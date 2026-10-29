U15 Việt Nam thắng Cuba, vào bán kết vòng tranh hạng 81 World Cup & Festival 2026

U15 Việt Nam hướng tới bán kết nhánh C U15 World Cup & Festival 2026 - Ảnh: AFFA

U15 Việt Nam nhập cuộc tự tin và đe dọa khung thành U15 Cuba ngay sau những cơ hội đầu tiên. Phút thứ 9, Nguyễn Xuân Vinh chuyền sang cánh trái cho Nguyễn Huy Huỳnh băng lên. Cầu thủ này nỗ lực căng ngang vào trong nhưng bóng tìm đến đúng vị trí thủ môn của U15 Cuba.

Bên cạnh những tình huống phối hợp, U15 Việt Nam cũng tích cực sút xa. Tình huống đáng chú ý nhất trong hiệp 1 là cú dứt điểm quyết đoán của Võ Anh Hào đưa bóng đập cột dọc khung thành U15 Cuba.

Sang hiệp 2, U15 Việt Nam tiếp tục chủ động tấn công tìm bàn dẫn trước. Phút 28, Xuân Vinh tận dụng sai lầm của cầu thủ U15 Cuba rồi tung cú sút chân trái khiến thủ môn đội bạn phải bó tay, đưa U15 Việt Nam vươn lên dẫn 1-0.

Sau bàn thua, U15 Cuba đẩy cao đội hình. Phút 29, một cầu thủ đội bạn dứt điểm bằng đầu đưa bóng chạm xà ngang khung thành U15 Việt Nam.

Phút 39, Nguyễn Xuân Vinh đá phạt góc tạo nên tình huống lộn xộn trước khung thành U15 Cuba. Từ pha bóng bật ra, Nguyễn Khắc Hiếu đá bồi tung lưới đội bạn, nâng tỉ số lên 2-0.

Phút 40+1, cầu thủ của U15 Cuba dứt điểm nhanh, bóng chạm chân hậu vệ Vũ Tiến Tài Lộc của U15 Việt Nam bay vào lưới, rút ngắn tỉ số còn 1-2. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

U15 Việt Nam vào bán kết tranh hạng 81 thuộc nhánh C U15 World Cup & Festival 2026, gặp chủ nhà Azerbaijan lúc 22h30 tối nay 29-10 theo giờ Việt Nam.

Trước trận thắng Cuba, U15 Việt Nam thua 3-6 Bosnia & Herzegovina, thắng 6-0 Brunei, thắng 4-1 Mauritius, thua 3-4 Iran và thắng 2-1 Guyana ở vòng phân hạng. Tại vòng tranh hạng 81-96, U15 Việt Nam thua Rwanda 2-4 trên chấm luân lưu (hòa 2-2 trong thời gian chính thức), sau đó thắng 5-3 Nicaragua.

Giải U15 World Cup & Festival 2026 diễn ra từ ngày 24 đến 30-10 tại Azerbaijan, là phiên bản đầu tiên được FIFA tổ chức dành cho lứa tuổi dưới 15. Giải có 189 đội tuyển trên toàn thế giới tham dự, chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn một là vòng loại. Các đội được chia thành 32 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng để lấy cơ sở phân hạng cho vòng tiếp theo. Sau khi kết thúc vòng loại, các đội tiếp tục thi đấu theo hạng mới dựa trên thành tích vòng loại để tìm ra nhà vô địch hạng và phân thứ hạng chung cuộc, không có đội bị loại. Các trận đấu của U15 World Cup & Festival 2026 diễn ra trong 40 phút, mỗi hiệp 20 phút, nghỉ 5 phút. Mỗi đội thi đấu với 8 cầu thủ gồm 1 thủ môn, trên sân bóng nhỏ hơn gần một nửa sân bóng 11 người tiêu chuẩn.