Bóng đá Thái Lan thiếu tiền đến khó tin

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan Madam Pang khổ sở thời gian qua vì chuyện tiền bạc - Ảnh: FAT

Ngày 29-10, báo Daily News của Thái Lan tiết lộ FAT đang đau đầu với bài toán tìm kiếm giám đốc phát triển kỹ thuật mới, sau khi ông Anthony Hudson chuyển sang dẫn dắt đội tuyển quốc gia hồi tháng 10-2025.

Theo Daily News, chi phí thuê một chuyên gia nước ngoài cho vị trí này ít nhất 500.000 baht/tháng. Nếu cộng thêm tiền thuê nhà và các chế độ đãi ngộ, tổng chi phí có thể lên tới 600.000-700.000 baht/tháng (khoảng 459-535 triệu đồng), tương đương 7,2-8,4 triệu baht mỗi năm (khoảng 5,51-6,43 tỉ đồng).

Đây là khoản chi FAT hiện gặp khó khăn trong việc đáp ứng do tình trạng eo hẹp tài chính. Vì vậy, phương án bổ nhiệm một chuyên gia người Thái Lan đang được cân nhắc.

Điều đáng nói, chiếc ghế này đã bỏ trống suốt một năm. Hiện HLV Songyot Klinsrisuk chỉ đảm nhiệm vai trò tạm quyền.

Phó chủ tịch FAT Charnwit Phalajivin thừa nhận ông chưa được bộ phận điều hành của Chủ tịch Nualphan Lamsam (Madam Pang) tham vấn về việc tuyển dụng nhân sự mới.

Trong khi đó, cựu danh thủ Piyapong Pue-on công khai đề xuất lựa chọn những người có chuyên môn trong nước, như Kiatisuk Senamuang hoặc Thachatawan Sripan.

Đáng chú ý, ngay từ tháng 4, HLV Anthony Hudson đã đề xuất danh sách ứng viên, đồng thời mong FAT sớm bổ nhiệm người mới để phối hợp xây dựng chiến lược phát triển bóng đá Thái Lan. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có quyết định chính thức.

Khó khăn tài chính của FAT thực tế không phải chuyện mới. Khi Madam Pang tiếp quản liên đoàn vào năm 2024, tổ chức này chỉ có khoảng 27,7 triệu baht tiền mặt và các khoản tương đương, trong khi nghĩa vụ nợ đã lên tới 132,6 triệu baht.

FAT còn từng vay FIFA 155 triệu baht trong giai đoạn COVID-19, với kế hoạch hoàn trả đến năm 2030.

Đỉnh điểm khủng hoảng xảy ra vào tháng 3-2025, khi FAT thua kiện tập đoàn truyền thông Siam Sport trong tranh chấp bản quyền truyền hình kéo dài gần một thập niên.

Tòa án tối cao Thái Lan buộc FAT bồi thường 360 triệu baht, chưa kể tiền lãi. Khoản nợ khổng lồ khiến Madam Pang bật khóc trong cuộc họp báo.

Nữ tỉ phú sau đó phải tự bỏ 25 triệu baht tiền túi để giúp FAT tránh nguy cơ bị cưỡng chế tài sản. Liên đoàn còn tổ chức các chương trình bán áo, biểu diễn nghệ thuật và kêu gọi đóng góp để gây quỹ trả nợ.