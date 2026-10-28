Cậu bé 3 tuổi đá bóng hay như Messi, khiến... cảnh sát phải can thiệp

Cậu bé Nevada Pierre được ví von như "Messi 3 tuổi" - Ảnh: INSTAGRAM

Sự việc hy hữu xảy ra ngày 25-10 tại thành phố Winter Park, bang Florida (Mỹ), trong một trận đấu thuộc chương trình bóng đá thiếu nhi i9 Sports, bất thình lình xuất hiện ngôi sao nhí sở hữu kỹ năng như Messi

Nhân vật chính là Nevada Pierre, cậu bé mới 3 tuổi nhưng đã thi đấu cùng những đứa trẻ 4-5 tuổi.

Trong những đoạn video được gia đình đăng tải, Nevada liên tục rê bóng vượt qua các đối thủ lớn tuổi hơn, rồi ung dung sút tung lưới. Những pha đi bóng của cậu bé áo số 10 khiến người xem thích thú, nhưng dường như không phải phụ huynh nào cũng vui vẻ.

Theo cha mẹ Nevada, một số phụ huynh phàn nàn vì con họ gần như không thể giành bóng từ chân cậu bé. Ban tổ chức cũng nhiều lần thay Nevada ra sân sau khi em ghi bàn.

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi gia đình phản đối việc con trai bị hạn chế thi đấu. Người phụ trách giải gọi cảnh sát đến giải quyết, đồng thời thông báo Nevada không được tiếp tục tham gia và đề nghị hoàn trả phí đăng ký.

Tuy nhiên, phía ban tổ chức đưa ra lời giải thích khác. Họ cáo buộc Nevada có hành vi xô đẩy các cầu thủ khác, trong khi cha mẹ em gây rối khi được nhắc nhở.

Cảnh sát Winter Park xác nhận đây chỉ là tranh chấp dân sự. Không ai bị bắt giữ, xử phạt hay cưỡng chế rời khỏi công viên. Đơn vị tổ chức i9 Sports cũng thông báo đang rà soát sự việc.

Dù vậy, câu chuyện nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội, khi video ghi lại những pha ghi bàn của Nevada thu hút hàng triệu lượt xem.

Video Nevada đi bóng và ghi bàn như Messi - Nguồn: PMPARROT

Điều thú vị là tài năng của Nevada đã bộc lộ từ rất sớm. Theo mẹ cậu bé, Nevada bắt đầu rê bóng khi mới 10 tháng tuổi và hiện tập luyện cùng cha khoảng 3 giờ mỗi ngày.

Khả năng chơi bóng của Nevada thậm chí thu hút sự chú ý từ Eddie Johnson, cựu tiền đạo tuyển Mỹ từng tham dự World Cup 2006. Theo gia đình, Johnson dự kiến đưa cậu bé vào chương trình đào tạo bóng đá trẻ của mình tại Orlando từ tháng 1-2027.

Sau sự cố, mẹ Nevada cho biết con trai vẫn yêu bóng đá nhưng không muốn trở lại sân chơi cũ vì sợ mình đã làm điều gì sai.

Một câu chuyện vừa thú vị, vừa đáng suy ngẫm: ở tuổi lên 3, khi nhiều đứa trẻ còn đang tập làm quen với trái bóng, Nevada đã có một vụ tranh cãi bóng đá đầu đời khiến cả cảnh sát phải xuất hiện!