Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Tuyển U23 Việt Nam cần gì ở Giải U23 quốc tế?

tác giả
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

Với 3 giải đấu quan trọng trong năm 2027, Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 vào tháng 11 sẽ là cơ hội lớn cho đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị nhằm cạnh tranh thành tích.

Tuyển U23 Việt Nam cần gì ở Giải U23 quốc tế? - Ảnh 1.

Trung vệ Đinh Quang Kiệt (áo trắng) cùng U23 Việt Nam gặp U23 Hàn Quốc ở tứ kết Asiad 2026 - Ảnh: AFC

Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 14-11 tại sân Pleiku (Gia Lai). 

Theo lịch thi đấu, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U23 Thái Lan (ngày 10-11), U23 Singapore (12-11) và U23 Qatar (14-11). 

Với sự tham dự của 3 đội khách mời chất lượng, giải là cơ hội để đội tuyển U23 Việt Nam đánh giá lực lượng và tích lũy kinh nghiệm, hướng tới 3 giải đấu quan trọng trong năm 2027. 

Đó là vòng loại U23 châu Á 2028 vào tháng 6, Giải U23 Đông Nam Á 2027 trên sân nhà vào tháng 7 và SEA Games 34 tại Malaysia vào tháng 9. 

Nếu chọn đúng cầu thủ 23 tuổi trong năm 2026, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có lực lượng mạnh để cạnh tranh thành tích tại Gia Lai. Nhưng nếu muốn giành kết quả tốt trong các giải đấu chính thức của năm 2027, U23 Việt Nam rõ ràng phải ưu tiên dùng lứa U21. 

Do trong tháng 11, HLV Kim Sang Sik dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thi đấu Giải giao hữu quốc tế - Casper Cup 2026 diễn ra cùng thời điểm tại Ninh Bình, nên HLV Đinh Hồng Vinh nhiều khả năng sẽ được chọn dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam. 

Không dẫn dắt U23 Việt Nam, nhưng HLV Kim Sang Sik sẽ cân nhắc và bàn bạc với HLV Đinh Hồng Vinh nhằm lựa chọn nhân sự hợp lý cho giải đấu tại Gia Lai.

Tuyển U23 Việt Nam cần gì ở Giải U23 quốc tế? - Ảnh 2.

Tiền đạo Việt kiều Williams Minh Hoàng (áo đỏ bên phải) khoác áo đội tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026 - Ảnh: ANH KHOA

Khoa Ngô, Williams Minh Hoàng xuống U23?

Trên thực tế, HLV Kim Sang Sik thời gian qua đã ưu tiên dùng rất nhiều cầu thủ U21 trong các giải đấu của U23. Gần nhất là Đại hội thể thao châu Á (Asiad) 2026 vừa qua tại Nhật Bản, U23 Việt Nam tham dự với 13/23 cầu thủ của lứa U21. 

Với lứa cầu thủ trẻ như thế, đội tuyển U23 Việt Nam vẫn vào đến tứ kết và chỉ dừng bước trước đối thủ rất mạnh U23 Hàn Quốc - đội bóng sau đó đã giành HCV. 

Tuy nhiên, để có thể sàng lọc lực lượng tốt hơn cho tương lai, U23 Việt Nam vẫn cần tiếp tục trao cơ hội thêm cho các cầu thủ U21 khác nữa, những người đã không tham dự Asiad 2026 vì nhiều lý do. 

Trong đó, không thể không nhắc đến nguồn lực cầu thủ Việt kiều Vadim Nguyễn (sinh năm 2005, Nga), Ngô Đăng Khoa (sinh năm 2006, Úc) và Williams Minh Hoàng (sinh năm 2007, Anh) đủ tuổi tranh tài cho U23 Việt Nam trong năm 2007 và 2008. 

Ngô Đăng Khoa và Williams Minh Hoàng đã khoác áo đội tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026 hồi tháng 9. Cả 2 cũng có thể được HLV Kim Sang Sik tiếp tục triệu tập vào đội tuyển Việt Nam đá Giải giao hữu quốc tế - Casper Cup 2026. 

Nhưng cả 2 vẫn còn rất trẻ, thi đấu nhiều hơn ở U23 Việt Nam sẽ cứng cáp và tốt hơn khi trở lại đội tuyển Việt Nam sau này. Đội tuyển U23 Việt Nam cũng sẽ mạnh và đáng xem hơn ở giải đấu tại Gia Lai. Vì thế, HLV Kim Sang Sik sẽ phải cân nhắc không ít.

Tuyển U23 Việt Nam cần gì ở Giải U23 quốc tế? - Ảnh 4.HLV Kim Sang Sik đang 'chia quân' cho U23 Việt Nam và tuyển Việt Nam

Cầu thủ U23 Việt Nam thi đấu tốt ở Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 hoàn toàn có cơ hội được gọi lên đội tuyển Việt Nam tham dự VCK Asian Cup 2027.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Kim Sang Sik Williams Minh Hoàng U23 Việt Nam sân Pleiku U23 Thái Lan

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất