Thua Hungary, U15 Việt Nam giành hạng 82 World Cup & Festival 2026

Đội tuyển U15 Việt Nam khép lại U15 World Cup & Festival với thứ hạng 82 thế giới - Ảnh: AFFA

U15 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước lối đá thiên về thể hình, sức mạnh và bóng bổng của U15 Hungary. Sau khoảng 10 phút thi đấu thăm dò, an toàn, U15 Hungary bắt đầu tăng tốc.

Trong những phút đầu trận, U15 Hungary tận dụng lợi thế về thể hình cùng những đường chuyền dài, bóng bổng, trong khi U15 Việt Nam tích cực tranh chấp ở khu vực giữa sân, thi đấu khá thận trọng.

Đại diện châu Âu ghi bàn mở tỉ số sau cú sút xa của cầu thủ mang áo số 2. Ở tình huống này, thủ môn Vũ Nhật Minh bắt bóng không tốt.

Sau bàn thua, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn tiếp tục nỗ lực triển khai lối chơi. Tuy nhiên sự nôn nóng khiến các cầu thủ trẻ Việt Nam phải trả giá. Phút 20, từ pha phản công nhanh, cầu thủ số 7 của U15 Hungary nhân đôi cách biệt.

Trong thế trận bế tắc, đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn cố gắng tận dụng những tình huống cố định để tạo nên sự khác biệt trong hiệp hai.

Phút 31, Trần Huy Huỳnh tung cú sút chéo góc, rút ngắn tỉ số 1-2 cho U15 Việt Nam. Phút 38, số 13 của U15 Hungary có bàn thắng dễ dàng, nâng tỉ số lên 3-1.

Những phút cuối, U15 Việt Nam thi đấu rất cố gắng. Phút 39, Nguyễn Xuân Vinh xử lý kỹ thuật rồi tung ra cú cứa lòng chân trái đưa bóng vào góc cao khung thành U15 Hungary, rút ngắn tỉ số còn 2-3.

Dù rất cố gắng, U15 Việt Nam không thể san bằng tỉ số trong những phút bù giờ ít ỏi, qua đó chấp nhận thua chung cuộc Hungary 2-3. Kết quả này khiến đoàn quân HLV Hoàng Anh Tuấn giành hạng 82 tại Giải U15 World Cup & Festival.

Đây là thành tích rất đáng khen ngợi, và điều quan trọng là các cầu thủ trẻ có nhiều cơ hội để học hỏi, cọ xát tại giải đấu.

Tại U15 World Cup & Festival 2026, U15 Việt Nam đã thua 3-6 Bosnia và Herzegovina, thắng 6-0 Brunei, thắng 4-1 Mauritius, thua 3-4 Iran và thắng 2-1 Guyana ở vòng phân hạng.

Ở vòng tranh hạng 81-96, đoàn quân HLV Hoàng Anh Tuấn thua Rwanda 2-4 trên chấm luân lưu (hòa 2-2 trong thời gian chính thức), thắng 5-3 Nicaragua, thắng 2-1 Cuba, thắng 4-2 Azerbaijan, trước khi thua 2-3 Hungary ở chung kết và giành hạng 82 thế giới chung cuộc.

Giải U15 World Cup & Festival 2026 diễn ra từ ngày 24 đến 30-10 tại Azerbaijan, là phiên bản đầu tiên được FIFA tổ chức dành cho lứa tuổi dưới 15. Giải có 189 đội tuyển trên toàn thế giới tham dự, chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn một là vòng loại. Các đội được chia thành 32 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng để lấy cơ sở phân hạng cho vòng tiếp theo. Sau khi kết thúc vòng loại, các đội tiếp tục thi đấu theo hạng mới dựa trên thành tích vòng loại để tìm ra nhà vô địch hạng và phân thứ hạng chung cuộc, không có đội bị loại. Các trận đấu của U15 World Cup & Festival 2026 diễn ra trong 40 phút, mỗi hiệp 20 phút, nghỉ 5 phút. Mỗi đội thi đấu với 8 cầu thủ gồm 1 thủ môn, trên sân bóng nhỏ hơn gần một nửa sân bóng 11 người tiêu chuẩn.