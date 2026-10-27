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Ronaldo lại nhận tin không vui, gian nan đường đến 1.000 bàn thắng

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HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Cristiano Ronaldo tiếp tục gặp trở ngại trên hành trình chinh phục cột mốc 1.000 bàn thắng, khi trận đấu của Al Nassr tại AFC Champions League Elite bị hoãn, và anh vẫn mòn mỏi chờ bàn thắng thứ 982.

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Ronaldo vẫn mòn mỏi chờ bàn thắng thứ 982 - Ảnh: REUTERS

Mới đây, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) bất ngờ thông báo hoãn trận Al Nassr gặp Al Wasl (UAE), dự kiến diễn ra ngày 26-10 tại sân Al Awwal Park ở Riyadh, thuộc lượt trận thứ ba vòng phân hạng AFC Champions League Elite 2026-2027.

AFC không công bố nguyên nhân, đồng thời chưa xác định lịch thi đấu mới. Nhưng theo Reuters, sự việc diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh Saudi Arabia bất ổn do xung đột với lực lượng Houthi tại Yemen, khiến hoạt động hàng không bị ảnh hưởng.

Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia sau đó khẳng định đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị, kể cả giấy phép bay cho đội khách. Tổ trọng tài và giám sát trận đấu cũng đã có mặt tại Riyadh. Cơ quan này tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ Al Nassr bảo vệ quyền lợi.

Đây là trận thứ hai của Al Nassr bị hoãn trong vòng chưa đầy hai tuần. Trước đó trận gặp Al Ahli tại Saudi Pro League, dự kiến diễn ra ngày 15-10, đã được chuyển sang tận ngày 6-3-2027. Ban tổ chức giải viện dẫn những vấn đề hậu cần và yêu cầu bảo đảm thời gian nghỉ tối thiểu giữa các trận đấu.

Chưa hết, ngày 12-10, trận Al Nassr gặp Neftchi Fergana (Uzbekistan) tại AFC Champions League Elite cũng phải lùi giờ khai cuộc khoảng 60 phút vì cảnh báo an ninh tại Riyadh.

Thời điểm đó, lực lượng phòng vệ Saudi Arabia thông báo đánh chặn tên lửa do Houthi phóng về thủ đô. Trận đấu cuối cùng vẫn diễn ra, Al Nassr thắng 3-1 và Ronaldo ghi bàn thắng thứ 981 trong sự nghiệp.

Như vậy chỉ trong hai tuần, đội bóng của Ronaldo đã có hai trận phải dời sang ngày khác và một trận bị trì hoãn giờ khai cuộc. Những xáo trộn liên tiếp khiến tiền đạo 41 tuổi mất đi các cơ hội nâng cao thành tích ghi bàn theo lịch trình dự kiến.

Đáng nói, Ronaldo còn đang đau đầu vì tranh cãi xung quanh bàn thắng thứ 982. Trong chiến thắng 3-1 trước Al Faisaly ngày 23-10, Ronaldo ăn mừng sau tình huống bật cao đón quả đá phạt của Joao Felix ở phút 49. Tuy nhiên, bóng chạm hậu vệ Andrei Girotto trước khi đi vào lưới.

Saudi Pro League căn cứ biên bản trọng tài để ghi nhận bàn thắng cho Ronaldo. Ngược lại, Trung tâm trận đấu của FIFA cùng các nền tảng thống kê như Opta và Sofascore xác định Girotto phản lưới nhà.

Theo báo Arriyadiyah, ngày 26-10, ông Tariq Kayyal - Chủ tịch Ủy ban Tuân thủ Saudi Pro League - cho biết cơ quan này sẽ xem xét các báo cáo, đồng thời yêu cầu trọng tài Abdullah Al-Owaidan giải trình trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Đến ngày 27-10, chưa có phán quyết cuối cùng được công bố. Vì vậy Ronaldo vẫn đứng trước khả năng mất bàn thắng thứ 982 nếu tình huống được xác định là pha phản lưới nhà.

Theo cách thống kê của FIFA hiện tại, Ronaldo vẫn có 981 bàn thắng, còn cách cột mốc lịch sử 1.000 bàn tới 19 pha lập công. Những tranh cãi và sự gián đoạn lịch thi đấu đang khiến hành trình chinh phục cột mốc đặc biệt này thêm gian nan.

Ronaldo lại nhận tin dữ, gian nan đường đến 1.000 bàn thắng - Ảnh 3.FIFA làm khó Ronaldo nhưng Saudi Pro League quyết 'đấu đến cùng'

Tranh cãi xung quanh bàn thắng thứ 982 trong sự nghiệp Cristiano Ronaldo tiếp tục nóng lên, khi ban tổ chức Giải vô địch Saudi Arabia được cho là đã liên hệ FIFA và Opta để bảo vệ quyết định công nhận pha lập công của siêu sao Bồ Đào Nha.

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    Chủ đề: Saudi Arabia Al Nassr hoãn FIFA 1000

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