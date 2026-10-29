Vì sao Real Madrid vội vã xin lỗi sau khi truyền thông Trung Quốc nổi giận?

Chủ tịch Perez của Real Madrid (phải) và Phó Chủ tịch Trung Quốc, ông Hàn Chính - Ảnh: REAL MADRID

Ngày 28-10, Tập đoàn Truyền thông trung ương Trung Quốc (CMG), đơn vị quản lý CCTV bày tỏ thái độ tức giận khi ban lãnh đạo CLB Real Madrid tỏ ra "làm lơ" trước vụ việc phát ngôn gây tranh cãi của Kylian Mbappe.

Trung Quốc quan trọng thế nào với Real Madrid?

CMG tuyên bố một khi CLB Real Madrid chưa xin lỗi thỏa đáng thì "mọi chuyện đều không cần bàn tiếp".

Chỉ vài giờ sau, Real Madrid phát ra thông báo xin lỗi người dân Trung Quốc, khẳng định tôn trọng lịch sử, văn hóa nước này. Trước đó, Mbappe và La Liga đã phải xin lỗi về câu nói đùa có yếu tố nhạy cảm, động chạm đến Trung Quốc.

Theo báo cáo tài chính công bố tháng 7-2026, Real Madrid đạt doanh thu hoạt động kỷ lục 1,221 tỉ euro mùa 2025-2026, chưa tính chuyển nhượng cầu thủ. Trong đó, tiếp thị mang về 539 triệu euro (44%), sân vận động 363 triệu euro, truyền hình và các giải đấu quốc tế 319 triệu euro.

Doanh thu tiếp thị tăng 82% so với mùa 2018-2019, khiến các hợp đồng thương mại trở thành trụ cột cần bảo vệ.

Các doanh nghiệp Trung Quốc xuất hiện ngày càng nhiều trong danh sách đối tác Real Madrid. Hisense ký hợp đồng ba năm vào năm 2024; hãng lốp Linglong Tire trở thành nhà tài trợ toàn cầu cùng năm. Năm 2025, Kress và Worx thuộc tập đoàn Positec hợp tác với CLB. Đầu năm 2026, hãng robot hút bụi Roborock tiếp tục ký thỏa thuận toàn cầu.

Mbappe đã xin lỗi người dân và đất nước Trung Quốc - Ảnh: REUTERS

Sức ép không còn là giả định. Theo truyền thông Trung Quốc, ngày 28-10 Hisense cho biết đã gửi thư phản đối đến lãnh đạo Real Madrid và nhận được phản hồi rằng CLB đang xem xét vụ việc. Hisense nhấn mạnh thỏa thuận hiện tại không bao gồm thị trường Trung Quốc và hãng không có hợp đồng riêng với Mbappe.

Chưa có bằng chứng những nhà tài trợ trên đã hủy hợp đồng. Giá trị từng thỏa thuận cũng chưa được công bố, nhưng nguy cơ mất đối tác hoặc khó gia hạn hợp đồng là bài toán Real Madrid phải tính đến.

Nguy cơ từ áo đấu và hình ảnh Mbappe

Theo báo El Mundo (Tây Ban Nha), Trung Quốc đóng góp khoảng 10-15% doanh thu bán sản phẩm mang thương hiệu Real Madrid tại các thị trường quốc tế, trong đó áo đấu Mbappe bán chạy nhất. Đây không phải tỷ lệ của toàn bộ doanh thu CLB, nhưng đủ cho thấy tác động tiềm tàng nếu người tiêu dùng tẩy chay.

Từ năm 2015, Real Madrid đã bán hàng chính thức trên Tmall của Alibaba. Một nghiên cứu Nielsen Sports được CLB dẫn năm 2017 ước tính có 97 triệu người hâm mộ Trung Quốc.

Một rủi ro khác nằm ở quyền hình ảnh. El Mundo cho biết Real Madrid nắm 20% quyền khai thác hình ảnh Mbappe. Trong khi đó, ba doanh nghiệp Mengniu, Milkground và Dongpeng đã ngừng hợp tác với cầu thủ.

Tuy nhiên, chưa rõ điều khoản phân chia nên không thể tính trực tiếp thiệt hại của CLB từ các hợp đồng cá nhân.

Một hoạt động phối hợp với phía Trung Quốc của Real Madrid - Ảnh: REAL MADRID

Real Madrid nhận 157,92 triệu euro từ phân phối bản quyền truyền hình La Liga mùa 2024-2025, nhiều nhất giải đấu. Bởi vậy, nguy cơ nguồn thu chung sụt giảm cũng liên quan trực tiếp đến lợi ích CLB.

Tháng 8-2026, La Liga ký với China Mobile Migu hợp đồng phát trực tuyến cả 380 trận mỗi mùa đến năm 2030. CMG cũng có thỏa thuận truyền hình riêng. Sau vụ Mbappe, CCTV đình chỉ phát sóng La Liga; Reuters cho biết Migu dự kiến chiếu 9/10 trận cuối tuần, riêng trận Real Madrid không có trong lịch.

Trung Quốc có tác động thế nào đến Real Madrid? - Đồ họa: HUY ĐĂNG

Báo AS ước tính bản quyền tại Trung Quốc đem về khoảng 50 triệu euro mỗi năm cho La Liga. Tuy nhiên, giá trị hợp đồng Migu chưa công bố, và việc họ ngừng phát sóng chưa đồng nghĩa hợp đồng bị hủy.

Một tiền lệ cho thấy thiệt hại hoàn toàn có thể xảy ra: 2Playbook cho biết đối tác truyền hình cũ tại Trung Quốc từng không thanh toán 45 triệu euro, góp phần khiến tiền bản quyền phân phối cho các CLB La Liga mùa 2024-2025 giảm 65 triệu euro.

Real Madrid cũng như La Liga, Mbappe đều có lý do để lo lắng khi làm đất nước tỉ dân tức giận. Một cuộc tẩy chay - có thể dẫn đến tổn hại hàng trăm triệu euro với đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha là hoàn toàn có thể xảy ra.