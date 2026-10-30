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HLV Thái Lan đánh phụ nữ ngay trên sân

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HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Một vụ xô xát gây thương tích cho nữ lãnh đạo CLB đã xảy ra tại Giải hạng nhì Thái Lan, khiến HLV Parinya Charuheti của Singburi Warrior bị đình chỉ công tác, gây phẫn nộ dư luận.

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HLV Parinya Charuheti gây phẫn nộ làng bóng đá Thái Lan - Ảnh: BALLTHAI

Ngày 29-10, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) công bố quyết định đình chỉ đối với HLV Parinya Charuheti sau sự cố xảy ra ở trận Ang Thong FC gặp Singburi Warrior hôm 24-10.

Theo biên bản của FAT, sự việc xảy ra ngay sau khi trận đấu kết thúc. Không hài lòng với công tác điều hành, ông Charuheti tiến đến yêu cầu trọng tài giải thích về những quyết định trên sân.

Tuy nhiên, hành động của vị HLV này lập tức bị nhân viên an ninh cùng các thành viên đội chủ nhà Ang Thong FC ngăn cản, dẫn đến tình trạng căng thẳng.

Trong lúc xảy ra xô xát, ông Charuheti có hành động đánh vào mặt bà Thidarat Phimphakhan, tổng giám đốc CLB Ang Thong FC.

Cú va chạm khiến nữ lãnh đạo đội chủ nhà bị thương ở vùng miệng. Bà Thidarat sau đó phải đến Bệnh viện Ang Thong để kiểm tra sức khỏe.

Theo kết quả thăm khám được FAT công bố, bác sĩ xác định bà Thidarat bị thương ở môi dưới do va chạm với khuỷu tay của ông Charuheti.

Không chấp nhận sự việc, nữ lãnh đạo Ang Thong FC tiếp tục đến đồn cảnh sát thành phố Ang Thong để trình báo, đồng thời lập hồ sơ ghi nhận vụ việc làm bằng chứng.

Ngày 27-10, Ủy ban kỷ luật FAT tiến hành cuộc họp xem xét hàng loạt sự cố tại các giải bóng đá chuyên nghiệp Thái Lan, trong đó có hành vi của HLV Charuheti.

Sau khi đánh giá báo cáo, cơ quan kỷ luật xác định ông Charuheti vi phạm điều 2.5 về hành vi không phù hợp trước công chúng, bao gồm phản ứng quá mức với trọng tài, hành vi hung hăng hoặc những cử chỉ có nguy cơ gây mất trật tự tại địa điểm thi đấu.

Với sai phạm này, HLV của Singburi Warrior tạm thời bị đình chỉ trước mắt 2 trận, kèm khoản tiền phạt. 

Phía đội Singburi Warrior có giải thích rằng ông Charuheti không cố ý đánh bà Thidarat, nhưng việc một HLV có hành động thiếu kiểm soát, gây thương tích cho nữ lãnh đạo đội đối phương ngay tại sân vận động vẫn là sự cố đáng lên án.

Vụ việc gây phẫn nộ dư luận bóng đá Thái Lan, và nhiều CĐV đã kêu gọi án cấm hành nghề với ông Charuheti.

HLV Thái Lan gây phẫn nộ khi đánh phụ nữ ngay trên sân - Ảnh 3.Bóng đá Thái Lan thiếu tiền đến khó tin

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đang gặp khó khăn tài chính đến mức không đủ khả năng thuê một giám đốc kỹ thuật người nước ngoài, khiến vị trí quan trọng này bị bỏ trống suốt một năm qua.

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    Chủ đề: HLV đánh phụ nữ phẫn nộ Thai League

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