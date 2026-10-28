Cháu cố nhà độc tài phát xít Mussolini tỏa sáng ở Serie A

Mussolini luôn là tâm điểm mỗi khi ra sân tại Serie A - Ảnh: REUTERS

Phút 16 trận Sassuolo - Lazio (diễn ra sáng 28-10, giờ Việt Nam), Romano Floriani Mussolini băng lên ghi bàn nâng tỉ số lên 3-1. Anh định lao đến khán đài ăn mừng thì thấy cờ báo việt vị. Những giây hồi hộp kết thúc khi VAR xác nhận bàn thắng hợp lệ.

Cháu trai Mussolini, vẫn phải đi lên từ đứa trẻ nhặt bóng

Đó là bàn đầu tiên của Romano Mussolini ở Serie A, mới là pha lập công thứ hai trong sự nghiệp chuyên nghiệp. Lazio thắng 6-2, tạm lên đầu bảng với 25 điểm sau chín vòng, đánh dấu thành tích khởi đầu tốt nhất lịch sử CLB.

Sau trận, Mussolini tuyên bố: "Dành bàn thắng này cho đồng đội, người hâm mộ Lazio và gia đình mình". Một lời tri ân rất đỗi bình thường, nhưng khi yếu tố "gia đình" của dòng họ Mussolini được nhắc đến, đó lại là tâm điểm của truyền thông Ý.

Romano Floriani Mussolini là cháu gọi Benito Mussolini - nhà độc tài khét tiếng của nước Ý là ông cố.

Sinh ngày 27-1-2003 tại Rome, Romano Mussolini từng tập ở đội trẻ AS Roma trước khi gia nhập Lazio năm 2016.

Anh đá hậu vệ phải, có thể đảm nhiệm vai trò chạy cánh. Không phải thần đồng sớm thành danh, anh kiên nhẫn qua nhiều cấp độ trẻ mới tiến gần đội một.

Năm 2021, khi Romano được gọi lên đội một, Mauro Bianchessi, người phụ trách đào tạo trẻ Lazio, nhận xét anh chăm chỉ, khiêm tốn, không than phiền ngay cả trong hai năm ít được thi đấu. Theo ông, cha mẹ cầu thủ không can thiệp chuyện chuyên môn; cơ hội ra sân dựa trên năng lực.

Romano từng làm cậu bé nhặt bóng ở sân Olimpico. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Lazio Style năm 2023, anh nhớ cảm giác đứng sát đường biên, nhìn các ngôi sao và tự hỏi liệu một ngày có thể ngồi trên ghế dự bị đội một. Khi ấy, anh tự giới thiệu là thanh niên bình thường yêu bóng đá, mơ được chơi Serie A.

Sự nghiệp và gia đình của Mussolini - Đồ họa: HUY ĐĂNG

Để tiến tới giấc mơ, anh chọn con đường vòng. Mùa 2023-2024, Lazio cho Romano sang Pescara ở Serie C. Mùa kế tiếp, anh khoác áo Juve Stabia tại Serie B, ghi bàn chuyên nghiệp đầu tiên vào lưới Cesena tháng 12-2024, góp phần giúp đội vào vòng play-off thăng hạng.

Mùa 2025-2026, anh lên Serie A cùng Cremonese theo dạng cho mượn, chơi 28 trận. Ngay lần ra mắt tháng 8-2025, anh vào sân cuối trận gặp Sassuolo và kiếm quả phạt đền quyết định, giúp Cremonese thắng 3-2.

Hơn một năm sau, cũng trước Sassuolo, anh ghi bàn đầu tiên tại Serie A, lần này trong màu áo Lazio sau khi trở về.

Phía sau cái họ Mussolini

Tên đầy đủ của anh là Romano Benito Floriani Mussolini, mang cả họ cha lẫn họ mẹ theo lựa chọn gia đình, và có cả tên ông ngoại lẫn ông cố. Mẹ anh, Alessandra Mussolini, từng hoạt động chính trị; cha là Mauro Floriani, cựu sĩ quan cảnh sát tài chính Ý.

Ông ngoại Romano Mussolini là nghệ sĩ piano jazz, con trai của ông Benito Mussolini, nhà độc tài phát xít cai trị Ý từ năm 1922 - 1943. Romano vì thế là chắt của nhân vật lịch sử này.

Gia đình còn có minh tinh Sophia Loren, chị gái bà ngoại Maria Scicolone. Romano kể hồi nhỏ thường nghe nhạc jazz cùng ông ngoại, đến nay vẫn giữ món đồ chơi người tuyết phát nhạc được ông tặng. Một lần tới nhà Sophia Loren ở Geneva, cậu bé nghịch tượng Oscar của bà rồi bị mẹ mắng.

Mussolini thi đấu trong màu áo Lazio (trái) - Ảnh: GETTY IMAGES

Alessandra và chồng thường xuyên đến xem con thi đấu. Sau bàn đầu tiên của Romano cho Juve Stabia, bà xúc động đến mức làm rơi mũ len khi ăn mừng.

Năm 2023, Romano gọi mẹ là "CĐV số một", kể cha mẹ dạy anh phải khiêm tốn, tự giành lấy thành quả bằng năng lực và sự hy sinh.

Anh cũng hiểu cái họ khiến nhiều người chú ý. Gia đình từng cho Romano Mussolini học trường quốc tế để tránh sự soi xét quá mức. Trong cuộc phỏng vấn với La Gazzetta dello Sport năm 2024, anh thừa nhận sẽ rất buồn nếu xuất thân ảnh hưởng đến sự nghiệp và nhấn mạnh muốn được đánh giá bằng những gì thể hiện trên sân cỏ.

Trong ảnh là ông ngoại Romano Mussolini và mẹ Alessandra, của ngôi sao bóng đá mới nổi - Ảnh: RESTO

Không chọn con đường chính trị hay giải trí như một số người thân, Romano tập trung vào thể thao. Anh từng học đại học ngành kinh doanh, hướng tới tài chính như phương án dự phòng nếu không trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Ngoài sân, anh thích những cuộc gặp bạn bè giản dị và kín tiếng về đời tư.

Đêm ở Sassuolo là một bước tiến, chưa phải đích đến. Romano Mussolini tự nhận còn nhiều điều phải cải thiện.

"Tôi sẽ tận hưởng tối nay, nhưng từ ngày mai lại bắt đầu", anh nói.

Với Romano Floriani Mussolini, cách viết tiếp câu chuyện của mình nằm ở từng trận đấu.

Vì sao Romano mang họ Mussolini? Romano Floriani Mussolini thực ra mang cả họ cha lẫn họ mẹ. Cha anh là Mauro Floriani, cựu sĩ quan cảnh sát tài chính Ý; mẹ là Alessandra Mussolini, cháu nội nhà độc tài Benito Mussolini. Vì vậy, Benito chính là cụ ngoại của cầu thủ Lazio. Trong cuộc phỏng vấn với Corriere della Sera tháng 9-2025, bà Alessandra giải thích: "Chúng tôi đặt cho con cả hai họ: họ của tôi và của cha nó, Floriani". Bà nhấn mạnh đây là tên được đặt từ khi Romano chào đời, không phải anh tự ý lựa chọn sau này. Tuy nhiên, Romano quyết định chỉ in tên riêng trên áo đấu, nhằm tưởng nhớ ông ngoại cùng tên, nghệ sĩ piano jazz Romano Mussolini.