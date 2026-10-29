Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Vì sao Real Madrid vội vã xin lỗi sau khi truyền thông Trung Quốc nổi giận?

tác giả
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Lời xin lỗi chóng vánh của Real Madrid sau những chỉ trích từ Trung Quốc diễn ra giữa lúc các nguồn thu tài trợ, bán hàng và bản quyền truyền hình của bóng đá Tây Ban Nha đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng.

Vì sao Real Madrid vội vã xin lỗi sau khi truyền thông Trung Quốc nổi giận? - Ảnh 1.

Chủ tịch Perez của Real Madrid (phải) và Phó Chủ tịch Trung Quốc, ông Hàn Chính - Ảnh: REAL MADRID

Ngày 28-10, Tập đoàn Truyền thông trung ương Trung Quốc (CMG), đơn vị quản lý CCTV bày tỏ thái độ tức giận khi ban lãnh đạo CLB Real Madrid tỏ ra "làm lơ" trước vụ việc phát ngôn gây tranh cãi của Kylian Mbappe.

Trung Quốc quan trọng thế nào với Real Madrid?

CMG tuyên bố một khi CLB Real Madrid chưa xin lỗi thỏa đáng thì "mọi chuyện đều không cần bàn tiếp".

Chỉ vài giờ sau, Real Madrid phát ra thông báo xin lỗi người dân Trung Quốc, khẳng định tôn trọng lịch sử, văn hóa nước này. Trước đó, Mbappe và La Liga đã phải xin lỗi về câu nói đùa có yếu tố nhạy cảm, động chạm đến Trung Quốc.

Theo báo cáo tài chính công bố tháng 7-2026, Real Madrid đạt doanh thu hoạt động kỷ lục 1,221 tỉ euro mùa 2025-2026, chưa tính chuyển nhượng cầu thủ. Trong đó, tiếp thị mang về 539 triệu euro (44%), sân vận động 363 triệu euro, truyền hình và các giải đấu quốc tế 319 triệu euro.

Doanh thu tiếp thị tăng 82% so với mùa 2018-2019, khiến các hợp đồng thương mại trở thành trụ cột cần bảo vệ.

Các doanh nghiệp Trung Quốc xuất hiện ngày càng nhiều trong danh sách đối tác Real Madrid. Hisense ký hợp đồng ba năm vào năm 2024; hãng lốp Linglong Tire trở thành nhà tài trợ toàn cầu cùng năm. Năm 2025, Kress và Worx thuộc tập đoàn Positec hợp tác với CLB. Đầu năm 2026, hãng robot hút bụi Roborock tiếp tục ký thỏa thuận toàn cầu.

Vì sao Real Madrid vội vã xin lỗi sau khi truyền thông Trung Quốc nổi giận? - Ảnh 2.

Mbappe đã xin lỗi người dân và đất nước Trung Quốc - Ảnh: REUTERS

Sức ép không còn là giả định. Theo truyền thông Trung Quốc, ngày 28-10 Hisense cho biết đã gửi thư phản đối đến lãnh đạo Real Madrid và nhận được phản hồi rằng CLB đang xem xét vụ việc. Hisense nhấn mạnh thỏa thuận hiện tại không bao gồm thị trường Trung Quốc và hãng không có hợp đồng riêng với Mbappe.

Chưa có bằng chứng những nhà tài trợ trên đã hủy hợp đồng. Giá trị từng thỏa thuận cũng chưa được công bố, nhưng nguy cơ mất đối tác hoặc khó gia hạn hợp đồng là bài toán Real Madrid phải tính đến.

Nguy cơ từ áo đấu và hình ảnh Mbappe

Theo báo El Mundo (Tây Ban Nha), Trung Quốc đóng góp khoảng 10-15% doanh thu bán sản phẩm mang thương hiệu Real Madrid tại các thị trường quốc tế, trong đó áo đấu Mbappe bán chạy nhất. Đây không phải tỷ lệ của toàn bộ doanh thu CLB, nhưng đủ cho thấy tác động tiềm tàng nếu người tiêu dùng tẩy chay.

Từ năm 2015, Real Madrid đã bán hàng chính thức trên Tmall của Alibaba. Một nghiên cứu Nielsen Sports được CLB dẫn năm 2017 ước tính có 97 triệu người hâm mộ Trung Quốc.

Một rủi ro khác nằm ở quyền hình ảnh. El Mundo cho biết Real Madrid nắm 20% quyền khai thác hình ảnh Mbappe. Trong khi đó, ba doanh nghiệp Mengniu, Milkground và Dongpeng đã ngừng hợp tác với cầu thủ.

Tuy nhiên, chưa rõ điều khoản phân chia nên không thể tính trực tiếp thiệt hại của CLB từ các hợp đồng cá nhân.

Vì sao Real Madrid vội vã xin lỗi sau khi truyền thông Trung Quốc nổi giận? - Ảnh 3.

Một hoạt động phối hợp với phía Trung Quốc của Real Madrid - Ảnh: REAL MADRID

Real Madrid nhận 157,92 triệu euro từ phân phối bản quyền truyền hình La Liga mùa 2024-2025, nhiều nhất giải đấu. Bởi vậy, nguy cơ nguồn thu chung sụt giảm cũng liên quan trực tiếp đến lợi ích CLB.

Tháng 8-2026, La Liga ký với China Mobile Migu hợp đồng phát trực tuyến cả 380 trận mỗi mùa đến năm 2030. CMG cũng có thỏa thuận truyền hình riêng. Sau vụ Mbappe, CCTV đình chỉ phát sóng La Liga; Reuters cho biết Migu dự kiến chiếu 9/10 trận cuối tuần, riêng trận Real Madrid không có trong lịch.

Vì sao Real Madrid vội vã xin lỗi sau khi truyền thông Trung Quốc nổi giận? - Ảnh 4.

Trung Quốc có tác động thế nào đến Real Madrid? - Đồ họa: HUY ĐĂNG

Báo AS ước tính bản quyền tại Trung Quốc đem về khoảng 50 triệu euro mỗi năm cho La Liga. Tuy nhiên, giá trị hợp đồng Migu chưa công bố, và việc họ ngừng phát sóng chưa đồng nghĩa hợp đồng bị hủy.

Một tiền lệ cho thấy thiệt hại hoàn toàn có thể xảy ra: 2Playbook cho biết đối tác truyền hình cũ tại Trung Quốc từng không thanh toán 45 triệu euro, góp phần khiến tiền bản quyền phân phối cho các CLB La Liga mùa 2024-2025 giảm 65 triệu euro. 

Real Madrid cũng như La Liga, Mbappe đều có lý do để lo lắng khi làm đất nước tỉ dân tức giận. Một cuộc tẩy chay - có thể dẫn đến tổn hại hàng trăm triệu euro với đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha là hoàn toàn có thể xảy ra.

Vì sao Real Madrid vội vã xin lỗi sau khi truyền thông Trung Quốc nổi giận? - Ảnh 5.Truyền thông Trung Quốc tức giận vì Real Madrid không muốn xin lỗi vụ Mbappe

"Real Madrid kiêu ngạo còn muốn giả vờ như không có gì xảy ra đến bao giờ", báo The Paper (Bành Phái Tân Văn) của Trung Quốc giật tít vào chiều ngày 28-10, hướng sự chỉ trích về phía đội bóng chủ quản của Kylian Mbappe.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Real Madrid xin lỗi La Liga tẩy chay Mbappe

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất