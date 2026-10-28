Gia đình Yamal để lại hình ảnh xấu sau lễ trao Quả bóng vàng

Người nhà Yamal bao gồm cha và chú đang bị người hâm mộ chỉ trích dữ đội sau những hành vi không đẹp - Ảnh: REUTERS

Ngay sau khi kết quả Quả bóng vàng 2026 (ngày 27-10) được công bố với chiến thắng thuộc về Harry Kane, ngôi sao trẻ Lamine Yamal xếp thứ ba kèm theo danh hiệu Kopa Trophy thứ ba liên tiếp - nhưng gia đình tài năng trẻ người Tây Ban Nha đã không giấu được sự hụt hẫng.

Phát ngôn gây tranh cãi của người chú

Trả lời chương trình El Larguero của Đài Cadena SER, ông Abdul (chú của Yamal) thẳng thừng tuyên bố Harry Kane không xứng đáng với giải thưởng này khi nói:

"Chúng tôi rất buồn. Cháu tôi mới là cầu thủ hay nhất thế giới. Ai cũng biết điều đó. Nếu yêu bóng đá, bạn sẽ đi xem Lamine Yamal chứ không phải Harry Kane".

Dù thừa nhận Kane là chân sút xuất sắc, ông cho rằng những đóng góp toàn diện cùng các danh hiệu lớn của Yamal đã bị ngó lơ.

Đáng chú ý, người chú này cũng phản bác lập luận rằng Yamal còn quá trẻ: "Mọi người luôn bảo Lamine Yamal mới 19 tuổi và còn nhiều thời gian. Nhưng tại sao lại trao Quả bóng vàng cho một người như thể miễn phí như vậy?", đồng thời tự tin dự đoán cháu trai mình sẽ thâu tóm tới 5 Quả bóng vàng trong tương lai.

Scandal bạo lực tại sân bay của người cha

Sự việc của người chú phần nào phản ánh tâm lý thất vọng của gia đình, nhưng điều khiến dư luận thực sự phẫn nộ lại là bê bối nghiêm trọng do cha ruột của Yamal - ông Mounir Nasraoui gây ra ngay trước thềm lễ trao giải.

Theo tường thuật từ tờ báo Cronicaglobal, trước khi lên máy bay sang London dự gala, ông Nasraoui đã vướng vào một vụ xô xát tại khu vực phòng chờ sân bay Barcelona.

Mọi chuyện bắt nguồn từ việc ông treo áo khoác sai quy định trong một quán cà phê. Khi được một nữ nhân viên lịch sự nhắc nhở di chuyển chiếc áo, cha của Yamal thay vì hợp tác lại có thái độ phản ứng gay gắt.

Cha Yamal (trái) có hành vi thiếu kiềm chế khi xảy ra tranh cãi - Ảnh: Cronica

Đỉnh điểm của sự việc là khi cuộc cãi vã leo thang, ông Nasraoui được cho là đã có hành vi nhổ nước bọt vào mặt nữ nhân viên này.

Trước sự bức xúc của những hành khách có mặt, một nhân chứng đã bước lên can ngăn nhưng lập tức bị ông đánh và đe dọa tấn công bằng ghế trong quán. Tình hình chỉ được vãn hồi khi lực lượng Vệ binh Dân sự Tây Ban Nha thuộc sân bay El Prat có mặt kịp thời để giải quyết.

Bất chấp vụ việc hỗn loạn, ông Nasraoui sau đó vẫn kịp lên chuyến bay sang London để kịp đồng hành cùng con trai trong đêm vinh danh. Tuy nhiên, hành vi phản cảm này đã vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ cộng đồng mạng và người hâm mộ bóng đá quốc tế.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu cha Yamal gây ấn tượng xấu với người hâm mộ.

Hồi tháng 8-2024, ông Mounir Nasraoui từng khiến dư luận bàng hoàng khi bị đâm trọng thương tại bãi đỗ xe ở khu Rocafonda (Mataro) sau một vụ mâu thuẫn với hàng xóm.

Xa hơn thế, hồ sơ cá nhân của Nasraoui từng vấy bẩn vào tháng 5-2023 với bản án liên quan đến tội gây thương tích nhẹ và phá hoại tài sản. Sự việc bắt nguồn từ sau khi ông có hành vi lăng mạ, đánh người và phá hỏng thiết bị tại một gian hàng tranh cử của Đảng Vox.