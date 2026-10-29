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Ban tổ chức Asian Cup báo tin vui cho fan Việt Nam

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HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và ban tổ chức Asian Cup 2027 vừa chính thức chốt toàn bộ lịch thi đấu, khẳng định giải đấu vẫn diễn ra tại Saudi Arabia theo kế hoạch, qua đó giải tỏa phần nào những lo ngại về tình hình an ninh.

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Tuyển Việt Nam sẽ dự Asian Cup 2027 vào tháng 1 tới - Ảnh: NAM TRẦN

Sau nhiều lo ngại về nguy cơ hoãn giải đấu, AFC mới đây đã công bố lịch thi đấu hoàn chỉnh của Asian Cup 2027, bao gồm thời gian, địa điểm và giờ bóng lăn của toàn bộ 51 trận đấu.

Giải quy tụ 24 đội tuyển, diễn ra từ ngày 7-1 đến 5-2-2027 tại 8 sân vận động thuộc ba thành phố Riyadh, Jeddah và Al Khobar.

Đây được xem là tín hiệu tích cực đối với bóng đá châu Á, trong đó có tuyển Việt Nam, sau những biến động an ninh gần đây tại Saudi Arabia.

Trước đó, tình hình căng thẳng tại Trung Đông - đặc biệt là các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia, làm dấy lên lo ngại về khả năng quốc gia này tổ chức những sự kiện thể thao quốc tế.

Một số trận đấu thuộc AFC Champions League đã phải hoãn vì cảnh báo an ninh. Đáng chú ý, trận đấu giữa Al Nassr của Cristiano Ronaldo và Neftchi Fergana ngày 12-10 bị trì hoãn. Cuộc đối đầu giữa Al Nassr và Al Wasl, dự kiến diễn ra ngày 26-10, cũng phải dời sang thời điểm khác.

Nỗi lo càng gia tăng khi Hội đồng Olympic châu Á (OCA) cùng ban tổ chức thông báo hoãn Đại hội Thể thao trong nhà và võ thuật châu Á lần thứ 6 tại Riyadh. 

Sự kiện ban đầu dự kiến tổ chức từ ngày 11 đến 21-12-2026, nhưng được chuyển sang ngày 28-3 đến 8-4-2027. Phía OCA giải thích quyết định này xuất phát từ việc rà soát các yêu cầu tổ chức, hậu cần và điều kiện tham dự của các đoàn thể thao.

Trong bối cảnh đó, việc AFC giữ nguyên thời gian và địa điểm tổ chức Asian Cup 2027 mang ý nghĩa trấn an rất lớn.

Theo Hãng tin AP, ông Muhammed Q. Alghamdi, người phát ngôn ban tổ chức Asian Cup 2027, đã khẳng định tại cuộc họp AFC ở Tokyo rằng cuộc sống thường nhật tại Saudi Arabia vẫn tiếp diễn bất chấp căng thẳng khu vực. Ông nhấn mạnh: "Nhiệm vụ của chúng tôi là phải sẵn sàng và chúng tôi sẽ sẵn sàng".

Theo kế hoạch, Asian Cup 2027 khai mạc bằng trận Saudi Arabia gặp Palestine ngày 7-1 tại sân King Fahd Sports City, có sức chứa khoảng 72.000 người. Đây cũng là địa điểm diễn ra trận chung kết ngày 5-2.

Đối với người hâm mộ Việt Nam, thông tin này giúp giải tỏa phần nào nỗi lo giải đấu bị xáo trộn. Thầy trò HLV Kim Sang Sik hiện nằm ở bảng E cùng Hàn Quốc, UAE và Yemen.

Theo lịch chính thức, tuyển Việt Nam gặp UAE lúc 20h30 ngày 11-1, Hàn Quốc lúc 17h30 ngày 15-1 và Yemen lúc 20h30 ngày 20-1, theo giờ Việt Nam.

Dù những nguy cơ an ninh chưa hoàn toàn biến mất, việc AFC hoàn tất lịch thi đấu và tiếp tục triển khai công tác tổ chức cho thấy Asian Cup 2027 vẫn đang đi đúng lộ trình, thay vì phải hoãn hoặc chuyển sang quốc gia khác.

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    Chủ đề: bóng đá Saudi Arabia Trung Đông Asian Cup Việt Nam

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