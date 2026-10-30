Vụ Mbappe: Trung Quốc vẫn chưa dừng cơn 'thịnh nộ'

Mbappe vẫn còn phải chịu luồng chỉ trích từ Trung Quốc - Ảnh: REUTERS

Ngày 30-10, báo Quang Minh Nhật Báo (Guangming Daily) của Trung Quốc đăng bài bình luận mang tựa đề "Khôi phục lòng tin chỉ có thể bắt đầu bằng lời xin lỗi chân thành", tiếp tục đặt dấu hỏi về thái độ của Real Madrid và tiền đạo Mbappe.

Làn sóng chỉ trích vẫn còn với Mbappe

Bài viết của tác giả Liu Xinwei nhận xét lời xin lỗi chính thức ngày 28-10 của Real Madrid tuy đã công khai nhưng mức độ chân thành và đầy đủ vẫn cần được kiểm chứng.

Đặc biệt, tác giả cho rằng việc Real Madrid chuyển từ im lặng sang xin lỗi có thể xuất phát từ những sức ép thực tế, gồm làn sóng tẩy chay của người tiêu dùng, nguy cơ mất doanh thu và áp lực từ ban tổ chức La Liga.

Quang Minh Nhật Báo nhấn mạnh: "Lời xin lỗi chỉ là một điểm khởi đầu".

Theo bài bình luận, những thương hiệu Trung Quốc tuyên bố chấm dứt hợp tác với Mbappe vẫn chưa công khai thông báo nối lại quan hệ. Tác giả cho rằng niềm tin chỉ có thể được khôi phục thông qua những hành động cụ thể và cần thời gian kiểm chứng.

Trước đó, ngày 28-10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn (Guo Jiakun) tuyên bố: "Chúng tôi coi trọng lời xin lỗi mà người liên quan đã đưa ra".

Tuy nhiên, khi được hỏi về khả năng chấm dứt các biện pháp tẩy chay, ông Quách không đưa ra câu trả lời trực tiếp.

Đáng chú ý, lập trường thận trọng này trái ngược với mong muốn sớm khép lại tranh cãi từ phía bóng đá Pháp.

Ngày 29-10, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Pháp Philippe Diallo công khai bảo vệ Mbappe, khẳng định cầu thủ này không cố ý xúc phạm Trung Quốc và đã giải thích rõ hoàn cảnh phát ngôn.

"Tôi cho rằng giờ đây chúng ta nên khép lại chuyện này, để cậu ấy có thể tiếp tục mùa giải trong điều kiện tốt nhất", ông Diallo nói với báo Ouest-France.

Ngày 30-10, trang Guancha của Trung Quốc đăng bài về phát biểu trên với nhan đề mang ý nghĩa "Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Pháp lên tiếng xin giảm nhẹ cho Mbappe: Đã đến lúc khép lại vụ việc".

Mbappe sẽ phải sang Trung Quốc xin lỗi?

Một diễn biến mới cũng xuất hiện ngày 30-10, khi Sina Finance công bố phản hồi chính thức từ On, thương hiệu thể thao Thụy Sĩ vừa ký hợp tác với Mbappe hồi tháng 9.

Đại diện On tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương tuyên bố: "Mọi phát ngôn của vận động viên đều thể hiện quan điểm cá nhân. Chúng tôi hoan nghênh việc Kylian Mbappe xin lỗi".

Hãng khẳng định tôn trọng người dân và văn hóa Trung Quốc, đồng thời tiếp tục trao đổi với các đối tác.

Tuy nhiên, trước những câu hỏi của Sina Finance, On không xác nhận liệu có tiếp tục hợp tác với Mbappe hay không, cũng không giải thích việc những nội dung quảng bá liên quan cầu thủ này biến mất khỏi các tài khoản mạng xã hội tại Trung Quốc.

Đây là diễn biến đáng chú ý bởi Mbappe vừa trở thành đại sứ toàn cầu của On, đồng thời tham gia phát triển các sản phẩm bóng đá dự kiến ra mắt năm 2027.

Làn sóng tẩy chay Mbappe vẫn chưa hạ nhiệt tại Trung Quốc - Ảnh: CHINA NEWS

Trong khi đó, ba doanh nghiệp Trung Quốc gồm Mengniu, Dongpeng và Milkground đã tuyên bố chấm dứt hợp tác với Mbappe từ ngày 27-10. Chưa có thông tin xác nhận những hợp đồng này được khôi phục.

Sức ép cũng tiếp tục lan sang La Liga. Theo Reuters ngày 29-10, nền tảng truyền hình Migu của Trung Quốc không đưa trận Racing Santander - Real Madrid cuối tuần vào lịch phát sóng, dù vẫn lên lịch nhiều trận đấu khác.

Ngày 30-10, trang Dongqiudi dẫn nguồn báo Tây Ban Nha Vozpopuli cho biết Chủ tịch La Liga Javier Tebas đang cân nhắc đến Trung Quốc nhằm tháo gỡ khủng hoảng. Thậm chí, không loại trừ khả năng Mbappe phải đích thân sang Trung Quốc để thể hiện thiện chí.

Tuy nhiên, đây mới là phương án được đề cập từ các nguồn tin, chưa phải kế hoạch chính thức. Bên dưới bài viết, một độc giả Trung Quốc bình luận: "Hoan nghênh La Liga, còn Mbappe thì phải cân nhắc. Không hoan nghênh Real Madrid".