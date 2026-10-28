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U15 Việt Nam thua Rwanda ở World Cup, giao lưu với cựu HLV Arsene Wenger

tác giả
NGỌC LÊ
NGỌC LÊ
NGỌC LÊ

Chiều 28-10, đội tuyển U15 Việt Nam thua U15 Rwanda với tỉ số 2-4 trên chấm luân lưu (hòa 2-2 trong thời gian chính thức), tại vòng tranh hạng U15 World Cup & Festival 2026. Sau trận này, toàn đội có cuộc gặp, giao lưu với cựu HLV Arsene Wenger.

Thua đội châu Phi ở World Cup, U15 Việt Nam được giáo sư Arsene Wenger - Ảnh 1.

U15 Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với giáo sư Arsene Wenger - Ảnh: VFF

Sau vòng phân hạng (xếp thứ 3 bảng R), U15 Việt Nam được xếp vào hạng C, bắt đầu tranh tài ở vòng tranh hạng 65 - 96 gồm 16 đội. U15 Việt Nam đấu với U15 Rwanda (châu Phi) lúc 15h45 chiều nay 28-10 theo giờ Việt Nam. 

U15 Việt Nam sớm tạo lợi thế dẫn trước 2 bàn. Phút thứ 10, Nguyễn Xuân Vinh có tình huống đi bóng từ cánh phải cắt vào trong rồi thực hiện cú cứa lòng chân trái đẹp mắt, ghi bàn mở tỉ số.

Phút 29, từ cú đá phạt mạnh của Trương Vận Tài, thủ môn đối phương không thể bắt dính bóng, dẫn đến tình huống phản lưới nhà, giúp U15 Việt Nam nâng tỷ số lên 2-0.

U15 Rwanda ghi 2 bàn đáp trả ở các phút 35 và 36, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Không thể giải quyết trận đấu trong 40 phút chính thức, U15 Việt Nam và U15 Rwanda phân định thắng thua trên chấm luân lưu. Tại đây, U15 Rwanda giành chiến thắng 4-2. Hai cầu thủ đá hỏng của U15 Việt Nam là Trương Vận Tài và Nguyễn Khắc Hiếu.

U15 Rwanda giành quyền vào vòng 1-8 nhánh C, tranh thứ hạng 65 - 80. Trong khi đó U15 Việt Nam chuyển xuống tranh hạng 80 - 96, sẽ gặp U15 Nicaragua ở trận đấu diễn ra lúc 22h30 tối nay theo giờ Việt Nam.

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Nhận lời mời của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn đã đến Azerbaijan. Ông đã gặp gỡ, động viên U15 Việt Nam sau trận, khích lệ toàn đội giữ vững tinh thần, nhìn nhận kết quả trận đấu một cách tích cực và tiếp tục nỗ lực trong những trận đấu tiếp theo. 

Trận đấu cũng có sự hiện diện của ông Arsene Wenger, cựu HLV trưởng CLB Arsenal, hiện làm Giám đốc Phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA. Ông Wenger đã nán lại gặp gỡ và chụp hình lưu niệm với các thành viên đội tuyển U15 Việt Nam.

Giải U15 World Cup & Festival 2026 diễn ra từ ngày 24 đến 30-10 tại Azarbaijan, là phiên bản đầu tiên FIFA được tổ chức dành cho lứa tuổi dưới 15. Giải có 189 đội tuyển trên toàn thế giới tham dự, chia làm 2 giai đoạn.

Giai đoạn một là vòng loại. Các đội chia thành 32 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng để lấy cơ sở phân hạng cho vòng tiếp theo.

Sau khi kết thúc vòng loại, các đội tiếp tục thi đấu theo hạng mới dựa trên thành tích vòng loại để tìm ra nhà vô địch hạng và phân thứ hạng chung cuộc, không có đội bị loại.

Các trận đấu của U15 World Cup & Festival 2026 diễn ra trong 40 phút, mỗi hiệp 20 phút, nghỉ 5 phút. Mỗi đội thi đấu với 8 cầu thủ gồm 1 thủ môn, trên sân bóng nhỏ hơn gần một nửa sân bóng 11 người tiêu chuẩn.

U15 Việt Nam thua Rwanda ở World Cup, giao lưu với cựu HLV Arsene Wenger - Ảnh 3.Sững sờ khi Malaysia vào top đầu, cạnh tranh với Anh, Argentina... ở World Cup

Vượt qua hàng loạt đối thủ để giành vị trí nhì bảng, U15 Malaysia trở thành đại diện Đông Nam Á có thành tích tốt nhất tại World Cup U15 2026, qua đó được xếp vào cùng nhóm đấu với Argentina, Anh, Bồ Đào Nha và nhiều đội bóng mạnh khác.


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NGỌC LÊ
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    Chủ đề: U15 Việt Nam Arsene Wenger u15 world cup & festival

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