U15 Việt Nam thắng Azerbaijan, vào chung kết hạng 81 World Cup gặp Hungary

U15 Việt Nam (áo đỏ) vào chơi trận tranh hạng 81 U15 World Cup & Festival 2026 - Ảnh: AFFA

Khuya 29-10 theo giờ Việt Nam, đội tuyển U15 Việt Nam đấu với đội U15 chủ nhà Azerbaijan vòng bán kết hạng 81 U15 World Cup & Festival 2026.

Khi trận đấu mới diễn ra được khoảng 50 giây, U15 Việt Nam đã có bàn thắng mở tỉ số. Nguyễn Xuân Vinh băng lên sút một chạm vào lưới sau pha đánh đầu làm tường của đồng đội.

Phút thứ 3, U15 Việt Nam tiếp tục có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Xuân Vinh đá phạt góc tạo nên tình huống lộn xộn. Trương Vận Tài chớp thời cơ ghi bàn sau 2 lần dứt điểm.

Phút 16, U15 Việt Nam triển khai bóng từ sân nhà. Vận Tài chuyền cho Xuân Vinh. Số 10 của U15 Việt Nam xoay người khống chế rồi sút chân trái chuẩn xác, nâng tỉ số lên 3-0.

Sau 3 bàn thua, Azerbaijan giành lại thế trận, liên tục dứt điểm. Các hậu vệ U15 Việt Nam đã chơi phòng ngự lăn xả để bảo vệ thành quả. Dù vậy, đội bạn vẫn ghi được 2 bàn vào lưới đoàn quân HLV Hoàng Anh Tuấn vào các phút 18 và 30.

Phút 40+2, U15 Việt Nam phản công nhanh, Vận Tài ghi bàn trong thế thoáng, ấn định tỉ số 4-2 cho U15 Việt Nam.

Thắng trận này, U15 Việt Nam giành quyền vào chơi trận chung kết tranh hạng 81 với đối thủ U15 Hungary vào ngày mai 30-10. Đội thắng sẽ giành thứ hạng 81 chung cuộc toàn giải (tổng 189 đội).

Tại U15 World Cup & Festival 2026, U15 Việt Nam đã thua 3-6 Bosnia & Herzegovina, thắng 6-0 Brunei, thắng 4-1 Mauritius, thua 3-4 Iran và thắng 2-1 Guyana ở vòng phân hạng.

Ở vòng tranh hạng 81-96, đoàn quân HLV Hoàng Anh Tuấn thua Rwanda 2-4 trên chấm luân lưu (hòa 2-2 trong thời gian chính thức), thắng 5-3 Nicaragua, thắng 2-1 Cuba, thắng 4-2 Azerbaijan.

Giải U15 World Cup & Festival 2026 diễn ra từ ngày 24 đến 30-10 tại Azerbaijan, là phiên bản đầu tiên được FIFA tổ chức dành cho lứa tuổi dưới 15. Giải có 189 đội tuyển trên toàn thế giới tham dự, chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn một là vòng loại. Các đội được chia thành 32 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng để lấy cơ sở phân hạng cho vòng tiếp theo. Sau khi kết thúc vòng loại, các đội tiếp tục thi đấu theo hạng mới dựa trên thành tích vòng loại để tìm ra nhà vô địch hạng và phân thứ hạng chung cuộc, không có đội bị loại. Các trận đấu của U15 World Cup & Festival 2026 diễn ra trong 40 phút, mỗi hiệp 20 phút, nghỉ 5 phút. Mỗi đội thi đấu với 8 cầu thủ gồm 1 thủ môn, trên sân bóng nhỏ hơn gần một nửa sân bóng 11 người tiêu chuẩn.