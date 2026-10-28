Nói xấu Chủ tịch FIFA Infantino, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Jordan trả giá đắt

Ông Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa (trái) và ông Infantino - Ảnh: GETTY IMAGES

Theo Reuters, vụ việc bắt nguồn từ Đại hội bất thường AFC diễn ra ngày 23-10 tại Tokyo (Nhật Bản). Tại đây, Chủ tịch AFC Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa tuyên bố bóng đá châu Á đoàn kết ủng hộ ông Infantino tái đắc cử chủ tịch FIFA.

Tuy nhiên, Hoàng tử Ali bin Hussein, người đang giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Jordan, đã công khai phản đối tuyên bố này.

Trên mạng xã hội X, ông Ali chỉ trích: "Hai ngày đầu tiên của đại hội dành cho bóng đá, môn thể thao mà tất cả chúng ta phục vụ. Nhưng ngày cuối cùng hoàn toàn là chính trị, theo sự sắp đặt của Gianni Infantino".

Ông còn cáo buộc những người tham dự không được phát biểu, chất vấn, tranh luận hay trao đổi với truyền thông.

"Thiếu minh bạch dẫn đến thiếu trách nhiệm giải trình. Không thể chấp nhận bất kỳ hình thức cưỡng ép, đe dọa hay hối lộ nào", ông Ali viết.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Jordan cũng nhấn mạnh quyền bầu chủ tịch FIFA thuộc về từng liên đoàn thành viên, chứ không phải chủ tịch các liên đoàn châu lục. Vì vậy, ông phản đối việc AFC tuyên bố toàn bộ bóng đá châu Á thống nhất ủng hộ ông Infantino.

Những phát ngôn này khiến AFC phản ứng gay gắt. Trong thông cáo chính thức ngày 27-10, AFC bác bỏ các cáo buộc, khẳng định đại hội tại Tokyo diễn ra đúng điều lệ và quy trình.

AFC cho biết không có đại diện liên đoàn thành viên nào, kể cả ông Ali, yêu cầu được phát biểu tại đại hội. Tổ chức này cũng phủ nhận việc hạn chế các thành viên tiếp xúc truyền thông.

"AFC xem xét nghiêm túc những cáo buộc không có cơ sở và hoàn toàn chưa được chứng minh về hành vi cưỡng ép, đe dọa hoặc hối lộ. Những cáo buộc nghiêm trọng như vậy phải được hỗ trợ bằng bằng chứng đáng tin cậy", AFC tuyên bố.

Theo đó, AFC quyết định chuyển các phát ngôn cùng những cáo buộc của ông Ali đến các cơ quan tư pháp nội bộ để xem xét và quyết định biện pháp tiếp theo theo điều lệ.

Đáng chú ý, đây chưa phải án kỷ luật chính thức đối với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Jordan. AFC chưa công bố hình thức xử phạt cụ thể nào.

Mâu thuẫn giữa ông Ali và người đứng đầu FIFA thực tế đã kéo dài nhiều tháng.

Hồi tháng 8, ông Ali từng cáo buộc ông Infantino có hành vi "tống tiền", cho rằng FIFA đề nghị giúp Jordan giải quyết một số vấn đề để đổi lấy sự ủng hộ trong cuộc bầu cử chủ tịch FIFA. Đây là cáo buộc từ phía ông Ali, chưa được xác minh độc lập.

Cuộc tranh cãi càng đáng chú ý bởi trước đó AFC từng cùng UEFA và CONCACAF công khai chỉ trích ông Infantino vì kế hoạch bán một phần quyền lợi thương mại World Cup cho nhà đầu tư tư nhân. Các liên đoàn này cho rằng ông Infantino đã gây ra sự đổ vỡ nghiêm trọng về lòng tin.

Thế nhưng tại đại hội ở Tokyo, Chủ tịch AFC Sheikh Salman lại tuyên bố ủng hộ ông Infantino tái đắc cử. Sự thay đổi lập trường này tiếp tục làm bộc lộ những bất đồng trong nội bộ bóng đá châu Á trước cuộc bầu cử chủ tịch FIFA dự kiến diễn ra vào tháng 3-2027.