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Đội bóng Thái Lan tạo chiến tích với đội hình không có... cầu thủ Thái Lan

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HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

CLB Buriram United gây bất ngờ khi cầm hòa Gamba Osaka 1-1 tại AFC Champions League Elite tối 28-10. Đáng chú ý, không một tuyển thủ Thái Lan nào có mặt trong đội hình xuất phát của đại diện xứ chùa vàng.

Đội bóng Thái Lan tạo chiến tích với đội hình không có... cầu thủ Thái Lan - Ảnh 1.

Buriram (áo nhạt) không có cầu thủ Thái Lan nào trong đội hình đá chính gặp Osaka - Ảnh: AFC

Ở lượt trận thứ ba AFC Champions League Elite 2026-2027, Buriram United của Thái Lan giành được một điểm trên sân Gamba Osaka. Một chiến tích có thể giúp hài lòng người hâm mộ bóng đá xứ Chùa vàng.

Tuy nhiên, điều gây chú ý hơn cả kết quả là cách Buriram sử dụng nhân sự. Cả 11 cầu thủ đá chính đều là những gương mặt đến từ nước ngoài, không ai từng khoác áo đội tuyển Thái Lan.

Trong đó, Brazil đóng góp tới 5 cầu thủ, bên cạnh những gương mặt đến từ Úc, Philippines, Tây Ban Nha, Serbia và Ghana.

Trường hợp đặc biệt nhất là tiền vệ Kenny Dougall. Cầu thủ sinh tại Úc này có gốc Thái Lan và sở hữu quốc tịch Thái, đồng thời từng khoác áo đội tuyển Úc 5 lần. Dù được tính là nội binh tại Thái Lan, anh không đủ điều kiện chuyển sang khoác áo tuyển Thái theo quy định FIFA.

Dougall vì vậy không phải là một cầu thủ Thái Lan đúng nghĩa, khiến Buriram ra sân mà không có bất kỳ cầu thủ bản địa nào.

Điều đáng nói, ngay cả danh sách đăng ký 20 cầu thủ của Buriram cũng chỉ có 4 người Thái Lan thực thụ, gồm Chatchai Budprom, Sasalak Haiprakhon, Theerathon Bunmathan và Phitiwat Sukjitthammakul.

Cả bốn đều ngồi dự bị. Phải đến phút 71, Phitiwat mới được tung vào sân. Theerathon xuất hiện ở phút 82, trong khi hai người còn lại không được sử dụng.

Như vậy, trong hơn 70 phút đầu trận, không một cầu thủ nào có thể khoác áo tuyển Thái Lan được thi đấu cho Buriram.

AFC Champions League Elite không giới hạn số ngoại binh ra sân. Buriram vì thế hoàn toàn có quyền sử dụng đội hình nói trên.

Dẫu vậy, câu chuyện đặt ra vấn đề về cơ hội phát triển của cầu thủ Thái Lan ở đấu trường đỉnh cao.

Trước đó, sau lượt trận đầu tiên, chuyên trang bóng đá Thái Lan HimSanam đã đặt câu hỏi: Nếu đội bóng hàng đầu đất nước gần như chỉ sử dụng ngoại binh ở đấu trường châu Á, những cầu thủ Thái Lan trong tương lai sẽ tích lũy kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao ở đâu?

Thực tế, tranh luận này không mới. Năm 2024, cựu tuyển thủ Thái Lan Isawa Singthong từng châm biếm rằng cầu thủ Thái Lan dường như chỉ còn nhiệm vụ "chạy ra ăn mừng" khi ngoại binh ghi bàn cho CLB.

So với Công An Hà Nội, cách sử dụng nhân sự của Buriram tạo ra sự tương phản đáng chú ý.

Trong chiến thắng 3-2 trước Shanghai Port ngày 27-10, Công An Hà Nội sử dụng 6 ngoại binh và 5 cầu thủ mang quốc tịch Việt Nam ở đội hình xuất phát. Trong đó có ba cầu thủ trưởng thành ở nước ngoài là Nguyễn Filip, Cao Pendant Quang Vinh, Kyle Colonna Adou Minh, cùng Đoàn Văn Hậu và Lê Văn Đô thuần bản địa.

Buriram có thể hài lòng với điểm số giành được trên đất Nhật Bản. Nhưng khi đại diện hàng đầu Thái Lan gần như không dành chỗ cho cầu thủ nội, câu hỏi về lợi ích lâu dài đối với đội tuyển quốc gia vẫn còn đó.

Buriram United không có cầu thủ Thái Lan tạo chiến tích tại AFC Champions League 2026 - Ảnh 3.Chàng trai mang dòng máu Việt Nam vào top 50 cầu thủ hay nhất thế giới

Tiền vệ Ibrahim Maza, người có mẹ là người Việt Nam, bất ngờ được CIES Football Observatory xếp vào nhóm 50 cầu thủ có thành tích thi đấu tốt nhất thế giới trong một năm qua.

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    Chủ đề: AFC Buriram AFC Champions League ​Công an Hà Nội Osaka

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