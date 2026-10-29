Messi cùng Inter Miami rơi vào thế lâm nguy

Messi và Inter Miami gặp khó sau trận hòa 2-2 - Ảnh: Inter Miami

Dù tung ra sân đội hình mạnh nhất với sự góp mặt của siêu sao Lionel Messi, Inter Miami vẫn bất lực trong việc áp đảo đối thủ đang xếp tận thứ tám ở bảng xếp hạng miền Đông.

45 phút đầu tiên diễn ra vô cùng tẻ nhạt với kết quả hòa 0-0, khi chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) vô cùng nghèo nàn của cả chủ nhà (0,11) lẫn đội khách (0,33).

Thế trận chỉ thực sự bùng nổ sau giờ nghỉ giải lao. Phút 61, khoảnh khắc lóe sáng của Luis Suarez với cú cứa lòng đẳng cấp đã khai thông thế bế tắc, đưa Inter Miami vươn lên dẫn trước.

Tuy nhiên, sự lỏng lẻo của hệ thống phòng ngự sớm khiến đội chủ nhà trả giá.

Chỉ 19 phút sau, Mboma Dem tận dụng khoảng trống để thực hiện cú cứa lòng chân trái hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Bị dồn vào chân tường, Messi cùng các đồng đội vùng lên tìm kiếm bàn thắng thứ hai nhưng vô tình sập bẫy phản công.

Phút 86, từ một tình huống chuyển đổi trạng thái chớp nhoáng của đối thủ, Barlow kiến tạo tinh tế để Gidi tung cú sút một chạm hiểm hóc vào góc hiểm, lật ngược thế cờ 2-1 cho FC Cincinnati.

Đối mặt với viễn cảnh trắng tay ngay trên sân nhà, Inter Miami tràn lên tấn công như không còn gì để mất trong những phút bù giờ.

Nhận đường chuyền từ De Paul, cầu thủ vào sân thay người Riquelme Fillipi đi bóng dũng mãnh từ cánh trái vào trung lộ trước khi tung cú cứa lòng vẽ nên đường cong đẹp mắt, hạ gục hoàn toàn thủ môn Celentano để giật lại 1 điểm quý giá.

Dù thoát thua ngoạn mục, trận hòa này lại đẩy Inter Miami vào tình thế vô cùng ngặt nghèo. Đội bóng áo hồng hiện đứng ở vị trí thứ ba trên bảng tổng MLS với 56 điểm sau 32 trận, chỉ hơn đội xếp sau hai điểm và đứng trước nguy cơ bị Vancouver Whitecaps soán ngôi nếu đối thủ thắng trong trận đấu muộn.

Đáng chú ý, tấm vé trực tiếp đến đấu trường danh giá CONCACAF Champions Cup chỉ trao cho top 4 đội dẫn đầu bảng tổng sắp hai miền cùng các nhà vô địch giải đấu.

Nếu tiếp tục sẩy chân ở hai vòng đấu cuối và rơi khỏi nhóm đầu, Messi cùng các đồng đội sẽ buộc phải vô địch MLS Cup - một thử thách khốc liệt khi họ đã sớm bị loại khỏi Leagues Cup năm nay.