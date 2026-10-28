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U17 Việt Nam thắng trận cuối ở Hàn Quốc, nhưng không phải tuyển quốc gia chủ nhà

tác giả
NGỌC LÊ
NGỌC LÊ
NGỌC LÊ

Chiều 28-10, đội tuyển U17 Việt Nam thắng đội trung học Shinpyeong với tỉ số 4-2, khép lại đợt tập huấn tại Hàn Quốc chuẩn bị cho VCK U17 World Cup 2026.

U17 Việt Nam thắng trận cuối ở Hàn Quốc, nhưng không phải tuyển quốc gia chủ nhà - Ảnh 1.

U17 Việt Nam họp đội sau trận thắng trường trung học Shinpyeong - Ảnh: VFF

Theo kế hoạch ban đầu, đội tuyển U17 Việt Nam lẽ ra thi đấu với U17 Hàn Quốc, tuy nhiên do đội chủ nhà chưa đủ lực lượng, đối thủ được bố trí thay thế là đội trung học Shinpyeong.

Đây là đội bóng học đường có truyền thống và lịch sử lâu đời của Hàn Quốc, có nhiều cầu thủ nổi bật trong đội hình, trong đó có Yoon Hee Seo, cầu thủ được CLB Urawa Red Diamonds của Nhật Bản xác nhận chiêu mộ, hay An Ju Wan, cầu thủ đang thi đấu cho Seoul E-Land của Hàn Quốc.

Đầu hiệp một, đội Shinpyeong ghi bàn mở tỉ số. U17 Việt Nam nhanh chóng gỡ hòa 1-1 do công của Lê Trọng Đại Nhân, sau nỗ lực căng ngang kiến tạo của Lê Sỹ Bách bên cánh phải.

Đào Quý Vương lập công giúp U17 Việt Nam vượt lên dẫn 2-1. Đội Shinpyeong gỡ hòa 2-2 sau bàn thắng trên chấm luân lưu cuối hiệp.

Sang hiệp hai, các học trò của HLV Cristiano Roland tiếp tục duy trì thế chủ động và có thêm 2 bàn thắng. Trần Trí Dũng lập công nâng tỉ số lên 3-2, trước khi Trần Mạnh Quân ghi bàn ấn định chiến thắng 4-2 cho U17 Việt Nam.

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Cũng như các trận đấu tập trước, ban huấn luyện U17 Việt Nam ưu tiên thử nghiệm nhân sự, đánh giá khả năng vận hành lối chơi và nâng cao sự phối hợp giữa các cầu thủ, thay vì đặt nặng kết quả.

Trước đó, U17 Việt Nam thua U18 FC Seoul 1-4, thắng U17 Cheonan với tỉ số đậm 5-0. 

Ngày 29-10, U17 Việt Nam về nước, tiếp tục tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội). Dự kiến ngày 6-11, đội di chuyển sang UAE để tập huấn, thi đấu giao hữu trước khi sang Qatar tham dự VCK FIFA U17 World Cup 2026.

U17 Việt Nam thắng trận cuối ở Hàn Quốc, nhưng không phải tuyển quốc gia chủ nhà - Ảnh 3.U17 Việt Nam thua U18 FC Seoul

Sáng 21-10, U17 Việt Nam nhận thất bại 1-4 trước U18 FC Seoul, trong trận đấu tập đầu tiên của chuyến tập huấn ở Hàn Quốc.

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NGỌC LÊ
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    Chủ đề: Hàn quốc U17 Việt Nam U17 World Cup

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