U15 Việt Nam gặp U15 Cuba ở World Cup

U15 Việt Nam thắng U15 Nicaragua, sẽ gặp U15 Cuba ở trận tranh hạng 81 đến 88 tại U15 World Cup & Festival 2026 - Ảnh: AFFA

Sau thất bại trước U15 Rwanda trên chấm luân lưu, các cầu thủ trẻ Việt Nam nhanh chóng lấy lại tinh thần và nhập cuộc chủ động trước đối thủ U15 Nicaragua.

Phút 10, U15 Việt Nam mở tỉ số sau tình huống phối hợp đá phạt góc. Vũ Huy Hiệu là người ghi bàn.

Tiếp đó, Hà Thanh Phước An cướp bóng từ pha ném biên lỗi của đối phương rồi kiến tạo để Trần Huy Huỳnh dứt điểm, nâng tỉ số lên 2-0.

Trước khi hiệp một khép lại, Vũ Tiến Tài Lộc ghi bàn bằng cú sút xa quyết đoán, đưa U15 Việt Nam dẫn trước 3-0.

Sang hiệp hai, U15 Nicaragua đẩy cao đội hình và rút ngắn tỉ số nhờ pha lập công của Barrera. Tuy nhiên, U15 Việt Nam nhanh chóng tái lập cách biệt 3 bàn khi Võ Anh Hào đánh đầu ghi bàn, nâng tỉ số lên 4-1.

Đại diện Trung Mỹ tiếp tục gây sức ép và ghi thêm 2 bàn do công của Castillo và Leyton, rút ngắn tỉ số xuống còn 3-4.

Trong thời điểm trận đấu trở nên căng thẳng, Tài Lộc có đường chuyền thuận lợi để Huy Huỳnh dứt điểm chéo góc, ấn định chiến thắng 5-3 cho U15 Việt Nam.

Với kết quả này, đoàn quân HLV Hoàng Anh Tuấn giành quyền vào vòng đấu tiếp theo của nhánh phân hạng (hạng C) từ 81 đến 88, sẽ gặp U15 Cuba. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 14h30 chiều nay 29-10 theo giờ Việt Nam.

Trước đó, U15 Cuba thua 0-4 Benin và thắng 8-1 New Caledonia ở cùng nhánh.

Giải U15 World Cup & Festival 2026 diễn ra từ ngày 24 đến 30-10 tại Azerbaijan, là phiên bản đầu tiên FIFA được tổ chức dành cho lứa tuổi dưới 15. Giải có 189 đội tuyển trên toàn thế giới tham dự, chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn một là vòng loại. Các đội được chia thành 32 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng để lấy cơ sở phân hạng cho vòng tiếp theo. Sau khi kết thúc vòng loại, các đội tiếp tục thi đấu theo hạng mới dựa trên thành tích vòng loại để tìm ra nhà vô địch hạng và phân thứ hạng chung cuộc, không có đội bị loại. Các trận đấu của U15 World Cup & Festival 2026 diễn ra trong 40 phút, mỗi hiệp 20 phút, nghỉ 5 phút. Mỗi đội thi đấu với 8 cầu thủ gồm 1 thủ môn, trên sân bóng nhỏ hơn gần một nửa sân bóng 11 người tiêu chuẩn.