Chơi fair-play khác hẳn Supachok, ngôi sao Argentina bị đội nhà mắng đến bật khóc

Jaime đã chọn lối đá fair-play, khác hẳn Supachok - Ảnh: ELOB

Chơi thiếu fair-play như Supachok tất nhiên phải chịu nhiều chỉ trích. Điều trớ trêu là khi Leonel Jaime, ngôi sao trẻ người Argentina, thể hiện tinh thần cao thượng, kết cục của anh cũng là người... bị chỉ trích nặng nề.

Câu chuyện của Jaime khiến người hâm mộ nhớ đến tình huống gây tranh cãi của Supachok Sarachat ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 giữa Thái Lan và Việt Nam.

Khi đó Supachok ghi bàn thay vì trả bóng cho tuyển Việt Nam, sau khi thủ môn Đình Triệu chủ động đưa bóng ra biên để đồng đội được chăm sóc chấn thương. Dù bàn thắng hợp lệ, cầu thủ Thái Lan vẫn chịu nhiều chỉ trích vì thiếu tinh thần fair-play. Sau trận, Supachok giải thích rằng anh không biết lý do Việt Nam đưa bóng ra ngoài.

Trong tình huống có đôi chút tương tự ở Giải vô địch quốc gia Uruguay, cầu thủ người Argentina Leonel Jaime của CLB Penarol lại đưa ra lựa chọn ngược lại.

Phút 32, Ignacio Alegre của Penarol có pha tranh chấp quyết liệt với Kevin Rolon bên phía Juventud. Sau va chạm, Rolon ngã xuống sân, ôm chân đau đớn. Tuy nhiên trọng tài Andrés Matonte không xác định có lỗi và cho trận đấu tiếp tục.

Penarol nhanh chóng giành lại quyền kiểm soát bóng, mở ra một đợt tấn công thuận lợi. Bóng được chuyền đến chân Leonel Jaime, cầu thủ 20 tuổi người Argentina, đang có khoảng trống phía trước.

Thay vì tiếp tục đưa bóng lên, Jaime nhận thấy Rolon vẫn nằm sân nên chủ động đá bóng ra ngoài đường biên, đồng thời đề nghị trọng tài cho phép nhân viên y tế vào chăm sóc đối thủ.

Hành động thể hiện tinh thần fair-play ấy lại khiến không ít người trên sân nổi giận.

Theo báo El País và Montevideo Portal của Uruguay, Javier Cabrera lập tức tiến đến trách móc Jaime vì đã bỏ phí cơ hội tấn công. Một đồng đội khác là Nicolas Fernandez cũng bày tỏ sự bất bình. Trên khán đài, nhiều cổ động viên Penarol đồng loạt huýt sáo, la ó cầu thủ trẻ.

Tình huống fair-play của Jaime - Nguồn: ESPN

Trước những phản ứng gay gắt từ chính đội nhà, Jaime không giấu được sự tổn thương. Máy quay truyền hình sau đó ghi lại hình ảnh anh bật khóc, nước mắt lăn dài trên gương mặt ngay khi trận đấu vẫn đang diễn ra.

Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, tạo ra cuộc tranh luận về tinh thần thể thao. Nhiều người lên tiếng bảo vệ Jaime, cho rằng anh đã hành động đúng với giá trị fair-play, dù quyết định ấy khiến đội nhà đánh mất một cơ hội ghi bàn.

Đáng chú ý, Jaime không phải cầu thủ vô danh. Anh trưởng thành từ lò đào tạo River Plate của Argentina, được cho Penarol mượn từ giữa năm 2026. Chỉ sau thời gian ngắn, tiền vệ 20 tuổi đã gây ấn tượng mạnh và được Liên đoàn Bóng đá Uruguay trao hai danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất và Tài năng trẻ xuất sắc nhất giai đoạn tháng 7-8.

Sau vụ việc, cựu Chủ tịch River Plate - ông Jorge Brito công khai động viên Jaime: "Tôi tự hào về hành động của cậu, Leo. Sự vĩ đại cũng được thể hiện trong những khoảnh khắc như thế này. Hãy luôn giữ những giá trị ấy". Chủ tịch Penarol Ignacio Ruglio cũng gặp gỡ, ăn tối và động viên cầu thủ trẻ. Về phần mình, Jaime không trách móc đồng đội, mà khẳng định Penarol là một gia đình, những bất đồng sẽ được giải quyết trong nội bộ.

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