã trở thành niềm hy vọng của Leverkusen lẫn bóng đá Algeria. Sự hiện diện tại gala Quả bóng vàng 2026 vì thế không chỉ đánh dấu một thành tựu cá nhân, mà còn khẳng định bước trưởng thành của cầu thủ mang dòng máu Việt Nam trên sân khấu bóng đá thế giới.

Nguồn gốc Việt Nam của Maza Ibrahim Maza sinh ra và lớn lên tại Berlin, có cha là người Algeria và mẹ là người Việt Nam. Theo cuộc phỏng vấn trên trang chủ Bayer Leverkusen, cha anh là bác sĩ, còn mẹ làm quản lý một cơ sở chăm sóc trẻ em. Maza kể rằng gia đình thường dành kỳ nghỉ hè tại Algeria để thăm họ hàng bên nội, trong khi mùa đông lại đến Việt Nam, quê hương của mẹ. Ở nhà, gia đình chủ yếu giao tiếp bằng tiếng Đức. Maza cũng nói được tiếng Ả Rập với cha, nhưng ít sử dụng tiếng Việt vì cảm thấy ngôn ngữ này khá khó học. Dù vậy, anh bày tỏ hy vọng một ngày nào đó có thể nói tiếng Việt thành thạo. Với Maza, những chuyến về Việt Nam thời thơ ấu là một phần ký ức trong quá trình trưởng thành giữa ba nền văn hóa.