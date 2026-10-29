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Vượt mặt Messi, Ronaldo giành 'Quả bóng vàng mọi thời đại'

tác giả
HOÀI DƯ
HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

Siêu sao Cristiano Ronaldo đã được tạp chí France Football công bố là người giành chiến thắng cuộc bầu chọn "Quả bóng vàng mọi thời đại" (Ballon d’Or Of All Time).

Vượt mặt Messi, Ronaldo giành 'Quả bóng vàng mọi thời đại' - Ảnh 1.

Quả bóng vàng năm 2008 của Ronaldo là "Quả bóng vàng mọi thời đại" - Ảnh: REUTERS

Để kỷ niệm 70 năm giải thưởng Quả bóng vàng, từ ngày 1 đến 27-10, tạp chí France Football (Pháp) đã tổ chức cho CĐV bầu chọn "Quả bóng vàng mọi thời đại" từ những người giành ít nhất 2 Quả bóng vàng trở lên.  

Rạng sáng 29-10, tạp chí France Football đã công bố kết quả bầu chọn cuối cùng. 

Theo đó, Quả bóng vàng của Ronaldo năm 2008 nhận được nhiều bầu chọn nhất và trở thành "Quả bóng vàng mọi thời đại". 

Đứng thứ 2 không ai khác là Lionel Messi với Quả bóng vàng 2012. Quả bóng vàng năm 2017 của Ronaldo đứng thứ 3. 

Vị trí thứ tư là Quả bóng vàng 2023 của Lionel Messi. Quả bóng vàng của Ronaldo năm 2016 và 2014 xếp ở các vị trí tiếp theo. 

Vượt mặt Messi, Ronaldo giành 'Quả bóng vàng mọi thời đại' - Ảnh 2.

Kết quả bầu chọn "Quả bóng vàng mọi thời đại" - Ảnh: FF

Khác với danh hiệu Quả bóng vàng vừa được trao cho Harry Kane, Ballon d'Or Of All Time do các CĐV bỏ tiền mua suất bầu chọn. Cụ thể, người hâm mộ phải bỏ ra 1 euro nếu muốn đăng nhập bầu chọn danh hiệu này trên France Football.

Tờ tạp chí của Pháp cho biết có khoảng 5.000 người hâm mộ chấp nhận bỏ tiền mua đến 2 lượt bầu chọn. Với cơ chế bỏ phiếu như vậy, có thể thấy cầu thủ nào có fan đông hơn và tích cực hơn rất dễ giành chiến thắng.

Theo France Football, Ballon d'Or Of All Time không phải là giải thưởng Siêu quả bóng vàng (Super Ballon d'Or). Ballon d'Or Of All Time chỉ được ghi nhận và không có cúp vật lý. 

Trong khi đó, Siêu quả bóng vàng là giải thưởng cao quý do hội đồng chuyên môn bầu chọn và sẽ được tôn vinh bằng cúp vật lý phiên bản bóng vàng đặc biệt. Cho đến thời điểm này, người duy nhất giành Siêu quả bóng vàng là huyền thoại của Real Madrid, Alfredo Di Stefano.

Vượt mặt Messi, Ronaldo giành 'Quả bóng vàng mọi thời đại' - Ảnh 3.Quả bóng vàng khiến cầu thủ ích kỷ?

Từ một giải thưởng ra đời vì “chán quá không biết làm gì”, Quả bóng vàng nay trở thành giấc mơ của nhiều ngôi sao bóng đá. Nhưng Jose Mourinho cảnh báo: khi danh hiệu cá nhân trở thành nỗi ám ảnh, tinh thần đồng đội có thể bị xem nhẹ.

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HOÀI DƯ
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    Chủ đề: France Football quả bóng vàng Siêu Quả bóng vàng Ronaldo Messi

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